Пушилин заявил о перспективах развития комплекса «Парус» в Мариуполе
Глава ДНР Денис Пушилин совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко посетили спортивные объекты в Мариуполе.
В частности, они побывали на стадионе «Западный», который был восстановлен после серьезных повреждений, нанесенных украинскими формированиями, и открыт в прошлом году в присутствии президента РФ Владимира Путина. Сейчас на стадионе проходят занятия по футболу, баскетболу, волейболу и воркауту для детей.
Пушилин в своем канале в Max отметил большие перспективы модернизации водноспортивного комплекса «Парус» с созданием центра морских видов спорта, включая греблю на байдарках и каноэ, морское многоборье и парусный спорт. По его словам, занятия в «Парусе» начинаются с раннего возраста, а морское многоборье особенно востребовано среди курсантов Нахимовского училища, что является полноценной подготовкой военных моряков.
Также делегация осмотрела здание детского сада №49, поврежденное в результате попаданий снарядов украинских формирований. В здании нарушена кровля, отсутствует остекление, частично разрушены несущие стены. Планируется восстановить садик к 2027 году – он расположен в центре активно застраивающегося микрорайона и будет востребован с заселением новых домов.