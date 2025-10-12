Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи завершены

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщили в отряде, с вечера 12 октября массовые поиски и работа оперативного штаба остановлены, однако поисковые мероприятия полностью не прекращаются, передает РИА «Новости».

«Он переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора», – говорится в официальном сообщении. Штаб на месте поиска также сворачивается, а поисковые группы будут получать конкретные задачи дистанционно.

В дальнейшем к работам на месте будут привлекаться только аттестованные специалисты и профессиональные спасатели. Они будут приезжать в определенные районы и работать по четко поставленным задачам от удаленного координатора. Добровольцы и оперативный штаб массово участвовать больше не будут.

«ЛизаАлерт» выразила благодарность всем, кто принимал участие в поисках, поддерживал команду и помогал с необходимым снаряжением, а также распространял информацию о поисковой операции.

Напомним, семья из трех человек, включая пятилетнего ребенка, пропала в ходе турпохода в районе Минской петли. Туристы видели пропавшую семью на маршруте к вершине горы Буратинка.

Ранее в автомобиле пропавшей семьи в Красноярском крае нашли женские кроссовки, сумку и детское кресло. В районе поселка Кутурчин продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых.

В четверг в Главном следственном управлении СК по региону сообщили, что местонахождение источника сигнала телефона главы семьи Усольцевых, пропавших в труднодоступном районе Красноярского края, установлено.