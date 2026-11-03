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Участвовавший в АТО полковник ВСУ ликвидирован в Днепропетровской области
Офицер ВСУ Илющенко ликвидирован в Днепропетровской области
Заместитель командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Александр Илющенко ликвидирован в Днепропетровской области.
До СВО Илющенко участвовал в АТО, после чего проходил службу в оперативном командовании «Север» ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Кроме того, в населенном пункте Камышеваха Запорожской области ликвидированы четыре офицера украинской полиции. Ими оказались майоры Николай Баланда и Михаил Буженко, а также капитаны Дмитрий Беседин и Михаил Романов.
На Запорожском направлении также уничтожен командир 1-го механизированного батальона 167-й отдельной механизированной бригады подполковник Павел Богач, который одновременно являлся депутатом Николаевского поселкового совета Одесской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские силовые структуры сообщили о ликвидации майора 138-й радиотехнической бригады ВСУ Александра Коновалова в результате удара по объекту ПВО в Киеве.
В октябре в зоне проведения специальной военной операции на территории Донецкой народной республики ликвидировали заместителя командира механизированного батальона 33-го отдельного штурмового полка ВСУ подполковника Анатолия Авраменко.
Ранее «Северяне» ликвидировали несколько украинских офицеров на Сумском направлении.