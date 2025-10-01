Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Жертвами землетрясения на Филиппинах стали 60 человек
В результате землетрясения в провинции Себу погибло 60 человек, сообщил заместитель секретаря управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Алехандро.
«Приходит все больше сообщений о жертвах. Мы получили информацию о гибели 60 человек», – приводит слова Алехандро ТАСС со ссылкой на GMA News.
По информации местных властей, в муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса. Под завалами все еще могут находиться люди, там продолжается поисково-спасательная операция.
Землетрясение магнитудой 6,9 было зарегистрировано у побережья Филиппин. Институт вулканологии и сейсмологии отметил, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 км, примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого в провинции Себу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Филиппин в июле произошло землетрясение магнитудой 5,5.