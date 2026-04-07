Российский санитар вывез на одной «Ниве» 15 раненых с передовой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Водитель-санитар медицинской роты 11-го танкового полка группировки «Север» с позывным «Тюша» рассказал о необычной эвакуации раненых, сообщает РИА «Новости». По его словам, однажды ему пришлось на одной «Ниве» вывезти с передовой сразу 15 бойцов с ранениями, которые не были тяжелыми. Военнослужащий отметил: «Была эвакуация, 15 человек вывозил на «Ниве», они не сильно тяжелые были, такие «косвенные» ранения. Сложность была в том, что «Ниве» было очень тяжело, дорога дальняя была. Кстати, не подвела машинка, вывезла нас. Битком, просто битком забились, притом все были в бронежилетах».

Особенностью этой машины стала длинная база, что позволило разместить всех пострадавших. Несмотря на сложную дорогу и перегруженность автомобиля, все раненые были доставлены в тыл, где им оперативно оказали медицинскую помощь. По словам «Тюши», настроение у бойцов оставалось бодрым, несмотря на стрессовую ситуацию.

«Тюша» служит в армии с 2022 года – изначально он был пулеметчиком, но после ранения от FPV-дрона перешел в медроту и уже два года помогает раненым. Он добавил, что однажды, вывозив раненых, вновь попал под атаку FPV-дрона, но смог спасти товарищей. По его словам, каждая спасённая жизнь добавляет смысл и радость службе.

Кроме того, санитар рассказал о случае в приграничье Белгородской области, где его группа эвакуировала гражданского водителя, пострадавшего при атаке FPV-дрона. По его словам, обычная скорая не могла проехать в зону обстрела, и бойцы самостоятельно оказали первую помощь и вывезли пострадавшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в селе Борисовка.

В Донецкой народной республике рядовой ВС России Равиль Гайнулин спас раненого сослуживца после удара FPV-дрона по эвакуационной группе.

На Запорожском направлении боец эвакуационной группы Южного военного округа с позывным «Орин» вынес из-под обстрела двадцать раненых товарищей.