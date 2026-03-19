    Как опыт СВО изменит защиту городов
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    Демократы решили помешать выпуску золотого доллара с изображением Трампа
    Бортников заявил об усилении защиты высокопоставленных генералов
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским
    Гладков: Белгород добивается работы мессенджера Max при ограничениях мобильного интернета
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    19 марта 2026, 21:23 • Новости дня

    Начались выплаты компенсаций аграриям Новосибирской области

    Стартовали выплаты компенсаций пострадавшим аграриям Новосибирской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новосибирской области начались первые выплаты компенсаций пострадавшим от вспышки пастереллеза аграриям, размер которых рассчитывается исходя из стоимости живого веса животных.

    Первые выплаты компенсаций аграриям, пострадавшим в Новосибирской области, уже начались. Как рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью «Комсомольской правде», региональные власти также проработали дополнительные меры поддержки для сельхозпроизводителей.

    Данкверт сообщил: «Первые выплаты компенсаций уже начались. Есть базовая формула, которая привязана к живому весу, – регион обозначил ориентир, опираясь на данные Росстата, в 173 рубля за килограмм живого веса, и это решение, от которого можно отталкиваться».

    Руководитель Россельхознадзора добавил, что понимает озабоченность аграриев, отмечающих, что такая формула не учитывает племенную ценность животных и годы труда.

    В связи с этим, по словам Данкверта, регион разработал дополнительные меры поддержки. Это должно помочь фермерам компенсировать отличия между фактическими потерями и стандартными расчетами.

    Ранее в четверг Минсельхоз пообещал усилить поддержку фермеров в Новосибирской области. А губернатор области заявил, что в регионе нет проблем с молоком и мясом, несмотря на вспышку заболеваний среди домашних животных.

    Напомним, накануне власти выделили 200 млн рублей на компенсации пострадавшим хозяйствам и начали выплаты владельцам личных подсобных хозяйств.


    19 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Путин назвал героями российских паралимпийцев
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал российских паралимпийцев, выступивших на Играх в Италии, героями.

    Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

    «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

    Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

    Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    19 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства

    Подросток из Петербурга пытался расчленить тело после убийства сверстника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Пушкинском районе Петербурга шестнадцатилетний подросток задержан по подозрению в убийстве сверстника с попыткой расчленить тело ножовкой.

    16-летний житель Петербурга, задержанный по подозрению в убийстве 17-летнего подростка, пытался расчленить его тело ножовкой после убийства. Как сообщили РИА «Новости» правоохранители, тело погибшего было найдено в болоте неподалеку от железнодорожной станции в Пушкинском районе города. На теле обнаружили признаки насильственной смерти – колотые и резаные раны, а также отчлененные конечности.

    По информации пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло на месте преступления: подросток вернулся туда, чтобы спрятать улики. В пресс-службе уточнили, что по предварительной версии, юноши встретились для выяснения отношений, и во время конфликта подозреваемый ударил оппонента ножом в живот.

    Правоохранители рассказали, что задержанный дал признательные показания, пояснив, что расчленил тело с помощью ножовки, чтобы скрыть следы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 УК РФ – убийство. Прокуратура Петербурга поставила расследование преступления на особый контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пушкине 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве сверстника, тело которого нашли с признаками насильственной смерти у железнодорожной станции.

    Ранее девятиклассник в Красногвардейском районе Петербурга во время пересдачи контрольной ранил ножом учительницу, после чего его арестовали. До этого молодой человек убил 15-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    19 марта 2026, 08:48 • Новости дня
    Мерц потребовал участия Европы в переговорах по Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву, сообщает издание Die Welt.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с резким заявлением по поводу переговорного процесса по Украине, передает РИА «Новости».

    Он выразил недовольство тем, что диалог по урегулированию конфликта ведется только между Россией и США, без участия европейцев и самой Украины.

    «Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», – заявил Мерц в беседе с Die Welt.

    Мерц также подчеркнул необходимость как можно скорее согласовать кредит на 90 млрд евро для поддержки Украины, отметив срочность этого вопроса для европейских стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал европейских политиков за поддержку продолжения конфликта на Украине и выразил сомнения в эффективности дипломатии Евросоюза.

    Президент Финляндии Александр Стубб отметил важность единой позиции Евросоюза в переговорах с Россией и подчеркнул, что приближается время для открытия политических каналов.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    19 марта 2026, 16:11 • Новости дня
    Москвичи поспорили, кто больше заботится о своем здоровье
    Tекст: Алёна Задорожная

    Посещение спортзала, правильное питание, активный образ жизни и регулярные осмотры у врачей – залог здоровья. В этом уверены опрошенные газетой ВЗГЛЯД москвичи. Однако респонденты поспорили о том, какая возрастная группа больше всего заботится о себе.

    «Зумеры», которые ведут здоровый образ жизни, наверное, лучше всего подходят под категорию тех, кто больше других следит за своим здоровьем», – говорит один из опрошенных, добавляя, что речь также может идти о людях, ранее сталкивающихся с проблемами со здоровьем.

    «Молодежь активно занимается спортом, старается сделать так, чтобы в будущем было как можно меньше проблем», – соглашается женщина.

    Что любопытно, сами представители поколения «зумеров» не согласны с этими утверждениями. «Зумерам» некогда этим заниматься. Они либо работают, либо спят. А вот миллениалы, которым больше 30 лет, ходят в тренажерный зал, правильно питаются, увлекаются нутрициологией», – оппонирует представитель молодого поколения.

    «Миллениалы принимают осознанное решение уделять своему здоровью особое внимание. Они занимаются йогой, едят сбалансированную еду», – подтверждает одна из женщин.

    Другая девушка добавляет: «Сюда же можно отнести людей старше 40 лет. Они зачастую к этому возрасту бросают выпивать и курить. Да и в целом, когда столкнешься с проблемами со здоровьем, невольно начинаешь внимательнее следить за собой».

    Еще одна категория, уделяющая особое внимание своему здоровью – люди старшего поколения. «Это пожилые граждане, преимущественно женщины. Я это замечала в больницах: бабушки готовы сдавать абсолютно любые анализы, проходить все доступные диспансеризации», – поделилась девушка.

    «Еще пенсионеров часто можно встретить в аптеке. А тех, кого в аптеке больше, те и заботятся о своем здоровье больше других», – соглашается с ней молодой человек.

    Другие же считают, что дело не в возрасте и даже не в половой принадлежности. «Больше всех о здоровье заботятся те, у кого ответственность и самодисциплина находятся на первом месте», – уверенно заявляет одна из женщин. «Скорее всего, это спортсмены. Как минимум им это выгодно», – заключил прохожий.

    Что примечательно, все опрошенные, вне зависимости от пола, возраста и ответов, заверили, что внимательно следят за своим здоровьем: занимаются спортом, ведут активный образ жизни, пьют витамины хотя бы в профилактических дозах и регулярно проходят медицинские обследования.

    Ранее газета ВЗГЛЯД спрашивала у горожан, по какому принципу они формируют семейный бюджет, а также узнавала, какие темы пары не готовы обсуждать в отношениях.

    19 марта 2026, 17:32 • Новости дня
    Путин призвал прокуроров усилить борьбу с нарушениями в оборонной сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости особого внимания к борьбе с нарушениями в оборонно-промышленном комплексе.

    Президент отметил, что ситуация в этой сфере требует пристального контроля со стороны прокуратуры, передает ТАСС.

    «Нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, с учетом увеличения объема продукции военного назначения важно постоянно следить за качеством, а также за исполнением оборонными предприятиями законодательства о промышленной безопасности», – заявил Путин на коллегии Генпрокуратуры.

    Не менее важной, по словам главы государства, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

    Глава государства подчеркнул, что на развитие оборонно-промышленного комплекса государство направляет значительные финансовые средства.

    Ранее Путин на коллегии МВД подчеркнул важность противодействия экономическим преступлениям, особенно в секторах, обеспечивающих безопасность и суверенитет страны.

    19 марта 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Германией темой Минских соглашений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить место за столом переговоров по Украине.

    По словам Захаровой, западные политики уже имели возможность вести переговоры, но вместо этого предпочли иное поведение, передает РИА «Новости».

    «У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом, сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», – заявила Захарова.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости присутствия Европы на переговорах по Украине и призвал выдать срочный кредит Киеву.

    Захарова подчеркивала, что возвращение представителей европейских стран к переговорам по Украине возможно только после восстановления доверия и обучения соответствующим манерам.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике и требует от России участия в переговорах по Украине.

    19 марта 2026, 16:37 • Новости дня
    Путин связал укрепление законности с устойчивым развитием России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Задачи по укреплению законности и порядка на текущий год будут определены на сегодняшнем заседании коллегии Генеральной прокуратуры, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на мероприятии.

    «Определим дальнейшие задачи по укреплению законности и порядка, которые будут содействовать устойчивому, уверенному развитию нашей страны», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении.

    19 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о поиске Индией способов использования рупий Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Индии рассматривают новые варианты, позволяющие России инвестировать накопленные резервы рупий в местную экономику и финансовые инструмент, сообщает Bloomberg.

    Нью-Дели изучает дополнительные возможности для реализации накопленных Москвой средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Рупия не относится к полностью конвертируемым валютам, поэтому сейчас действуют ограничения на вложения в местные акции. Однако обсуждаются иные варианты использования резервов, способные снизить объем «застрявших» денег.

    Представитель Резервного банка Сентхил Кумар отметил, что рассматривается направление средств российских компаний в финансовые активы. Проблемы с остатками на счетах экспортеров возникли осенью 2023 года, но отказ от расчетов в нацвалютах не обсуждается.

    Российские финансовые организации предложили Резервному банку Индии разрешить инвестиции средств со специальных счетов в местные акции.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов.

    19 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Росатом назвал сроки появления атомной станции на Луне

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о планах отправить на Луну атомную станцию мощностью не менее пяти киловатт.

    «В 2030-х годах мы должны начать перемещение изделий на Луну. Это станция не менее 5 кВт мощности с работой до десяти лет», – подчеркнул Лихачев на семинаре Минэнерго России «Электроэнергетика – основа развития страны», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские луноходы смогут транспортировать крупногабаритные модули международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час.

    Напомним, накануне Россия заявила о планах отправить на Луну станцию «Луна-30» с двумя луноходами.

    Роскосмос планирует построить на Луне электростанцию к 2036 году. Специалисты Роскосмоса уже определили участок для размещения будущей лунной базы.

    19 марта 2026, 14:26 • Новости дня
    Минэнерго допустило запрет на экспорт бензина при высоких ценах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова оперативно вводить запрет на экспорт бензина в случае значительного роста цен на внутреннем рынке, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов в ходе форума «Биржевой товарный рынок».

    По его словам, ситуация с автомобильным бензином в стране остается напряжённой: производство и спрос находятся на грани баланса, поэтому экспортные поставки могут привести к дефициту внутри страны, передает ТАСС.

    «У правительства выработан эффективный механизм принятия решения в отношении запрета, в случае, если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано, то есть очень быстро это можно сделать», – отметил он.

    Он добавил, что если возникнут проблемы с внутренним балансом, решение о запрете экспорта может быть принято в кратчайшие сроки. По словам Рубцова, на фоне высоких цен такой запрет может быть введён даже превентивно.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин заранее предупреждал о рисках развития силового сценария вокруг Ирана, сейчас он отражается на мировом энергорынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    19 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Мишустин поблагодарил доноров крови за спасение жизней

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр отметил роль российских доноров в помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями и сообщил о выплатах почетным донорам в этом году.

    Премьер-министр Михаил Мишустин выразил благодарность донорам России, которые помогают пациентам с тяжелыми заболеваниями, сообщается на сайте правительства. Он назвал донорство важным и благородным делом, заслуживающим большого уважения. Мишустин отметил, что доноры своим неравнодушием спасают жизни и дарят шанс на выздоровление людям с непростыми диагнозами.

    Глава правительства рассказал о своем визите в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава, где он пообщался с добровольцами, сдающими кровь для помощи больным. По его словам, такие люди – «большого сердца и большой души», и их в России немало.

    Сейчас граждане, безвозмездно сдавшие кровь не менее 40 раз, получают звание почетного донора и соответствующие льготы, а также ежегодное денежное вознаграждение. По словам Мишустина, в этом году правительство выделит почти 12,5 млрд рублей для выплат этим гражданам.

    До этого Мишустин заявил, что ряд современных терапий для борьбы с онкологическими заболеваниями включили в систему ОМС. Он также сообщил, что в России сейчас проводят испытания 23 новых медицинских изделий и 14 лекарственных препаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, годом ранее количество доноров крови в стране увеличилось более чем на 6%.

    19 марта 2026, 20:44 • Новости дня
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В венгерской столице прошла церемония открытия мемориала, где впервые выгравировали имена более трехсот солдат и офицеров Красной армии.

    Более 300 имен солдат и офицеров Красной армии впервые были увековечены на мраморных плитах мемориального комплекса в Обуде после его реставрации. Комплекс посвящен советским воинам, погибшим в 1944-1945 годах при освобождении Венгрии от фашизма. Торжественное открытие обновленного захоронения прошло в одном из районов Будапешта, сообщает ТАСС.

    Военный и военно-воздушный атташе России в Венгрии полковник Алексей Заруднев на церемонии сообщил, что на территории комплекса покоятся 600 советских воинов, погибших в ходе кровопролитных уличных боев при взятии Будапешта зимой 1944-1945 годов. Заруднев отметил: «Из них более 300 имен установлено и выгравировано на плитах впервые. 226 воинов покоятся здесь как неизвестные».

    Ремонт мемориала осуществило посольство России в Венгрии: были очищены и отремонтированы надгробия, установлены дополнительные мраморные плиты с именами погибших, что стало данью памяти героям. Вклад в обновление захоронения внесли также Военно-исторический институт и музей Минобороны Венгрии, а также Служба коммунального хозяйства Будапешта.

    В церемонии приняли участие российские дипломаты, их коллеги из Белоруссии и Киргизии, сотрудники российских загранучреждений, представители общественных организаций и соотечественники, проживающие в Венгрии. Учащиеся средней школы при посольстве России возложили венки и цветы, а церковную службу провел протоиерей Иоанн Кадар из храма Преподобного Сергия Радонежского в Будапеште.

    Как пояснил представитель Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев, изначально, с 1945 года, в Обуде хоронили только офицеров, а позже стали хоронить и солдат. Всего в Венгрии находится более 830 советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, а в боях за освобождение страны погибли около 200 тыс. советских солдат и офицеров, из которых более 80 тысяч – в ходе сражений за Будапешт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Будапеште на площади Свободы прошла торжественная церемония возложения венков к памятнику советским воинам в честь годовщины освобождения Венгрии от фашизма.

    До этого в Венгрии после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.


    19 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Минфин заявил о сохранении топливного демпфера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов России не планирует возвращать коэффициент ВСПР или менять параметры выплат по топливному демпферу.

    Министерство финансов России не рассматривает возможность возвращения коэффициента ВСПР в формулу топливного демпфера или внесения других изменений в этот механизм. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь и замминистра финансов Алексей Сазанов, добавив: «Сейчас корректировка топливного демпфера не обсуждается».

    Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что решений по изменению параметров топливного демпфера на данный момент нет и вопрос о продлении моратория на его обнуление не поднимался. По его словам, профильные ведомства продолжают обсуждения по возможным корректировкам, однако окончательных договоренностей пока не достигли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о введении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу до мая 2026 года. Позже глава государства провел совещание по вопросам роста цен на нефть и газ. Он также заявил, что высокий уровень цен на сырьевые товары временный.

    19 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Церемония награждения победителей Паралимпиады началась в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле проходит церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх.

    Мероприятие посвящено чествованию победителей и призеров, представлявших Россию на соревнованиях, прошедших с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, сообщил Кремль в Max.

    В российскую команду вошли шесть атлетов и один спортсмен-ведущий, которые участвовали в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде. Всего им удалось завоевать 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовых награды.

    По итогам турнира сборная России заняла третье место в общекомандном зачете.

    Напомним, президент России Владимир Путин удостоил государственных наград спортсменов-паралимпийцев и их тренеров за стойкость и волю к победе на Паралимпийских играх в Италии.

    Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.

    19 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперты: Воссоединение Крыма с Россией стало точкой сборки Русского мира

    Tекст: Евгений Поздняков

    Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало не только геополитическим событием, но и фактором внутренней трансформации общества. Оно укрепило национальное единство, изменило самоощущение граждан, а сам полуостров стал символом возрождения страны. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «Эпоха единения: 12 лет событиям Крымской весны».

    «Воссоединение Крыма с Россией стало фактором пробуждения российского общества от кризиса и распада 90-х годов, отправной точкой возрождения российской нации. Сформировавшийся по итогам 2014 года «Крымский консенсус» превратился сегодня в консенсус патриотический, что особенно важно в Год единства народов России», – считает политолог Владимир Шаповалов.

    По его словам, Крым стал символом побед России, консолидировал российское общество и власть, объединил все социальные, возрастные, профессиональные и этноконфессиональные группы страны.

    Крым в марте 2014 года сыграл роль «точки сборки» Русского мира, «а сама Россия благодаря событиям 2014 года вновь стала собой», добавил политолог Алексей Мартынов. «Большое спасибо родным крымчанам за тот референдум, за «Крымскую весну», которая вернула нам осознание самих себя, статус великой державы для нашей страны», – подчеркнул он.

    «Крымская весна» изменила не только статус полуострова, но и самоощущение всей страны. Как отметил Олег Матвейчев, зампред комитета Госдумы по информационной политике, она запустила процесс ментального и духовного перерождения России.

    «Страна стала другой в самоощущении и в понимании своего места в мире, – пояснил он. – Люди стали интересоваться геополитикой, мы перестали быть пассивными потребителями чужих культурных кодов и нарративов. То, что шло с Запада, ныне не воспринимается как «манна небесная». США и Европа теперь не выглядят нашими учителями. Народ стал критично подходить к их установкам, увидев их лицемерие. Сегодня «Крымский консенсус» стал еще крепче».

    Его слова подтверждает и социология. «Если в 2024 году говорили о том, что это правильное решение 86% опрошенных, то сейчас таковых 87%*. То есть это событие воспринимается как правильное, исторически справедливое и неизбежное. Собственно, в этом и заключается основа той поддержки – устойчивой и долговременной, которую мы наблюдаем сейчас», – приводит данные Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ. Причем позитивная динамика, по ее словам, заметна как в эмоциональных, так и в рациональных оценках.

    Прошедшие 12 лет стали временем масштабных преобразований для Крыма и Севастополя. Так, с 2014 года валовой региональный продукт Севастополя вырос в десять раз, рассказала Мария Литовко, заместитель губернатора.

    «За это время в городе было построено 177 объектов. Создание социальной инфраструктуры и новых медицинских учреждений подняло среднюю продолжительность жизни до 76 лет, – акцентирует она. – Город переживает культурный ренессанс. Буквально полтора года назад был введен в эксплуатацию уникальный храмово-культурный комплекс «Новый Херсонес», ожидается и скорое открытие кластера на мысе Хрустальном. Город, как отметил президент, возвращает былой блеск патриотической столицы».

    После вхождения в состав России полуостров стал витриной новой страны. И республика, и Севастополь за последние 12 лет добились крупных достижений по многим позициям, напоминает Георгий Мурадов, зампред Совета министров Республики Крым. Проделанная работа привлекает в регион гостей: в 2025 году полуостров уже во второй раз принял более семи миллионов туристов.

    *Всероссийский репрезентативный опрос «ВЦИОМ-Спутник». В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Дата проведения опроса март 2026 года. 

