Офицер ВСУ Илющенко ликвидирован в Днепропетровской области

Tекст: Вера Басилая

До СВО Илющенко участвовал в АТО, после чего проходил службу в оперативном командовании «Север» ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Кроме того, в населенном пункте Камышеваха Запорожской области ликвидированы четыре офицера украинской полиции. Ими оказались майоры Николай Баланда и Михаил Буженко, а также капитаны Дмитрий Беседин и Михаил Романов.

На Запорожском направлении также уничтожен командир 1-го механизированного батальона 167-й отдельной механизированной бригады подполковник Павел Богач, который одновременно являлся депутатом Николаевского поселкового совета Одесской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силовые структуры сообщили о ликвидации майора 138-й радиотехнической бригады ВСУ Александра Коновалова в результате удара по объекту ПВО в Киеве.

В октябре в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики ликвидировали заместителя командира механизированного батальона 33-го отдельного штурмового полка ВСУ подполковника Анатолия Авраменко.

Ранее «Северяне» ликвидировали несколько украинских офицеров на Сумском направлении.