Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.0 комментариев
Здание колледжа в Донецке повреждено при атаке украинского беспилотника
СК: Украинский беспилотник повредил здание колледжа в Донецке
Донецкий промышленно-энергетический колледж получил повреждения в результате ночной атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины.
«В ходе осмотра места происшествия установлено, что многочисленные повреждения и разрушения получили здания гражданской инфраструктуры и профессиональное образовательное учреждение», – заявил сотрудник следственных органов СК России, передает РИА «Новости».
На месте удара найдены фрагменты ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства. В результате взрыва пострадал фасад и выбиты десятки окон в двух корпусах колледжа, расположенного в Ленинском районе города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о трех пострадавших при атаке дронов в Куйбышевском районе города.
Во вторник глава Докучаевска Александр Качанов заявил о ранении местного жителя в результате удара беспилотников ВСУ.
В понедельник при атаках украинских беспилотных аппаратов в Донецкой народной республике погибли два человека.