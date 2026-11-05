Здание колледжа в Донецке повреждено при атаке украинского беспилотника

СК: Украинский беспилотник повредил здание колледжа в Донецке

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что многочисленные повреждения и разрушения получили здания гражданской инфраструктуры и профессиональное образовательное учреждение», – заявил сотрудник следственных органов СК России, передает РИА «Новости».

На месте удара найдены фрагменты ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства. В результате взрыва пострадал фасад и выбиты десятки окон в двух корпусах колледжа, расположенного в Ленинском районе города.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о трех пострадавших при атаке дронов в Куйбышевском районе города.

Во вторник глава Докучаевска Александр Качанов заявил о ранении местного жителя в результате удара беспилотников ВСУ.

В понедельник при атаках украинских беспилотных аппаратов в Донецкой народной республике погибли два человека.