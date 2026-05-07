Жители Пуэблы в Мексике попытались линчевать мэра с помощью мачете
Вооруженные мачете жители мексиканского муниципалитета Уэйяпан напали на мэра Альфонсо Лино Пососа из-за затяжного территориального конфликта.
Об этом сообщает РИА «Новости». Во время поездки в населенный пункт Малоапан мэр Уэйяпана Альфонсо Лино Посос подвергся нападению со стороны группы местных жителей, вооруженных мачете. Лино заявил в видеообращении: «Имела место попытка линчевания, была попытка убийства, при которой мы все оказались в опасности».
По данным издания Financiero, чиновники были перехвачены и атакованы группой жителей, к которым позже присоединились другие вооруженные люди. В результате нападения часть чиновников получила травмы, а нападавшие также угрожали сжечь представителей властей и устроили поджоги на месте происшествия.
Мэр обратился к властям штата Пуэбла и федеральному правительству с просьбой немедленного вмешательства. Он подчеркнул, что конфликт вокруг территориальной юрисдикции продолжается давно и усугубляется бездействием местного конгресса.
