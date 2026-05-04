Мощное землетрясение произошло у берегов Филиппин

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около филиппинского острова Самар

Tекст: Мария Иванова

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов острова Самар, передает РИА «Новости».

Очаг залегал на глубине 56 километров, информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала. Самар является третьим по величине островом Филиппинского архипелага с населением около 1,8 млн человек.

Одновременно с этим на филиппинском острове Лусон активизировался вулкан Майон, из-за чего власти эвакуировали более 300 семей. Несколько местных авиарейсов отменены, однако международный аэропорт Манилы продолжает работу в штатном режиме.

В стране сейчас находятся порядка 600 российских туристов. «По оценкам аналитической службы АТОР, в текущий момент на Филиппинах может находиться около 600 россиян, прибывших сюда как самостоятельно, так и по линии туроператоров. Ситуация их не касается и не угрожает пребыванию на отдыхе», – сообщили в пресс-службе ассоциации.

Представители туротрасли пояснили, что вулкан расположен на расстоянии более 240 километров от популярных курортов Себу и Боракай. Жалоб от отдыхающих не поступало, а некоторые путешественники лишь наблюдают необычный дым на горизонте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,2. Жертвами мощных подземных толчков в провинции Себу стали 60 человек. В июле сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у острова Батан.