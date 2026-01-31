  • Новость часаРоссийские войска освободили Торецкое в ДНР и Петровку в Запорожской области
    Продовольственный экспорт из России становится более маржинальным
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    7 комментариев
    31 января 2026, 11:23

    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

    По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

    Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

    Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

    В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

    А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.


    30 января 2026, 15:00
    Орешкин назвал пять мегатрендов будущего на Январских Экспертных диалогах

    Орешкин: Прежняя модель глобализации больше не работает

    @ Пресс-служба Национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, выступая в Национальном центре «Россия», представил пять мегатрендов, определяющих мировое развитие на ближайшие десятилетия.

    Его выступление прозвучало в рамках Январских Экспертных диалогов, инициированных Национальным центром «Россия» при поддержке администрации президента и Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

    Орешкин отметил, что ключевым фактором новых процессов становится «Глобализация 2.0» – переход к децентрализованной модели мировой экономики, где решающую роль играют страны БРИКС+, Глобального Юга и новые экономические центры.

    «Глобализация не закончилась, она стала другой…

    Ключевое слово – «суверенитет»: только страны, обладающие суверенитетом, смогут конкурировать и лидировать в многополярной мировой системе», – подчеркнул Орешкин.

    Вторым мегатрендом он назвал платформизацию экономики, при которой современные технологии и автоматизация трансформируют институты и делают платформенные решения основой социальных и экономических систем.

    «Особенность платформ – повышение эффективности традиционного рыночного механизма или даже отход от традиционного рынка. Это становится возможным благодаря внедрению алгоритмов – самонастраивающихся систем», – считает замруководителя администрации президента.

    Страны, не обладающие собственными платформами, оказываются в зависимости от внешних игроков и рискуют потерять технологический суверенитет.

    Третий тренд – уход от традиционной финансовой модели.

    Санкции, цифровые валюты, блокчейн и искусственный интеллект способствуют появлению новых финансовых связей, а роль коммерческих банков и прежней системы международных расчетов постепенно снижается.

    Орешкин подчеркнул, что именно эти технологии будут определять работу финансовой системы в ближайшем будущем.

    Демографическую проблему Орешкин обозначил четвертым мегатрендом: падение рождаемости и старение населения станут вызовами для пенсионных и социальных систем. Если 30 лет назад среднее число рождений на одну женщину в мире составляло 2,8, то к 2024 году этот показатель снизился до 2,2. В результате к концу XXI века число трудоспособных может сократиться до 4 млрд человек. Это будет происходить при одновременном росте доли пожилых, даже в Африке до 30% от населения, а в мире в целом – до 56%.

    В результате расходы на образование будут снижаться из-за сокращения числа детей, но спрос на услуги здравоохранения резко возрастет.

    Пятый мегатренд связан с развитием человеческого капитала в условиях развития новых технологий.

    Искусственный интеллект упрощает и обесценивает стандартный интеллектуальный труд, который выполняется по правилам и шаблонам, а биотехнологии расширят физические и умственные возможности человека.

    Это повлияет на систему общего образования во всех странах и потребует от компаний подготовки специалистов нового уровня. Орешкин добавил, что «искусственный интеллект – это не только вызов, но и возможности», и его внедрение особенно актуально для сферы образования. А передовые технологии в социальной сфере «необходимы для обеспечения активного долголетия в новую демографическую эпоху».

    Мегатренды, по словам Орешкина, иллюстрируются историями людей из разных регионов мира. Он отметил, что в Африке решения позволят улучшить образование и здравоохранение, в Восточной Европе – повысить эффективность социальных систем, а в Азии – трансформировать рынок труда и требования к специалистам.

    «Мир вступил в период серьезных изменений в финансах, демографии и других сферах. Государства, компании и люди должны быть готовы к этим изменениям. Если вы готовы к будущему, понимаете его и меняетесь сами, это будущее будет вашим», – резюмировал Орешкин.

    В ходе Экспертных диалогов прозвучат лекции ведущих мировых экспертов, которые обсудят влияние новых трендов на глобальное развитие. Открытый диалог проводится ежегодно по решению президента России Владимира Путина и объединяет экспертов со всего мира.

    Комментарии (4)
    30 января 2026, 18:48
    Депутат: Европейцы сломали зубы об танкер Grinch, пытаясь «укусить» Россию

    Депутат Колесник объяснил решение Макрона освободить танкер Grinch

    @ Denis Thaust/SOPA Images/Sipa/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Франции стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя решение Парижа освободить танкер Grinch. По его словам, незаконные санкции и захваты танкеров могут привести торговлю нефтью в состояние хаоса.

    «Европейцы в очередной раз сломали зубы, пытаясь «укусить» Россию. Напомню, что ранее французы отпустили танкер Boracay (он же Pushpa), а Эстония – танкер Kiwala», – заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его словам, если европейцы не остановятся, то «могут потерять голову».

    «Макрон может как угодно менять внутреннее законодательство Франции, но от этого ничего не изменится. Эти поправки влияют только на жизнь французов. Главное для Парижа сейчас – выкрутиться из ситуации. Им стоит думать о том, как с наименьшими потерями выйти из украинского кризиса, а не о захвате танкеров, которые лишь ассоциируются с Россией, хотя она к ним не имеет отношения», – добавил он.

    Колесник подчеркнул, что международное морское право остается незыблемым, поскольку оно совершенно и является основой мировой торговли.

    «Основные объемы нефти перевозятся морем. Если перестать соблюдать право, складывавшееся веками, мир погрузится в хаос. В первую очередь пострадают страны, зависимые от импорта. Те, кто это понимает, изо всех сил стараются оставаться в его рамках», – пояснил депутат.

    Он также напомнил о последствиях аварии контейнеровоза Ever Given весной 2021 года, временно блокировавшей Суэцкий канал. «После того как судно село на мель и перекрыло канал, произошел скачок курсов валют, подорожали нефть и СПГ, начался мировой коллапс. Поэтому морские перевозки лучше не трогать», – добавил Колесник.

    По его словам, если Макрон в итоге преследует цель изменить международное морское право, то у него ничего не выйдет. «Макрону не дадут сделать это его же союзники. Полагаю, его заявление носит декларативный характер – видимо, он хочет остаться в истории, поскольку срок его полномочий подходит к концу. Но он может сохранить место в мировой элите, если не будет выкидывать фортели», – заключил спикер.

    В пятницу стало известно, что Эммануэль Макрон предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Франция вынуждена освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства. Французский лидер пообещал Зеленскому добиваться изменений в законодательстве, чтобы впредь задержанные якобы российские танкеры могли оставаться арестованными на территории Франции.

    Международное морское право ограничивает возможности ареста гражданских судов в открытом море. Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Франции провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Макрон утверждал, что судно находилось под санкциями, а его маршрут был изменен. В итоге танкер сопроводили до грузового порта Марселя, где был назначен административный арест. По данным марсельской прокуратуры, все члены экипажа Grinch оказались гражданами Индии. Задержанный капитан был освобожден и смог вернуться на борт.

    Комментарии (19)
    30 января 2026, 20:20
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 03:40
    Убившая военкора Татарского дала интервью телеканалу «Россия 1»

    Убившая военкора Татарского террористка Трепова дала интервью на ТВ

    @ кадр из видео телеканала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    Осужденная на 27 лет лишения свободы за теракт в отношении военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов) дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1».

    Об этом в Telegram сообщила телеведущая и журналистка Ольга Скабеева: «Террористка Трепова (убившая военкора Татарского) дала интервью».

    Скабеева пояснила, что в воскресенье на телеканале «Россия 1» выйдет фильм Андея Медведева «Предательство», где будет полная версия интервью. «Как ВСУ вербуют для диверсий детей. Как полжизни сидят за теракты. Касается каждого», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2023 года военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Петербурге. В январе 2024 года Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве Татарского. Суд установил, что организатор убийства Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина – один и тот же человек, сотрудник Службы безопасности Украины.

    Комментарии (19)
    31 января 2026, 09:40
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине.

    Американский предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову, который обратился с просьбой помочь в предотвращении использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине, передает RT.

    В социальной сети X Маск написал Федорову: «Всегда рад».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink зафиксировали по всему миру.

    Глава компании SpaceX Илон Маск подтвердил наличие сбоя в работе системы Starlink.

    Комментарии (3)
    30 января 2026, 22:15
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    Комментарии (12)
    30 января 2026, 15:21
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    Комментарии (13)
    30 января 2026, 20:27
    Политолог: СВО может завершиться до конца 2026 года на условиях России

    Политолог Баширов ожидает завершения конфликта на Украине в 2026 году

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия за осенне-зимний период 2025 года создала мощный фундамент для дальнейшего продвижения вглубь территории противника, остановить которое Украине не позволит разрушенная экономика и нехватка ресурсов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил Владимиру Зеленскому, не желающему «сдавать Донбасс без боя», о реалиях на фронте.

    «2026-й год имеет все шансы стать годом завершения конфликта на Украине. При этом боевые действия будут окончены на условиях России. В пользу этого говорят сразу две тенденции», – считает политолог Марат Баширов, профессор ВШЭ.

    Первая – это положение дел на фронте. «ВС РФ продолжают наступать, беря под контроль один населенный пункт за другим. Конечно, можно задаваться вопросом о темпах, но нельзя забывать, что мы наступаем в крайне неблагоприятных условиях, – объясняет он. – Наши основные успехи пришлись на период с сентября по настоящее время, а осень и зима не благоприятствуют активным боевым действиям из-за низких температур и гололедицы. Однако фундамент, заложенный за эти месяцы, позволит российской армии значительно ускорить продвижение уже в конце весны».

    «Вторая тенденция – колоссальные проблемы украинского тыла. Его функционирование зависит от экономики, которая сейчас фактически заморожена. У офиса Зеленского огромные трудности с обеспечением даже минимального денежного оборота в стране», – продолжает эксперт.

    «На Украине разрушена энергосистема, значительная часть территорий осталась без электричества. Многие заводы и производства, не только военные, сейчас бездействуют – им попросту не на чем работать. А значит, и местным магазинам нечего продавать, – уточняет Баширов. – Это вынужденное бездействие бизнеса останавливает приток налогов в казну. Офис Зеленского довел страну до состояния, когда внутренние доходы близки к нулю. Страна может существовать только на деньги внешних спонсоров, но и их ресурсы не безграничны».

    «Кроме того, Европе теперь приходится выделять Украине еще большие суммы, чтобы компенсировать отсутствие внутренних поступлений в бюджет. Выдержат ли страны ЕС такую нагрузку? Крайне сомнительно. Эту проблему понимают на Западе. Глава МВФ Кристалина Георгиева уже говорила, что Киеву необходимо увеличивать бюджетные доходы. Но за счет чего? Проблему все видят, а решить ее невозможно», – заключил политолог.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс: «Динамика на фронте говорит сама за себя, и здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять».

    О том, что Москва готова добиваться целей СВО военным путем, если дипломатия не сработает, еще в декабре говорил и Владимир Путин. «Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», – отмечал глава государства.

    Путин подчеркивал, «цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты». «Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться», – говорил российский лидер.

    При этом в мировых СМИ активно обсуждается возможность скорого завершения конфликта и анализируются сценарии, которые называют «де-факто капитуляцией Украины». Так, например, американская газета The Wall Street Journal писала о конфиденциальных предложениях США, включающих признание Крыма российским и блокировку вступления Украины в НАТО.

    Комментарии (9)
    30 января 2026, 18:16
    Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкоматы
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минфин России предлагает обязать банки отказывать гражданам во внесении наличных на счет или вклад через банкоматы и другие технические устройства, если сумма превышает один млн руб. в месяц.

    Законопроект, подготовленный в соответствии с планом по «обелению» отдельных секторов экономики, уже направлен на согласование в Банк России и Росфинмониторинг, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с инициативой.

    Сейчас действующее законодательство не ограничивает объем наличных, которые можно внести на счет через банкоматы, что, по мнению авторов инициативы, позволяет переводить в безналичный оборот средства с неустановленным происхождением.

    Новые правила потребуют от банков доработки внутренних систем и бизнес-процессов. В связи с этим предлагается, чтобы закон вступил в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Ранее Минфин предложил запретить крупные сделки наличными между юрлицами и физлицами.

    Комментарии (4)
    31 января 2026, 04:34
    Губернатор Клычков сообщил о запланированном обезвреживании заряда ракеты в Орле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    В Орле сотрудники МЧС проведут извлечение части боезаряда ракеты из грунта и его обезвреживание вдали от от населенных пунктов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

    Мероприятия по ликвидации части ракеты, обнаруженной 26 января, будут организованы 31 января в Орле. По словам губернатора, все необходимые подготовительные работы завершены силами ведомств. Специалисты МЧС планируют извлечь часть боезаряда из грунта и транспортировать ее на безопасное расстояние от города для ликвидации путем подрыва.

    Клычков сообщил в соцсети «ВКонтакте», что в связи с операцией будет проведена эвакуация жителей на семи улицах и в пяти садовых товариществах, попадающих в радиус 500 м от места обнаружения боеприпаса. Работы начнутся с 08.30, а по окончании обезвреживания ракеты власти обещают оперативно проинформировать население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 05:47
    Переселенцы на Украине массово остались без пенсий
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В январе многие пенсионеры-переселенцы на Украине столкнулись с прекращением выплат, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

    «Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ», – сообщил Лубинец.

    По его совам, пенсионеров среди «временно перемещенных лиц» более 1,3 млн человек. При этом пенсионный фонд не уведомил граждан о необходимости подтвердить, что они не получают пенсии от России, передает РИА «Новости».

    Кроме того, для подтверждения требовалось использовать веб-портал пенсионного фонда и электронную подпись, которой большинство пенсионеров не умеют пользоваться.

    Многие узнали о новых требованиях только после того, как выплаты не поступили на счета, что вызвало очереди и панику. Лубинец заявил, что государство переложило обязанность по сбору информации на пенсионеров, подвергнув их права риску из-за бюрократической процедуры.

    Он обратился к правительству с требованием упростить процесс подтверждения, продлить сроки и использовать уже имеющиеся государственные реестры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отмечали, что выплата пенсий на Украине зависит от финансовой поддержки Евросоюза и что власти Украины могут прекратить выплаты пенсий и зарплат госслужащим без этой поддержки.

    Комментарии (5)
    30 января 2026, 14:39
    Захарова предложила Украине запретить таблицу Менделеева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг запрета русского культурного наследия на Украине.

    Она саркастически предложила киевским властям «идти до конца» и запретить даже таблицу Менделеева после скандала с исполнением балета «Лебединое озеро» украинскими артистами, передает РИА «Новости».

    «Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» – заявила Захарова во время брифинга.

    Она подчеркнула, что подобный скандал «возможен только в анекдоте и на Украине», добавив, что «так можно дойти вообще до отмены самих себя полностью».

    Напомним, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро».

    Финская телерадиовещательная компания Yle в 2023 году сообщала, что после запрета на Украине русского балета украинские коллективы вынуждены уезжать за границу для того, чтобы иметь возможность репетировать произведения русских композиторов

    Комментарии (9)
    31 января 2026, 04:14
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США заявило, что в опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна присутствуют «ложные» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. В частности, там говорится об изнасиловании 13-летней девочки.

    В последней партии документов президент упоминается более 3 тыс. раз. Часть упоминаний Трампа в документах – это газетные вырезки или ссылки на президента в электронных письмах. Также Минюст составил список обвинений, выдвинутых против Трампа женщинами, ни одно из которых не было подтверждено.

    В частности, одна из свидетельниц рассказывает, как ее подруга заявляла, что в возрасте около 13 или 14 лет в Нью-Джерси ее якобы заставили совершить оральный секс с Трампом, пишет Times.

    В документе из архива Эпштейна приводится через адвоката обвинение со стороны одной из женщин в том, что Трамп «изнасиловал» ее, когда ей было 13 лет, причем в изнасиловании участвовал и сам Эпштейн. Затем, по версии, изложенной в материалах, они избили ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство юстиции опубликовало 3 млн страниц документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, введя возрастные ограничения для доступа к материалам, сообщил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш, добавив, что на этом публикации материалов по делу закончатся.

    Комментарии (5)
    30 января 2026, 15:07
    Зеленский признал проблему «бусификации»

    Зеленский признал существование проблемы насильственной мобилизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами заявил о наличии проблемы насильственной мобилизации в стране.

    Он сформулировал три главные задачи для министра обороны Михаила Федорова, среди которых назвал «разобраться с вопросом бусификации», то есть насильственной мобилизации, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна».

    В ходе беседы Зеленский также подчеркнул важность решения вопросов по контрактной армии и обеспечения безопасности воздушного пространства Украины.

    Ранее командование ВСУ признало необходимость насильственной мобилизации.

    В декабре в Харькове сотрудники военкомата попытались силой доставить в машину мужчину с сердечным заболеванием, но оставили на асфальте без помощи.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 18:59
    В Уфе задержали директоров Госоркестра и филармонии Башкирии
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Государственного академического симфонического оркестра Башкирии Артур Назиуллин и директор Башкирской государственной филармонии Алмаз Саетов были задержаны в Уфе.

    О задержании сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

    «Назиуллин и Саетов задержаны», – заявил собеседник агентства. По информации местных изданий, задержания связаны с расследованием уголовных дел против предпринимательницы Гульнары Юриной и директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина.

    Назиуллин возглавил Государственный оркестр Башкирии в ноябре 2018 года по приглашению регионального Министерства культуры. Саетов стал директором филармонии в сентябре 2023 года, до этого занимал должность заместителя министра культуры республики.

    В прошлом году экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 06:19
    Конгрессвумен США Луна потребовала от Украины объяснений из-за захвата храма
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agenc/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от украинского посла в США Ольги Стефанишиной явиться в ее офис для обсуждения ситуации с захватом храма в селе Кузьмин.

    «Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват храма Рождества в Кузьмине, которого добивается Анатолий Михайлюк, местный олигарх, оказывающий давление на жителей, чтобы добиться незаконного захвата прихода», – заявила Луна в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Луна рассчитывает, что Стефанишина «объяснится» в связи с данной ситуацией.

    Ранее Луна заявила о намерении добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников, причастных к захвату церквей, и пообещала обратиться к Ватикану, передает РИА «Новости».

    По ее словам, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин с просьбой о защите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине продолжается вытеснение Украинской православной церкви. В Вышгороде Киевской области представители ПЦУ предприняли попытку захватить действующий Пантелеймоновский храм канонической Украинской православной церкви. В декабре раскольники захватили храм УПЦ в Кировоградской области Украины.


    Комментарии (2)
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации