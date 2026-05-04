Сейсмическая тревога сработала в Мехико перед подземными толчками

Tекст: Денис Тельманов

Сигнал тревоги прозвучал в Мехико примерно в 09.20 по местному времени, что подтверждает корреспондент РИА «Новости». После включения сирены жители начали покидать здания, следуя установленным инструкциям при угрозе землетрясения.

Легкие толчки почувствовали примерно через сорок секунд после первого сигнала. По данным местных сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался у побережья штата Оахака, а магнитуда составила 6.0.

Президент страны Клаудия Шейнбаум в своем блоге заявила: «Сообщений о разрушениях пока не поступало». На данный момент информации о пострадавших и разрушениях действительно нет, ситуация продолжает контролироваться экстренными службами.

Горожане проявили осторожность и скоординированно покинули здания, что позволило избежать паники и сбоев в работе городской инфраструктуры.

