Российский санитар вывез на одной «Ниве» 15 раненых с передовой
Водитель-санитар медицинской роты 11-го танкового полка 11 армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Тюша» рассказал, как во время одной эвакуации вывез на автомобиле «Нива» с передовой 15 раненых бойцов.
Водитель-санитар медицинской роты 11-го танкового полка группировки «Север» с позывным «Тюша» рассказал о необычной эвакуации раненых, сообщает РИА «Новости». По его словам, однажды ему пришлось на одной «Ниве» вывезти с передовой сразу 15 бойцов с ранениями, которые не были тяжелыми. Военнослужащий отметил: «Была эвакуация, 15 человек вывозил на «Ниве», они не сильно тяжелые были, такие «косвенные» ранения. Сложность была в том, что «Ниве» было очень тяжело, дорога дальняя была. Кстати, не подвела машинка, вывезла нас. Битком, просто битком забились, притом все были в бронежилетах».
Особенностью этой машины стала длинная база, что позволило разместить всех пострадавших. Несмотря на сложную дорогу и перегруженность автомобиля, все раненые были доставлены в тыл, где им оперативно оказали медицинскую помощь. По словам «Тюши», настроение у бойцов оставалось бодрым, несмотря на стрессовую ситуацию.
«Тюша» служит в армии с 2022 года – изначально он был пулеметчиком, но после ранения от FPV-дрона перешел в медроту и уже два года помогает раненым. Он добавил, что однажды, вывозив раненых, вновь попал под атаку FPV-дрона, но смог спасти товарищей. По его словам, каждая спасённая жизнь добавляет смысл и радость службе.
Кроме того, санитар рассказал о случае в приграничье Белгородской области, где его группа эвакуировала гражданского водителя, пострадавшего при атаке FPV-дрона. По его словам, обычная скорая не могла проехать в зону обстрела, и бойцы самостоятельно оказали первую помощь и вывезли пострадавшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в селе Борисовка.
