Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Гладков: ВСУ атаковали скорую в Белгородской области при помощи дрона
Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью дрона по автомобилю скорой медицинской помощи в селе Борисовка Волоконовского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Борисовка Волоконовского округа дрон нанес удар по автомобилю скорой медицинской помощи», – написал глава региона в своем канале в Max.
Гладков уточнил, что, по предварительным данным, в результате атаки пострадали два фельдшера и водитель. Все трое получили баротравмы и были отправлены для обследования в Валуйскую центральную районную больницу.
Автомобиль скорой помощи также получил повреждения.
Ранее ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.
На прошлой неделе дрон ВСУ атаковал скорую помощь и больницу в Васильевке Запорожской области.