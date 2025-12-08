Правительство Липецкой области отвергло угрозу выселения беженцев из ПВР

Tекст: Вера Басилая

Правительство Липецкой области прокомментировало сообщения о выселении беженцев из зоны спецоперации, отметив, что условия проживания для граждан из Луганской народной республики и Харьковской области в пунктах временного размещения (ПВР) остаются прежними, передает Lenta.ru.

Власти подчеркнули, что никакие решения о прекращении поддержки таких людей не принимались и не планируются.

В администрации региона пояснили, что адресная работа сейчас ведется только с теми семьями, чье жилье в Мариуполе или Володарском районе уже восстановлено или приобретено. Для них организуется сопровождение переезда в собственные квартиры.

Для остальных граждан, чье жилье пока отсутствует или не восстановлено, условия пребывания в ПВР сохраняются. Поддержка остается на прежнем уровне, заверили в правительстве.

Власти рассказали, что с 2022 года Липецкая область приняла более 2,5 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На содержание пунктов размещения и питание этих людей направлено 977 млн руб.

При этом представители правительства не стали комментировать ситуацию, сложившуюся в санатории «Клен» под Липецком.

Напомним, ранее некоторые постояльцы сообщали, что администрация ПВР будто бы предложила им возвращаться в неотапливаемое или разрушенное жилье.