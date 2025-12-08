  • Новость часаРоссийские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР
    Европа ставит ультиматум Китаю и напугана Соединенными Штатами
    Дмитриев заявил о «панике крупнейших дипломатов ЕС»
    National Interest оценило возможность Зеленского сбежать в Израиль
    Долина обвинила Лурье в неосторожности при покупке квартиры
    Лукьянов объяснил жалобы Трампа на нечитавшего мирный план Зеленского
    «Коридор Трампа» привел к ухудшению отношений Азербайджана и Грузии
    Суд Амстердама арестовал активы оператора «Турецкого потока»
    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России
    Жителей Московского региона предупредили о резком похолодании
    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Чили в поисках здравого смысла

    Чилийская ситуация показывает, что общество устало выбирать между радужной повесткой, оторванной от бытовой реальности, и коричневой ностальгией по простым силовым решениям.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Донбасс всегда голосовал против Украины

    Европейские пропагандисты все еще пытаются сшить Донбасс с Украиной – например, вспоминают итоги референдума 1991 года, на котором жители региона якобы высказались за то, чтобы быть вместе с Украиной. Хотя реальное волеизъявление людей на всем протяжении независимости Украины было прямо противоположным.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    8 декабря 2025, 12:17 • Новости дня

    Правительство Липецкой области отвергло угрозу выселения беженцев из ПВР

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о якобы прекращении поддержки беженцев, проживающих в пунктах временного размещения, не принималось и их выселение не планируется, сообщили в правительстве Липецкой области.

    Правительство Липецкой области прокомментировало сообщения о выселении беженцев из зоны спецоперации, отметив, что условия проживания для граждан из Луганской народной республики и Харьковской области в пунктах временного размещения (ПВР) остаются прежними, передает Lenta.ru.

    Власти подчеркнули, что никакие решения о прекращении поддержки таких людей не принимались и не планируются.

    В администрации региона пояснили, что адресная работа сейчас ведется только с теми семьями, чье жилье в Мариуполе или Володарском районе уже восстановлено или приобретено. Для них организуется сопровождение переезда в собственные квартиры.

    Для остальных граждан, чье жилье пока отсутствует или не восстановлено, условия пребывания в ПВР сохраняются. Поддержка остается на прежнем уровне, заверили в правительстве.

    Власти рассказали, что с 2022 года Липецкая область приняла более 2,5 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На содержание пунктов размещения и питание этих людей направлено 977 млн руб.

    При этом представители правительства не стали комментировать ситуацию, сложившуюся в санатории «Клен» под Липецком.

    Напомним, ранее некоторые постояльцы сообщали, что администрация ПВР будто бы предложила им возвращаться в неотапливаемое или разрушенное жилье.

    8 декабря 2025, 01:57 • Новости дня
    Дмитриев заявил о панике крупнейших дипломатов ЕС
    Дмитриев заявил о панике крупнейших дипломатов ЕС
    @ MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Крупнейшие дипломаты ЕС в панике, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя слова главы МИД Польши Радослава Сикорского.

    Сикорский ранее обвинил Дмитриева и Илона Маска в намерении разделить Европу и эксплуатировать ее. Также польский министр предложил пользователям соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) проголосовать за то, что следовало бы делать европейцам, добавив провокационный опрос с вариантами: «капитулировать» и «сделать Европу снова великой», передает РИА «Новости».

    «Крупнейшие дипломаты ЕС в панике», – прокомментировал пост Сикорского Дмитриев. Он призвал европейских политиков решать внутренние проблемы. Он выделил среди них неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, спад в экономике и «повсеместную цензуру». «Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», – заявил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X в размере 120 млн евро. Это вызвало резкую критику со стороны американских властей. Маск назвал Европу Четвертым рейхом.

    7 декабря 2025, 14:46 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США обещают заключить с Россией «железобетонное соглашение» в случае достижения договоренностей, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину он привел слова представителей администрации Дональда Трампа: «Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», передает РИА «Новости».

    Как пояснил Ушаков, переговорщики из США тесно связаны с Трампом и строго придерживаются его указаний. Белый дом, по его словам, подчеркивает отличие своей позиции от подхода прежней администрации, которую в Москве считают инициатором конфликта на Украине. Переговоры Москвы и Вашингтона касаются долгосрочного урегулирования ситуации – вопрос перемирия не стоит.

    Помощник президента отметил, что большой прогресс на фронте обеспечил России более выгодные условия для переговоров с американской делегацией, которая прибыла в Кремль. Стороны продолжают работу над спорными пунктами, затрагивающими судьбу возможного будущего договора.

    Ранее власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    В пятницу Ушаков сообщил, что зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    7 декабря 2025, 19:50 • Новости дня
    FT: Замороженные активы России в ЕС могут заблокировать навсегда

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут остаться недоступными для Москвы на неопределенный срок из-за найденной в законодательстве ЕС правовой лазейки, пишет газета Financial Times.

    Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут остаться недоступными для Москвы на постоянной основе, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. Европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе положение, согласно которому решения по санкциям могут приниматься без необходимости единогласия всех членов Евросоюза.

    Financial Times отмечает, что ранее отдельная страна могла заблокировать продление антироссийских санкций, что потенциально открывало России путь к возврату своих резервов. До настоящего времени продление ограничительных мер требовало согласия всех государств ЕС каждые шесть месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    7 декабря 2025, 16:07 • Новости дня
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    @ Liu Yuchen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз может рассмотреть введение торговых пошлин на китайские товары, если Пекин не предпримет шаги по устранению торгового дефицита между Европейским союзом и Китаем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон в интервью Les Echos заявил: «Я сказал им, что если они не отреагируют, то мы, европейцы, уже в самые ближайшие месяцы будем вынуждены принять жесткие меры и пойти на разрыв сотрудничества по примеру США, например, введя таможенные пошлины на китайские товары», передает ТАСС.

    Макрон отметил, что уже обсуждал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен возможность введения таких пошлин. Однако, по его словам, сформировать единый фронт среди стран ЕС будет непросто, так как Германия может выступить против из-за значительного присутствия германских групп на китайском рынке.

    Президент Франции выразил надежду на мирное урегулирование разногласий. Он рассчитывает, что обе стороны откажутся от агрессивной политики, включая ограничения на экспорт оборудования для полупроводников из Европы и редкоземельных металлов из Китая.

    В четверг Макрон призвал к созданию условий для роста прямых китайских инвестиций в экономику Евросоюза, которые способствовали бы созданию новых производств и рабочих мест. Президент Франции решил убедить Китай в самостоятельности Европы на мировой арене.

    Ранее сообщалось, что в преддверии визита Макрона в Китай Пекин усилил давление на Японию, призвав Францию поддерживать принцип «одного Китая» на фоне спора о Тайване.

    8 декабря 2025, 08:50 • Новости дня
    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России

    Politico: Германия, Франция и Италия должны стать обеспечителями кредита Киеву

    Названы главные обеспечители кредита Киеву за счет активов России
    @ Daniel Torok/Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Самую большую долю в предоставлении кредита Украине за счет замороженных российских активов, обсуждаемого в Евросоюзе, должны внести Германия, Франция и Италия: только Берлину придется выделить свыше 51 млрд евро, сообщает издание Politico.

    По данным издания Politico, Германия, Франция и Италия должны внести наибольший вклад в обеспечение кредита Украине за счет замороженных российских активов, пишет РИА «Новости».

    Издание пишет, что Еврокомиссия на прошлой неделе представила странам ЕС суммы, которые каждая страна должна будет предоставить, выступая гарантом кредита для Киева. Подчеркивается, что помощь должна распределяться пропорционально, чтобы убедить Бельгию согласиться на схему финансирования.

    Согласно подсчетам Politico, при размере кредита 210 млрд евро, Германия обязана будет гарантировать 51,3 млрд евро (24,4% своего валового национального дохода), Франция – 34 млрд евро (16,2%), Италия – 25,1 млрд евро (12%). Финансовая схема предусматривает предоставление Украине кредита на сумму от 185 до 210 млрд евро с условием возвращения после завершения конфликта, если Москва выплатит компенсацию.

    Еврокомиссия активно ищет согласия от всех стран ЕС на использование замороженных суверенных активов России в пользу Украины, несмотря на жесткую оппозицию некоторых участников союза. Напомним, после начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых более 180 млрд евро находятся на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Ранее Еврокомиссия перевела Украине 18,1 млрд евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Власти России неоднократно называли действия Евросоюза по заморозке и последующему использованию этих средств попыткой воровства и нарушением международных норм.

    Европейский союз может оставить российские активы замороженными на неопределенный срок из-за обнаруженной юридической лазейки.

    Коллегия Еврокомиссии 3 декабря поддержала идею предоставить Украине кредит из средств замороженных российских активов.

    Европейский центральный банк отказался поддержать выделение 140 млрд евро Украине за счет этих средств.

    Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Москва может инициировать долгий судебный процесс в ответ на изъятие активов.

    8 декабря 2025, 03:27 • Новости дня
    Шарий заявил о подготовке Киевом спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
    Шарий заявил о подготовке Киевом спецоперации по «вразумлению» Вэнса и Рубио
    @ Will Oliver/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Служба внешней разведки Украины готовит «спецоперацию» по «публичному вразумлению» вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.

    По словам Шария, Служба внешней разведки Украины разрабатывает «спецоперацию против Рубио и Вэнса» под руководством генерала Олега Синянского, к акции собираются привлечь католиков и политиков из США и Европы, причем часть из них будет использоваться «вслепую», передает РИА «Новости».

    «Служба внешней разведки планирует спровоцировать так называемое «публичное вразумление»... Операция запланирована на ближайшее время», – заявил он.

    Позже он уточнил, что Синянский сейчас формально не возглавляет ведомство, однако курирует данную операцию. Блогер отметил, что термин «публичное вразумление» в данном контексте относится к христианской практике, когда один христианин публично упрекает другого за действия, противоречащие христианским принципам. Он подчеркнул, что речь идет о заранее подготовленной операции Службы внешней разведки Украины, в документах которой приводятся имена предполагаемых участников.

    Шарий приложил к публикации скриншоты некого документа, где указаны фамилии епископов, кардиналов, известных богословов и проповедников, которые якобы должны быть задействованы в предстоящей акции спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева. Президент США Дональд Трамп отметил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    8 декабря 2025, 08:16 • Новости дня
    Долина обвинила Лурье в неосторожности при покупке квартиры

    Долина обвинила Лурье в отсутствии осмотрительности при покупке квартиры

    Долина обвинила Лурье в неосторожности при покупке квартиры
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Народная артистка России Лариса Долина указала в иске, что покупательница ее квартиры Полина Лурье не проявила должной осмотрительности, следует из судебного решения.

    Лариса Долина в иске к покупательнице своей квартиры Полине Лурье заявила, что Лурье не проявила необходимой разумной осмотрительности при заключении сделки, передает ТАСС. Об этом говорится в решении суда, с которым ознакомились журналисты агентства.

    Долина обвиняет Лурье, зарегистрированную как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности в аренде и управлении недвижимостью, в том, что та не приняла во внимание важные факторы и сопутствующие сделке обстоятельства.

    По словам Долиной, покупательница проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, которые очевидно свидетельствуют об искажении воли истца.

    Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что Лариса Долина извинились перед Полиной Лурье только в эфире Первого канала из-за общественного резонанса.

    Лурье отказалась отзывать жалобу, несмотря на заявления Долиной о возврате денег.

    В эфире Первого канала Долина пообещала полностью возместить Лурье расходы за покупку возвращенной через суд квартиры.

    7 декабря 2025, 23:42 • Новости дня
    Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады Трюдо
    Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады Трюдо
    @ The Canadian Press/Keystone Press Agency//Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Кэти Перри опубликовала кадры поездки в Японию с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо, фактически подтвердив отношения.

    Перри опубликовала в соцсетях ряд снимков поездки в Японию с Трюдо, подписав их: «Токио, гастроли и не только». На одном из фото они обнимаются, делая селфи, на другом – близко склонили головы, пробуя суши.

    Ранее сам Трюдо опубликовал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) их совместное фото с Перри, бывшим премьер-министром Японии Фумио Кисидой и его женой Юко. При этом Трюдо заявил: «Мы с Кэти были рады встрече с вами и Юко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что у Перри бурный роман с бывшим премьер-министром Канады. Публично они не говорили о своих отношениях.


    7 декабря 2025, 22:25 • Новости дня
    ВСУ взорвали дамбу в ДНР в попытке помешать продвижению российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    Дамба в селе Приволье в ДНР взорвана украинскими военными, которые таким образом пытаются помешать продвижению российских войск, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ поясняют, что Приволье расположено на краматорском направлении на подконтрольной Киеву части ДНР, передает ТАСС.

    Взрыв произошел к северу от Артемовска и был организован силами 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки российских войск продвинулись вглубь обороны противника на Украине. Военные освободили населенный пункт Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    7 декабря 2025, 15:26 • Новости дня
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе

    Политолог Рар: Главными площадками сражений Трампа с либералами Европы станут Польша и Германия

    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Столкновение идеологий США и Европы усиливается. Брюссель надеется, что правый поворот в Штатах будет подавлен американским глубинным государством. Пока же ЕС старается ограничить влияние Белого дома на собственную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Еврокомиссия наложила на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах.

    «На Западе не первый год бушует настоящая война между так называемыми глобалистами и традиционалистами. Последние в лице Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Илона Маска одержали победу в США, однако в Евросоюзе сложилась совершенно иная ситуация. Здесь правые силы грубо затыкают сторонники либеральных ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Тем не менее Трамп и его команда попытались встать на защиту традиционалистов ЕС, из-за чего правящие в Брюсселе силы были повергнуты в состояние шока. Действия Вашингтона вынудили объединение начать бодаться с американцами за «свободу и демократию». Именно поэтому Брюссель и решил ввести цензуру на социальные платформы типа X (ранее Twitter, заблокирован в РФ)», – отмечает собеседник.

    «Но американцы ответят на подобные поползновения новыми ударами по Европе. Последуют болезненные реакции всех сторон. Это настоящая борьба двух идеологий. Главными площадками сражений станут Польша и Германия, где у власти пока еще пребывают либеральные силы, однако на смену им готовятся прийти правые партии, поддержка которых в обществе нарастает», – добавляет он.

    «Важно понимать еще одну особенность складывающегося конфликта: Дональд Трамп ни за что не простит либеральным политикам ЕС их поддержку Камалы Харрис. Что касается европейцев, то они так отчаянно оппонируют главе Белого дома лишь потому, что думают: в скором времени его сметет глубинное государство Штатов», – заключил Рар.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    8 декабря 2025, 06:19 • Новости дня
    Президент Чехии: НАТО может быть вынуждено сбивать российские самолеты
    Президент Чехии: НАТО может быть вынуждено сбивать российские самолеты
    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Возможно, страны НАТО окажутся «вынуждены» сбить российский самолет или дрон, заявил президент Чехии Петр Павел.

    Павел заявил о случаях якобы нарушения воздушного пространства со стороны России. По его словам, в случае повторения подобных инцидентов наступит момент, когда НАТО «будет вынуждено» предпринять «более жесткие меры». По его словам, НАТО может «в том числе» пойти на то, чтобы сбить «российский самолет или дроны», передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Западе обвинили Россию в нарушении воздушного пространства и связали с ней инциденты с беспилотниками. Минобороны России заявило, что обвинения не соответствуют действительности, российские истребители и БПЛА не нарушают границы стран Запада.

    Павел призвал НАТО реагировать на «угрозу» со стороны России и рассматривать возможность сбивать самолеты. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что альянс должен решительно реагировать на подобные инциденты, но избегать открытия огня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила за готовность сбивать российские самолеты. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что сбивать самолеты можно только при наличии угрозы.

    8 декабря 2025, 04:10 • Новости дня
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    Трамп выразил разочарование Зеленским
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил о разочаровании тем, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ознакомился с предложением США по урегулированию конфликта на Украине.

    Трамп выступил в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. «Я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп также выразил мнение, что Россия и народ Украины поддерживают условия, предложенные Америкой для урегулирования конфликта. Трамп уточнил, что не уверен в позиции Зеленского относительно плана: «Он сам еще не прочитал предложение, так что когда-нибудь он объяснит мне, почему так».

    По словам президента США, в настоящее время идут переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с «украинскими лидерами, включая Зеленского». При этом Трамп не пояснил, кого имеет в виду под «украинскими лидерами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин отметил наличие разногласий по ряду пунктов американского плана урегулирования по Украине. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что решение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР может быть ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    8 декабря 2025, 10:45 • Новости дня
    «Коридор Трампа» привел к ухудшению отношений Азербайджана и Грузии

    Азербайджанские СМИ: Отношения Баку и Тбилиси страдают из-за Зангезурского коридора

    «Коридор Трампа» привел к ухудшению отношений Азербайджана и Грузии
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Реализация «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» – Зангезурского коридора – уже принесла серьезные проблемы в отношения Азербайджана и Грузии, которая до сих пор оставалась ключевым транзитным звеном региона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на азербайджанские СМИ.

    «В последние месяцы в отношениях между Баку и Тбилиси наметился тревожный сдвиг», – отмечает азербайджанское издание Minval, напоминающее, что азербайджанские водители с сентября сталкиваются с систематическими задержками на грузинской границе.

    СМИ сообщает, что Азербайджан и Армения приступили к обсуждению возможностей экспорта азербайджанской нефти и нефтепродуктов в Армению, в связи с чем Баку запросил у Тбилиси тариф на участок Гардабани – Садахло.

    «Отсутствие прямого железнодорожного сообщения между двумя странами делает транзит через Грузию единственным маршрутом. Ответ Грузии стал своего рода индикатором – не только коммерческой позиции, но и политического мышления. Грузинская сторона, по нашим данным, представила тариф в размере 92 долларов США за тонну на участке протяженностью 111 км, что составляет 0,82 доллара за тонну на километр. Для сопоставления: по территории Азербайджана аналогичные грузы перевозятся на расстояние 680 км – от станции Ялама до станции Беюк-Кясик – по тарифу 17 долларов США, то есть 0,02 доллара за тонну на километр. Это в 40 раз ниже, чем предложенная грузинская ставка», – отмечает Minval.

    СМИ констатирует, что Грузия «подрывает доверие ключевого партнера» – Азербайджана. По данным азербайджанского издания, реализация проекта Зангезурского коридора лишит Грузию логистической монополии. «Сегодня Грузия фактически выступает против формирования устойчивой региональной архитектуры мира и взаимовыгодных экономических связей, – пишет Minval. – Страна, в экономику которой Баку стабильно инвестировал и которую поддерживал на протяжении десятилетий, не может позволить себе роскошь игнорировать интересы Азербайджана».

    Официальной позиции по тарифам Тбилиси пока не высказал. Грузинский политолог Корнелий Какачия заявил газете «Резонанси», что если «тарифная война» связана с будущим Зангезурским коридором, то это «непродуманный шаг» грузинской стороны против Азербайджана как стратегического партнера. По его словам, Грузия сохранит за собой «основную связующую функцию между Азербайджаном и Турцией», даже если «маршрут Трампа» отберет у нее часть грузоперевозок. Эксперт призывает решить вопрос тарифов путем компромисса, чтобы избежать эскалации.

    7 декабря 2025, 14:27 • Новости дня
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    После того как соцсеть X (заблокирована в России) получила штраф от Еврокомиссии на 120 млн евро за нарушение правил прозрачности, аккаунт комиссии для рекламы был удалён, а доступ к панели управления рекламой заблокирован.

    Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности, сообщает Politico. Теперь представители Еврокомиссии больше не могут управлять своими объявлениями или отслеживать их эффективность.

    Глава продуктового направления X Никита Бир заявил на платформе: «Ваш рекламный аккаунт был удалtн». По словам Бира, Еврокомиссия пыталась увеличить охват своего поста о штрафе, используя уязвимость рекламного инструмента X и якобы вводя пользователей в заблуждение, будто размещенная ссылка – это видео.

    X получил штраф за несоблюдение требований закона Digital Services Act, ограничивающего распространение незаконного контента. Еврокомиссия усмотрела в действиях платформы нехватку прозрачности в работе рекламной библиотеки, а также сделала претензию к платной функции голубой галочки, назвав ее «обманчивой».

    Бир в ответ заявил, что X стремится к равным условиям для всех пользователей, намекнув, что, по его мнению, Еврокомиссия требует для себя особого отношения. В то же время представители самой Еврокомиссии отмечают: решение касается исключительно прозрачности X, а не вопросов цензуры.

    Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

    После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.

    8 декабря 2025, 09:28 • Новости дня
    Удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары ФАБ практически уничтожили 225-й штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем, уцелевшие военнослужащие соединения требуют вывода, сообщили в российских силовых структурах.

    Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ под Гуляйполем были практически уничтожены ударами авиационных бомб, передает ТАСС.

    Источник в российских силовых структурах сообщил: «225-й отдельный штурмовой полк ВСУ, который находится под Гуляйполем, практически уничтожен ударами ФАБ. Командиры на местах требуют вывода тех, кто пока жив».

    По словам собеседников агентства, оставшиеся в живых военнослужащие полка пытаются добиться эвакуации, однако их просьбы были отклонены командованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Яблоково в Запорожской области.

    Взятие Яблокова обеспечило ВС России продвижение к Гуляйполю.

    Украинские военные ранее покинули Ровнополье в Запорожской области.

