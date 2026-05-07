  • Новость часаМинобороны: Объявленное Россией перемирие начнет действовать с полуночи 8 мая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Германию толкают в топку конфликта с Россией
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
    Власти Молдавии запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева
    Ушаков вновь призвал к заблаговременной эвакуации дипмиссий из Киева
    Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    В Армении Пашиняна обвинили в употреблении китайских галлюциногенных грибов
    МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    18 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    15 комментариев
    7 мая 2026, 19:12 • Новости дня

    В ФРГ прошла церемония захоронения останков 80 советских солдат

    В Потсдаме перезахоронили останки 80 советских солдат, павших в 1945 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецком Потсдаме состоялась торжественная церемония захоронения останков 80 красноармейцев, погибших при освобождении города в апреле 1945 года.

    Останки 80 красноармейцев, погибших в последние дни войны в 1945 году, были торжественно захоронены на советском кладбище в районе Крампниц в Потсдаме. В церемонии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, представители белорусской дипмиссии, Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями, Русской православной церкви, российские соотечественники и местные жители, передает корреспондент ТАСС.

    Сергей Нечаев отметил, что «мероприятие имеет давнюю традицию», когда останки советских солдат, найденные волонтерами, перезахоранивают на специально отведённых немецких кладбищах. Посол подчеркнул тесное сотрудничество с германским Народным союзом, местными властями и посольствами других стран СНГ, а также напомнил, что на кладбище покоятся представители всех народов Советского Союза.

    «Мы не делим Победу на национальные квартиры, здесь все вместе побеждали, здесь все вместе и лежат», - подчеркнул российский дипломат.

    Он также обратил внимание, что Германия соблюдает свои обязательства по уходу за воинскими захоронениями, в отличие от некоторых других стран, где советские мемориалы подвергаются разрушению. Посол поблагодарил немецкое общество за сохранение памяти и выступил против фальсификации истории, подчеркнув, что у России в Германии «немало друзей, которые сохраняют объективную культуру исторической памяти».

    Руководитель отделения Народного союза в Бранденбурге Оливер Брайтхаупт напомнил, что Советский Союз и его граждане понесли «самую высокую, непостижимую цену» за разгром агрессора, и подчеркнул приоритет отдать дань памяти павшим. В завершение своей речи он произнёс по-русски: «Мы за мир».

    Останки были обнаружены при строительстве нового жилого квартала на территории бывших казарм. Специалистам удалось установить, что это были красноармейцы 175-й и 78-й стрелковых дивизий, участвовавшие в освобождении Потсдама в апреле 1945 года. Первые 360 советских солдат были похоронены на кладбище в Крампнице ещё в октябре 1945 года, позднее территорию мемориала расширяли.

    Ранее посольство РФ заявило о более чем 30 случаях осквернения советских захоронений в Германии с 2022 года. До этого российская дипмиссия в Германии направила ноту протеста МИД ФРГ из-за новых актов вандализма в Потсдаме, Нойбранденбурге и Зюре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германская сторона в целом выполняет обязательства по уходу за советскими воинскими захоронениями. Практически все советские воинские захоронения в ФРГ, а их более четырех тысяч, находятся в надлежащем состоянии, за ними осуществляется регулярный уход, - говорил посол Нечаев.

    6 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая, заявила Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России призывает международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушений перемирия на 9 Мая, следует из сообщения МИД России.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нота с предупреждением была направлена во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и международные организации.

    В документе говорится, что Минобороны России 4 мая 2026 года сделало заявление из-за угроз со стороны украинских властей нанести удар по Москве в День Победы. МИД настоятельно рекомендует иностранным диппредставительствам и гражданам заранее эвакуироваться из Киева. 

    «МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», – говорится в направленной МИД России во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноте.

    В сообщении Захаровой отмечается, что украинский лидер Зеленский на саммите в Ереване открыто заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве, но его не остановили представители стран ЕС. Минобороны России в тот же день опубликовало предупреждение именно как ответную меру.

    Захарова добавила, что западные страны не должны игнорировать угрозы Киева.

    «Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю», – заявила Захарова. По ее словам, коллективный Запад своими действиями становится соучастником планов украинских властей, и теперь должен проявить инстинкт самосохранения.

    Дипломат подчеркивает, что Россия действует исключительно в ответ на агрессию, а заявление Минобороны следует воспринимать как серьезное предупреждение, требующее должной реакции.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве. Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника

    Комментарии (26)
    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Медведев заявил об уничтожении промышленности и экономики ФРГ в случае войны

    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    Комментарии (29)
    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с масштабными глобальными изменениями и внутренними структурными проблемами, формирующими взрывоопасный кризис, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», – подчеркнул Мерц.

    Он добавил, что немцам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло, но спустя 80 лет после ее окончания кризис настиг и их, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перелом носит взрывной характер и происходит крайне быстро. Кризис порождает огромное давление, вынуждающее принимать срочные меры, поскольку ФРГ еженедельно сталкивается с вызовами, выходящими за рамки внешней политики.

    Текущие потрясения серьезно влияют на жизнь внутри государства, демонстрируя острую необходимость изменений во многих сферах, констатировал глава немецкого правительства. Говоря о реформах, Мерц пообещал продолжить их ускорение и призвал граждан проявить терпение к проводимым преобразованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спустя год после вступления в должность канцлер Германии столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США. На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

    Комментарии (24)
    7 мая 2026, 12:54 • Новости дня
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    Захарова: Мерц опозорил Германию
    @ Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Немецкий канцлер навлек бесчестье на свою страну, ограничив использование памятных знаков на крупнейших воинских мемориалах в дни празднования окончания Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко раскритиковала действия Фридриха Мерца, передает РИА Новости.

    «Позор! Позор настоящий навлек не на свою глупую голову (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики Победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой», – сказала Захарова.

    Представитель ведомства подчеркнула, что запрет действует на трех крупнейших советских воинских мемориалах немецкой столицы. Речь идет о памятных комплексах, расположенных в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах.

    Комментарии (20)
    7 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    Кремль опубликовал список подтвердивших визит в Москву на 9 Мая иностранных лидеров
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал список руководителей иностранных делегаций, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве.

    В числе официальных гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба с супругой, а также президент Южной Осетии Алан Гаглоев, сообщает Кремль в Max.

    В Москву также прибудут президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Среди европейских лидеров в списке названы председатель правительства Словакии Роберт Фицо и представители Республики Сербской: президент Синиша Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич с супругой и глава партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Ранее стало известно, что Фицо полетит в Россию через четыре страны.

    Комментарии (6)
    6 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о планах направить России счет, полученный из Украины, на сумму около 20 тысяч евро за восстановление линии электропередачи.

    Молдавия получила счет от «Укрэнерго» за ремонт высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты на сумму около 20 тыс. евро, что примерно соответствует 1,7 млн рублей. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что Кишинев намерен отправить этот счет России по дипломатическим каналам, сообщает молдавский портал Newsmaker.

    Жунгиету сообщил, что счет был получен от коллег из украинского «Укрэнерго», а точная сумма составляет около 20 тыс. евро или примерно 500 тыс. молдавских леев. Он также отметил: «Позже мы увидим, как она [сумма] будет возвращена».

    Министр обвинил российскую сторону в причастности к повреждению ЛЭП, из-за чего возникла необходимость проведения ремонтных работ. До момента, пока не будут получены средства от России, государственное предприятие «Молдэлектрика» выделит нужную сумму из собственных резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 января в Молдавии произошло масштабное отключение электричества из-за серьезных сбоев в энергосетях на Украине.

    Ранее, 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки случились две аварии, что вызвало перебои с электроснабжением в северных районах региона. Позже власти Молдавии ввели жесткие ограничения на использование электроэнергии, обязав отключать эскалаторы, витрины и сокращать внутреннее освещение в зданиях.


    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 14:39 • Новости дня
    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву

    Marker: Фицо полетит в Россию через Чехию, ФРГ, Швецию и Финляндию

    Определен маршрут полета Фицо на День Победы в Москву
    @ LUKAS KABON/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сопровождающая его делегация полетят в Москву на празднование Дня Победы через четыре страны, пишет Marker.

    Маршрут будет проходить через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию, сообщает Marker со ссылкой на МИД Словакии, передает РИА «Новости».

    Власти перечисленных стран не возражали против пролета воздушного судна с делегацией Фицо в Россию 9 мая.

    В конце апреля помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит Москву 9 мая.

    Вице-премьер Словакии Роберт Калиняк назвал поездку Фицо в Москву знаком уважения.

    В прошлом году Фицо также посещал Россию для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Комментарии (4)
    7 мая 2026, 10:16 • Новости дня
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы

    План Китая усилил угрозу деиндустриализации Германии и еврозоны

    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    @ Bernd Weisbrod/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабная технологическая экспансия Пекина способна лишить еврозону 0,6% ВВП к концу десятилетия, заставляя европейских лидеров всерьез пересматривать привычные принципы свободной торговли, отмечает Bloomberg.

    Стратегический курс Китая, закрепленный в новом пятилетнем плане, уже стал серьезным предупреждением для европейского бизнеса, пишет Bloomberg.

    Документ нацелен на модернизацию традиционных отраслей, прежде всего химической и машиностроительной промышленности и автопрома, на которых держится экспортная мощь Германии и других стран ЕС. Параллельно Пекин делает ставку на робототехнику, биомедицину, ядерный синтез, квантовые технологии и связь шестого поколения.

    По оценкам экономистов Goldman Sachs, усиление промышленного и экспортного рывка Китая способно стоить экономике зоны евро 0,6% ВВП к концу 2029 года, а Германии – 0,9%. Европейские чиновники все чаще сомневаются в эффективности прежней модели свободной торговли на фоне государственной поддержки китайских компаний, перепроизводства и растущего торгового дефицита с Китаем.

    Особое беспокойство проявляет Германия, крупнейшая экономика Европы. Страна почти не росла ни после пандемии, ни со времени предыдущего пятилетнего плана Пекина, а выпуск в обрабатывающей промышленности снижается с конца 2017 года. На этом фоне новые данные по промышленному производству, заказам и внешней торговле вызывают повышенное внимание.

    Клаудия Барковски, представитель объединения немецких машиностроителей VDMA в Пекине, отметила беспрецедентный интерес клиентов к новому документу: «Компании хотят знать, что этот план означает для будущего». Она подчеркнула, что Китай уходит от простого наращивания масштабов к качеству, эффективности и устойчивости, и это напрямую задевает сегменты, где европейские машиностроители традиционно были сильны.

    Наибольшие потери уже несет немецкий автопром: Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, вырвавшись вперед за счет дешевых электромобилей, конкурирующих с моделями Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz. Руководитель Hahn Automation Group Франк Конрад отмечает резкий технологический скачок китайских заводов и предупреждает, что без активных мер в поддержке частного сектора технологические компании Европы будут продолжать исчезать. Он выступает за требования к локализации производства, хотя и признает, что это неминуемо приведет к трениям в экономике.

    Под давление попадают и другие столпы европейской промышленности. Во Франции в зоне риска оказываются Airbus и Safran из-за масштабных инвестиций Китая в авиацию, а фармкомпании вроде Sanofi сталкиваются с конкуренцией на фоне растущей доли Китая на глобальном фармрынке. Автопроизводитель Renault уже выводит более дешевые электромобили, чтобы удержать позиции перед китайским наступлением.

    Пекин, в свою очередь, заявляет, что главная цель плана – укрепление собственной экономики и устойчивости. В документ включены задачи по расширению системы соцподдержки и стимулированию внутреннего потребления, которое остается слабым звеном, а власти обещают дальше открывать рынок для зарубежных компаний. При этом Китай отрицает, что рост промышленности обеспечен субсидиями, и объявляет кампанию против избыточной конкуренции и мощностей, хотя заметных результатов пока нет.

    Экономист Алисия Гарсия-Эрреро из аналитического центра Bruegel и банка Natixis подчеркивает, что старение населения и сдерживание роста зарплат ограничивают роль внутреннего спроса. По ее словам, Пекин намерен удерживать высокие темпы роста за счет расширения доли на мировых рынках, прежде всего в экспорте высокотехнологичной продукции. Отдельным полем будущей конфронтации она называет биопроизводство, где использование живых клеток позволяет выпускать пищевые ингредиенты, лекарства и сопутствующую продукцию, а Европа рискует попасть в новую зависимость.

    На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон назвал торговый профицит Китая в отношениях с ЕС неустойчивым и предупредил о возможных «жестких мерах» в ответ. Однако выстроить общий курс Европейскому союзу сложно, тем более на фоне обмена торговыми уколами с президентом США Дональдом Трампом. Разногласия сказываются и на проекте Еврокомиссии Industrial Accelerator Act, который должен поднять долю промышленности в экономике ЕС с 14,3% в 2024 году до 20% в 2035 году.

    Этот план неоднократно откладывался из-за споров между странами: Макрон настаивает на стратегии «Сделано в Европе» («Made in Europe») с приоритетом европейских товаров в госзакупках, а канцлер Германии Фридрих Мерц требует сосредоточиться на сокращении бюрократии и усилении единого рынка ЕС. В то время как часть бизнес-лидеров поддерживает более жесткую промышленную политику, другие выступают против, опасаясь новой волны торговых конфликтов.

    Бывший депутат Европарламента Райнхард Бюттикофер, ныне старший научный сотрудник Центра европейской политической аналитики, считает, что споры затмевают суть проблемы. Он предупреждает, что Евросоюз сталкивается с угрозой деиндустриализации «made in China» и располагает инструментами для ответа, но ключевым вопросом остается наличие политической воли воспользоваться ими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство коммерции КНР предупредило Европейский союз о возможных контрмерах из-за закона «Сделано в Европе».

    Европейский союз в прошлом году рассматривал введение требований по передаче технологий для китайских компаний при выходе на ключевые технологические рынки Европы.

    Агентство Bloomberg ранее сообщало о риске будущей экономической катастрофы из-за роста зависимости экономики Германии от Китая.

    Комментарии (3)
    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    @ IMAGO/Volker Hohlfeld/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    Комментарии (15)
    7 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова заявила о нарушении Пашиняном данных России обещаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила армянские власти в нарушении обещаний не принимать враждебных мер против Москвы.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян нарушил ранее данные обещания не предпринимать враждебных шагов против России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она уточнила, что армянские власти неоднократно заверяли Москву, что не будут действовать против России, однако эти обещания не были выполнены, пишет «Российская газета».

    «Руководство Армении в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведет, не сдерживая своих обещаний», – сказала Захарова.

    Она отметила, что подписание итоговой декларации саммита Армения – ЕС Пашиняном означает согласие Еревана с курсом на сближение с чуждыми для страны стандартами и механизмами. Дипломат пояснила: речь идет не о европейских ценностях в широком смысле, а о «агрессивных евроатлантических» подходах.

    По мнению Захаровой, выбранная Арменией политика может привести к необратимому вовлечению страны в антироссийскую линию Запада. Она предупредила о возможных негативных последствиях для Армении как в политической, так и в экономической сферах.

    На ваш взгляд
    Как отношения России и Армении будут развиваться в ближайший год?




    Результаты
    11 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в четверг Захарова заявила о возмущении российского общества в связи с приемом Владимира Зеленского в Ереване.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и Владимир Зеленский провели встречу на полях саммита в Ереване. На этом саммите Зеленский сделал ряд провокационных антироссийских заявлений.


    Комментарии (9)
    7 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС

    Политолог Рар: Германия спешит реформировать Евросоюз

    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Идея перехода от принципа единогласия при принятии решений в ЕС к голосованию квалифицированным большинством не нова. Но Германия спешит провести реформу пока во главе Еврокомиссии находится Урсула фон дер Ляйен, а в большинстве европейских стран к власти не пришли правые силы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложенный МИД ФРГ план реформирования Евросоюза.

    «Евросоюз – очень неподвижная организация, поскольку любое решение должно быть принято единогласно. Одна страна-участница, несогласная с предложением остальных членов союза, может заблокировать всю политику объединения», – отметил германский политолог Александр Рар. В качестве примера он привел Венгрию: уходящий с поста премьера Виктор Орбан неоднократно становился «помехой» для Брюсселя.

    Собеседник указал, что идея реформировать механизм принятия решений – то есть перейти от принципа единогласия к голосованию квалифицированным большинством – не нова. «Если изменение будет согласовано, то Евросоюз окажется на шаг ближе к созданию «супергосударства» или «мягкой империи». Другими словами, Брюссель получит больше полномочий», – уточнил политолог.

    «За реформу выступают такие государства, как Германия и Франция, которые «рулят» в Европе и подчиняют себе маленькие страны. Против – маленькие и более слабые игроки. Последние боятся попасть полностью под диктат «старших братьев» и таким образом лишиться своего национального суверенитета», – добавил аналитик.

    «Тем не менее, власти ФРГ безжалостно спешат. Они хотят преобразовать Евросоюз как можно скорее, пока во главе Еврокомиссии находится их сообщница – Урсула фон дер Ляйен – и пока в большинстве европейских стран к власти не пришли «популистские» правые силы», – заключил Рар.

    Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль представил план реформирования Евросоюза. По его мнению, необходимо чаще использовать механизм «усиленного сотрудничества» в Брюсселе. «Это означает, что в тех сферах политики, где совместный прогресс всех 27 государств – членов в обозримом будущем недостижим, мы будем идти вперед малой группой стран», – уточнил он.

    Вадефуль также выступил за переход от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к голосованию квалифицированным большинством. Как указал министр, это позволит избежать блокировки решений отдельными странами. В числе других инициатив он назвал ускорение процесса расширения Евросоюза за счет поэтапного присоединения новых стран. В пользу этого пункта уже высказывался канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Своими предложениями Вадефуль, по его словам, хочет попытаться сделать Евросоюз «более дееспособным». «Если мы как Европейский союз не сможем этого обеспечить, это сделают другие. И тогда сформируются уже иные союзы», – заключил глава МИД Германии.

    Как писало издание Politico, внешнюю политику Евросоюза поразил системный паралич из-за принципа единогласия. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила лишить страны объединения права вето по вопросам безопасности. Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение в целесообразности отмены данного механизма.

    Комментарии (2)
    6 мая 2026, 20:42 • Новости дня
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Рубль показал рост по отношению к китайскому юаню после сообщений Министерства финансов о возвращении к операциям в рамках бюджетного правила.

    В среду на торгах Московской биржи рубль продемонстрировал укрепление к юаню, передает «Интерфакс». Позитивная динамика наблюдалась на фоне заявлений Минфина о возобновлении операций по бюджетному правилу, причем рост произошел вопреки сильному падению стоимости нефти.

    К 19.00 мск курс юаня снизился на 10,7 копейки. В результате китайская валюта подешевела до отметки 10,9455 рубля.

    Банк России также скорректировал официальные курсы основных валют на 7 мая. Доллар подешевел на 12,02 копейки и составил 75,2246 рубля, а курс евро снизился на 28,63 копейки, опустившись до 88,06 рубля. Регулятор принял это решение на основе данных биржевых торгов и межбанковских операций внебиржевого рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов возобновило покупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Глава ведомства Антон Силуанов призвал изменить базовую цену нефти для обеспечения устойчивости бюджета.

    Комментарии (0)
    7 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы

    Захарова: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы

    МИД заявил о нервной реакции Киева на перемирие в честь Дня Победы
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что инициатива о перемирии в честь Дня Победы была поддержана президентом США Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным 29 апреля.

    По словам Захаровой, эта инициатива вызвала нервную и истеричную реакцию у украинского руководства, а Владимир Зеленский в Ереване попытался принизить значение предложения и намекал на возможные удары дронами по параду на Красной площади, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что Зеленский в Ереване озвучил с трибуны террористические угрозы в адрес празднования 9 Мая в Москве.

    Официальный представитель МИД отдельно отметила, что по информации Москвы, Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период с 5 по 6 мая.

    «Насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар», – заявила она.

    Захарова напомнила, что Россия уже сталкивалась с нарушением перемирий со стороны Киева, которые ранее объявлялись украинским руководством. Она отметила, что Банковая неоднократно нарушала свои же заявления о прекращении огня.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что объявление Зеленским «перемирия» с 5 на 6 мая объясняется попыткой перебить российскую инициативу и тяжелым положением ВСУ на фронте. Она также добавила, что киевским властям необходима передышка для перегруппировки и подготовки к дальнейшим боевым действиям и террористическим актам.

    Президент России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы.

    В ответ советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил об отказе соблюдать режим прекращения огня.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника.

    МИД России призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.

    Комментарии (4)
    6 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России внес в Госдуму законопроект о передаче МВД ряда полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции.

    Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «Законопроект направлен на передачу МВД Российской Федерации следующих полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание», – сказано в пояснительной записке.

    Проектом также предлагается предоставить МВД право определять перечень профессий для иностранных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и не подпадают под квоты на выдачу разрешений на работу при въезде в Россию по визе.

    Кроме того, МВД может получить полномочия по установлению случаев, когда иностранцы с временным пребыванием смогут работать вне региона выдачи разрешения на работу.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    Комментарии (6)
    7 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
    МОК снял ограничения для спортсменов из Белоруссии, но сохранил санкции для россиян
    @ Mandoga Media/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный олимпийский комитет (МОК) не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов по итогам заседания исполкома. При этом комитет рекомендовал снять ограничения с белорусских спортсменов в индивидуальных и командных соревнованиях.

    В пресс-службе сообщили, что решение по ограничениям для представителей России остается прежним, несмотря на «конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения», передает ТАСС.

    МОК рекомендовал снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет этой страны, по мнению организации, соответствует установленным критериям и требованиям Олимпийской хартии. Однако это решение не распространяется на россиян, для которых санкции сохраняются до завершения работы комиссии по правовым вопросам МОК.

    Кроме того, комитет выразил обеспокоенность расследованием, которое проводит Всемирное антидопинговое агентство в отношении руководства Российского антидопингового агентства.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дипломаты ЕС отказались уезжать из Киева после призыва Москвы
    Двое французских водолазов без вести пропали после удара ВС России по Одессе
    Захарова заявила о нарушении Пашиняном данных России обещаний
    В Сербии объяснили отказ лидеров Евросоюза праздновать День Победы
    Парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка
    Россияне назвали причины для переезда в другой город
    Чемпиона России по многоборью Исаева убили в Калуге

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации