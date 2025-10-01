Жертвами землетрясения на Филиппинах стали 60 человек

Tекст: Антон Антонов

«Приходит все больше сообщений о жертвах. Мы получили информацию о гибели 60 человек», – приводит слова Алехандро ТАСС со ссылкой на GMA News.

По информации местных властей, в муниципалитете Сан-Ремихио обрушилось здание спортивно-оздоровительного комплекса. Под завалами все еще могут находиться люди, там продолжается поисково-спасательная операция.

Землетрясение магнитудой 6,9 было зарегистрировано у побережья Филиппин. Институт вулканологии и сейсмологии отметил, что эпицентр подземных толчков находился на глубине 5 км, примерно в 20 км к северо-востоку от города Бого в провинции Себу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Филиппин в июле произошло землетрясение магнитудой 5,5.