    США принуждены вновь уважать Россию
    Медведев призвал уничтожать «бандеровских ублюдков» после теракта в Хорлах
    Экс-разведчик США сделал заявление о переговорах после атаки на резиденцию Путина
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    Минобороны передало данные со сбитого у резиденции Путина БПЛА посольству США
    МИД призвал страны и международные структуры осудить теракт в Хорлах
    Сальдо: Атаковавшие кафе и гостиницу в Хорлах БПЛА висели над морем
    Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля
    Названа вероятная причина взрыва с десятками погибших на курорте в Швейцарии
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Голливуд убил мировое кино, теперь его добивает «Нетфликс»

    Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    2 января 2026, 04:56 • Новости дня

    В новогоднюю ночь в Берлине пострадали 35 правоохранителей

    Tекст: Антон Антонов

    В Берлине в новогоднюю ночь были задержаны около 430 человек, а число происшествий, потребовавших вмешательства полиции, превысило 2,3 тыс. случаев, 35 сотрудников правоохранительных органов пострадали, сообщается в отчете берлинской полиции.

    Двое полицейских были госпитализированы. Из общего числа пострадавших 22 получили травмы из-за пиротехники, передает ТАСС.

    Свыше 3,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов были привлечены дополнительно для обеспечения порядка, также были задействованы полицейские из других земель Германии.

    Начато около 800 предварительных расследований по фактам нарушений законов об оружии и взрывчатке, нападений на полицейских, оказания сопротивления, поджогов и других правонарушений. 14 человек были взяты под стражу для предотвращения дальнейших нарушений.

    В Моабите 500 человек устроили беспорядки на улице. «Нападения с использованием пиротехники были настолько масштабными, что сотрудники берлинской пожарной службы не смогли потушить огонь», – говорится в сообщении.

    Указывается, что потребовалось «применение водометов для тушения огня, а также решительное вмешательство полиции, включая целенаправленные задержания и применение силы».

    В разных районах города зафиксированы случаи массовых атак на полицию бутылками, камнями и петардами. Полиция также зафиксировала 47 возгораний транспортных средств, среди которых были мотоциклы и скутеры.

    В Дрездене около 50 неизвестных в масках атаковали камнями проезжающий трамвай и подожгли баррикаду, сообщила местная полиция, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 800 машин, особенно пострадали департаменты Нижний Рейн и Рона. В Италии после празднования Нового года госпитализировали 54 человека с серьезными травмами, из них 68 несовершеннолетних получили ранения. В Брюсселе банды в новогоднюю ночь устроили массовые беспорядки и атаковали полицейских.

    1 января 2026, 11:27 • Новости дня
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    В новогоднем огоньке на Первом канале зрителей ТНТ назвали дураками
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В новогоднем эфире на Первом канале в качестве юмористических эпизодов использовались переозвученные сцены из советских фильмов, в одном из которых зрителей ТНТ назвали «дураками».

    В сцене из фильма «Джентельмены удачи» герой Савелия Крамарова переодетый в женскую одежду, на улице пытается познакомиться с девушкой.

    В переозвученной Первым каналом версии диалог звучит так:

    – Девушка, а девушка, а вы где Новый год смотрите?

    – Я на Первом, а вы?

    – А я на ТНТ.

    – Ну и дура.

    В оригинале фильма 1971 года у актеров были такие реплики:

    – Девушка, а девушка, а как вас зовут?

    – Таня.

    – А меня Федя.

    – Ну и дура.

    Ранее Константин Эрнст заявил, что новогоднее шоу «Голубой огонек» не транслируется на Первом канале под этим названием с 1987 года.

    Генеральный директор Первого канала сделал такое заявление в ответ на предложение депутата Виталия Милонова создать специальную версию «Голубого огонька» для детей.

    31 декабря 2025, 15:20 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к россиянам из Кремля, первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

    «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!

    В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами – будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас.

    Мы рассчитываем на свои силы. На тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнится.

    Конечно, у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. Ведь мы вместе – народ России.

    Труд, успехи и достижения каждого из нас слагают новые главы ее тысячелетней истории. А прочность нашего единства определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее.

    Новый год – это прежде всего вера в лучшее, в добро и удачу, неповторимый и волшебный праздник, когда сердца открываются для любви, дружбы и милосердия, для чуткости и великодушия. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И конечно, словом и делом поддержать наших героев – участников специальной военной операции.

    Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России – уверяю вас! – вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной преданной любви к России. Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу!

    Дорогие друзья! Через несколько секунд мы услышим бой курантов, и новый год вступит в свои права. Мы встречаем его вместе с самыми близкими – с детьми, родителями, друзьями, боевыми товарищами. Даже те, кто сейчас далеко, – вы все равно рядом с нами. Желаю всем здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия. И непременно – любви, которая вдохновляет.

    Пусть наши традиции, вера, память соединяют все поколения, поддерживают нас всегда и во всем. Мы вместе – одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!

    С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2026 годом!»

    Новогоднее обращение президента России Владимира Путина было показано сначала в самом восточном часовом поясе – на Камчатке и Чукотке, передает ТАСС. Сообщается, что позднее оно будет транслироваться перед полуночью во всех остальных регионах страны.

    Путин в большинстве случаев проводит новогодние поздравления из Кремля, но были исключения. В 2022 году он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, находясь среди участников спецоперации на Украине. В 2013 году президент снял обращение в Хабаровске из-за встречи с жертвами наводнения. Тогда жители Камчатки увидели записанное в Кремле поздравление, а на остальные территории вышло обращение из Хабаровска.

    В этом году выступление заняло три минуты 20 секунд и стало одним из самых коротких за всю историю подобных обращений. В предыдущем году речь длилась 3 минуты 35 секунд, а самым коротким обращением стало поздравление 2006 года – чуть больше двух минут.

    Самое продолжительное новогоднее поздравление Путина было в 2022 году. Тогда оно длилось около девяти минут и записывалось не на фоне Кремля.

    Новогодние обращения Путина в 2020 и 2021 годах были также рекордно длинными – более шести минут каждое. Рекорд по продолжительности до сих пор принадлежит Борису Ельцину, который 31 декабря 1999 года говорил более десяти минут, объявляя об уходе в отставку.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    31 декабря 2025, 18:20 • Новости дня
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год

    Tекст: Вера Басилая

    The Financial Times отметила, что семь из 20 своих прогнозов на 2025 год, включая мирное урегулирование на Украине и рост биткоина до 18 млн рублей, не сбылись, что стало антирекордом за всю историю рубрики.

    Газета The Financial Times опубликовала ежегодный набор прогнозов на 2026 год и признала собственные неудачи в прогнозировании за текущий год, передает ТАСС.

    Издание сообщило, что семь из 20 предсказаний на 2025 год оказались неверными, что стало худшим результатом за всю историю данной рубрики.

    Среди наиболее заметных не сбывшихся прогнозов называются мирная сделка по Украине, а также скачок курса биткоина выше 200 тыс. долларов. Кроме того, ошибочным был признан прошлогодний прогноз по электромобилям – FT ожидала, что их доля не достигнет четверти мировых продаж, однако реальность оказалась иной. Еще четыре неверных прогноза редакция не уточнила.

    Несмотря на неудачи, FT сохранила формат ежегодных предсказаний. В новом обзоре колумнист Бен Холл высказал мнение, что Владимир Зеленский не пойдет на отказ от Донбасса в рамках мирной сделки: «Такой шаг был бы слишком рискован для главы киевского режима – как с военной, так и с конституционной и политической точек зрения», – отметил журналист.

    Среди других прогнозов на 2026 год – предположение, что средний уровень пошлин США при президентстве Дональда Трампа не вырастет, а также ожидание «сдувания» пузыря вокруг искусственного интеллекта. Ведущие авторы газеты также предрекают продолжение политики снижения ставок центральными банками, медленное появление бытовых гуманоидных роботов у богатых семей и затягивание внедрения более совершенных квантовых компьютеров.

    31 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Guardian включила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов

    Tекст: Денис Тельманов

    Советский фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» попал в число 13 лент, рекомендованных газетой Guardian для новогоднего просмотра, выделяясь среди зарубежных современных картин.

    Британская газета Guardian включила фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова в список лучших новогодних фильмов, пишет РИА «Новости».

    Лента заняла место среди таких известных картин, как «Квартира» и «Бульвар Сансет» Билли Уайлдера, «Общество мертвых поэтов» Питера Уира, и «Властелин колец» Питера Джексона.

    В комментарии к фильму отмечается, что классическая новогодняя неурядица в советском исполнении оказалась особенно выразительной. В частности, британский журналист Фил Хоуд отметил: «По мере того, как ночь затягивается, появляется что-то эпичное, но в то же время интимное, что-то в духе Кшиштофа Кесьлевского, и задаешься вопросом: не слишком ли поздно эти близкие по духу люди встретились?».

    Также автор напомнил о существовании американского ремейка картины под названием «Ирония судьбы в Голливуде», вышедшего в 2022 году, который уже менее популярен среди зрителей по сравнению с оригиналом. В СССР фильм был впервые показан 1 января 1976 года.

    Помимо российской классики, Guardian рекомендовала к просмотру такие фильмы, как «Странные дни», «Сияние», «Призрачная нить» и «Когда Гарри встретил Салли…».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, читатели назвали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» одним из лучших для знакомства иностранцев с Россией.

    Между тем набор продуктов из этого фильма оценили по стоимости на пространстве СНГ – самым дешевым он оказался в Бишкеке, стоимость составила 3,2 тыс. рублей.

    31 декабря 2025, 04:04 • Новости дня
    В немецком Гельзенкирхене из дыры в стене банка вынесли не менее 30 млн евро

    Tекст: Катерина Туманова

    После крупного ограбления сейфов в банке Гельзенкирхена ни полиция, ни банки не могут назвать точную сумму похищенных денег, золота и ценностей, так как в банке не знают, что клиенты хранят в их сейфах, а полиция только приступила к расследованию.

    «В настоящее время полиция основывает свои расчеты на страховом покрытии каждой сейфовой ячейки. По данным сберегательного банка Sparkasse Gelsenkirchen, каждая из более чем 3 тыс. сейфовых ячеек застрахована на 10 300 евро», – сообщает Tagesschau.

    Полиция расследует дело о разбойном нападении, совершенном бандитской группировкой. Несколько свидетелей обратились в полицию, заявив, что в воскресенье вечером видели нескольких мужчин с большими сумками на лестничной площадке подземного паркинга.

    Они также заметили черный Audi RS6 с ганноверскими номерами, который был заявлен как угнанный. Внутри машины находились люди в масках, один из которых активировал аварийный шлагбаум, сообщила полиция.

    Грабители проникли в банк через подземный гараж и с помощью специальной дрели просверлили огромную дыру в железобетонной стене, ведущей к хранилищу. Как заявил представитель полиции, такую дрель не купишь в обычном хозяйственном магазине.

    По данным банка, взломщики проникли в 95% из 3250 сейфовых ячеек клиентов в помещении, оборудованном сигнализацией и где ведется видеонаблюдение.

    К зданию банка постепенно стали подходить ограбленные клиенты, их собралось около 200 человек, они требовали позволить им войти в банк. Полиция с громкоговорителями призвала людей разойтись, сообщив, что вероятность ограбления именно их ячейки очень велика.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ошибочно выпущенный из тюрьмы Лондона преступник сдался властям. В Финляндии осудили трех поляков за подрыв банкоматов. BFMTV сообщил о хищении восьми тысяч алмазов из Лувра.

    31 декабря 2025, 08:56 • Новости дня
    Мерц: Германия не будет игрушкой в руках великих держав
    Мерц: Германия не будет игрушкой в руках великих держав
    @ Kay Nietfeld/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в своем новогоднем обращении заявил, что страна сможет самостоятельно преодолеть вызовы и проведет реформы ради стабильного будущего, не будет «игрушкой в руках великих держав».

    Фридрих Мерц в новогоднем обращении заявил, что Германия не является «игрушкой в руках великих держав» и способна самостоятельно противостоять вызовам современного мира, передает РБК.

    Канцлер отметил угрозы безопасности в связи со спецоперацией на Украине и призвал укреплять обороноспособность Европы и защищать интересы европейских государств.

    Он заверил, что Германия остается безопасной страной и исторически выходит из кризисов более сильной. Мерц подчеркнул: «Мы сами держим в своих руках возможность справиться с каждым из этих вызовов собственными силами. Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не игрушка в руках великих держав. Наши руки не связаны».

    Канцлер анонсировал подготовку масштабных реформ в экономике, социальной сфере и пенсионной системе, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны и справедливое будущее для разных поколений. По словам Мерца, 2026 год может стать новым стартом для Германии и Европы.

    Он призвал граждан доверять демократическим институтам, проявлять мужество и быть готовыми к действиям ради мира, свободы и благополучия.

    Ранее Bild отметила, что Фридрих Мерц потерял лидерство в Европе из-за ситуации вокруг российских активов.

    Власти Германии заняли первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    1 января 2026, 14:29 • Новости дня
    Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал новогоднее поздравление, где обратился к жителям разных стран и сказал несколько фраз на четырех языках, в том числе на русском языке.

    Поздравление премьер-министра Словакии Роберта Фицо появилось на его официальной странице в Facebook (признан экстремистским и запрещен в РФ), передает РИА «Новости». В видеопослании политик произнес новогоднее приветствие по-русски: «С Новым годом!».

    Он также добавил поздравления на английском, итальянском и шведском языках. Таким образом Фицо дал понять, что его политика носит многовекторный характер, подчеркнув открытость и стремление к диалогу с разными странами.

    Ранее Китай поздравил россиян с Новым годом, устроив фейерверк над Амуром.

    Космонавты с МКС пожелали россиянам в новом году много ярких дней с семьей.

    31 декабря 2025, 23:40 • Новости дня
    Китай поздравил россиян с Новым годом фейерверком над Амуром

    Китай устроил фейерверк над Амуром для жителей Благовещенска

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Благовещенска стали свидетелями масштабного фейерверка над Амуром, который китайский Хэйхэ устроил в честь Нового года.

    Яркий фейерверк в честь наступающего Нового года прогремел в небе над китайским городом Хэйхэ, пишет RT. Праздничное огненное шоу было хорошо видно на другой стороне реки Амур – жители Благовещенска наблюдали за зрелищем прямо из центра города.

    Таким образом власти КНР поздравили соседей, россиян, с наступающим праздником. Сообщается, что салют продолжался несколько минут.

    На видео, опубликованных в соцсетях, запечатлены самые яркие моменты этого фейерверка. Жители Благовещенска отметили, что подобное световое шоу в приграничном небе над Амуром – уже добрая традиция в новогодние дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом году власти города Хэйхэ упростили процедуру оформления водительских прав для россиян.

    Между тем в 2026 году планируется запустить канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ.

    31 декабря 2025, 04:35 • Новости дня
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    Посол Дарчиев назвал 2025 год дающим надежду на восстановление отношений с США
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Непростой 2025 год дал шанс на восстановление прежде разрушенных российско-американских отношений, сообщил в поздравительном обращении посол России в США Александр Дарчиев.

    «Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией», – говорится в представленном в Telegram-канале дипмиссии поздравлении посла с Новым годом.

    Дипломат выразил признательность тем, кто сохраняет русские традиции, поддерживает связь с Родиной и способствует передаче исторической памяти подрастающим поколениям.

    Дарчиев поблагодарил всех, кто хранит память о совместных усилиях СССР и США в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность событий, таких как празднование 80-летия встречи на Эльбе и шествие «Бессмертного полка» в Вашингтоне после трехлетнего перерыва.

    В поздравлении указано, что в 2026 году деятельность русских американцев должна получить новый импульс с учетом договоренностей президентов России и США об укреплении контактов между народами на основе взаимопонимания и уважения национальных интересов.

    Дарчиев заверил, что дипломатические миссии продолжат оказывать поддержку инициативам соотечественников, помогая в защите их прав и правовой поддержке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США. Дарчиев назвал условия прогресса в сфере стратстабильности для России и США. Посольство России в США организовало показ фильма ко Дню учителя.

    31 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Военкоры Евгений Поддубный, Александр Сладков, Александр Коц и Дмитрий Кулько поздравили россиян и бойцов на передовой с наступающим Новым годом.

    Поздравления военных корреспондентов в своем Telegram-канале выложило Мингобороны.

    Герой России военкор Евгений Поддубный отметил: «Записываю это обращение на фоне радостных вестей о том, что российская армия освободила Красноармейско-Дмитровскую агломерацию, ещё одну часть Донбасса, что армия и Россия освободила Гуляйполе, армия России продолжает успешно наступать на всех главных направлениях в зоне СВО». «Я всем в большие праздники желаю одного – скорейшей нашей общей победы и живыми вернуться домой. Нас ждут дома», – подчеркнул он.

    «Вы, конечно, в минувшем году показали, что такое сила русского оружия и пароля русского солдата. Наверное, фраза года, произнесенная нашим президентом: «Где ступила нога русского солдата, то наше». Огромное вам спасибо за те успехи, которые были достигнуты вашими усилиями!» – сказал Александр Коц.

    Александр Сладков в своем поздравлении отметил: «Я желаю вам в 26-м году спокойствия, обычной полигонной работы, восстановления раненых... Мужики, я вас обнимаю и желаю, чтобы мы видели вас уже на учениях в очень тяжелом и очень трудоемком ежедневном графике – такова ваша планида, за это мы вас любим, уважаем, а вы нас не подводите».

    А Дмитрий Кулько пожелал: «Пусть небо будет чистым, без дронов, и вообще пусть небо всегда будет только нашим. В эту новогоднюю ночь уж точно пусть над вашими головами будут только мирные звезды. А связь чтобы не обрывалась, чтобы услышать самые родные голоса. Пусть 2026-й принесет нам долгожданную победу!».

    30 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал резкий рост враждебности ЕС и НАТО
    @ REUTERS/Christian Mang

    Tекст: Илья Абрамов

    Декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии. Общий индекс конфронтации растет, однако США демонстрируют противоположную динамику.

    Согласно декабрьскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран ЕС и НАТО достиг рекордных значений. Если в октябре 2025 года разброс показателей составлял от 25 до 75 баллов, то теперь он вырос до от 50 до 95 баллов соответственно.

    Первое место с 95 баллами разделили Германия и Британия. Обе страны передали Украине вооружения: ФРГ направила две системы Patriot, а Соединенное Королевство – ракеты Martlet. Помимо этого, они предоставили Киеву финансирование: ЕС согласовал кредит в размере 90 млрд долларов, а Лондон выделил 805 млн долларов на закупку американской техники.

    Резкий скачок враждебности продемонстрировала Польша: заработав 90 баллов, страна переместилась с седьмого места в ноябре на второе. Такой результат стал прямым следствием ее военной политики: Варшава выделила Киеву 100 млн евро на закупку американских вооружений по программе PURL и согласилась разместить на своей территории учебный лагерь для ВСУ.

    Третье место занимает Эстония (85 баллов). Прибалтийская республика поддержала продление 19 пакетов антироссийских санкций ЕС ещё на полгода и выступила за передачу Украине замороженных российских активов.Четвёртую строку делят Латвия и Дания (по 80 баллов). Обе страны участвовали в масштабных учениях НАТО Freezing Winds, что также отразилось на их высоких показателях враждебности.

    Пятую строчку рейтинга занимает Литва (75 баллов), шестую – делят Финляндия и Франция (70 баллов). Все три страны оказывали финансовую поддержку ВСУ. Следом с 65 баллами расположилась Швеция, которая также поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о переименовании Чернобыля на украинский манер.

    Восьмую строку занимают Нидерланды, Чехия и вернувшаяся в рейтинг Хорватия – по 60 баллов. Рост показателей Загреба связан с наращиванием военной помощи: республика передала Украине танки М-84, а также присоединилась к кредитной программе ЕС для Киева на 90 млрд евро.

    Девятое место заняли США с 55 баллами, опустившись на три позиции по сравнению с ноябрем. Это подтверждает тенденцию к снижению конфронтации между Москвой и Вашингтоном, наблюдаемую весь четвертый квартал 2025 года. На той же строчке оказались Австрия и Греция.

    Большая группа стран собралась на десятой позиции. Рейтинг замыкают сразу шесть государств: Австралия, Бельгия, Болгария, Италия, Канада и Румыния с результатом 50 баллов.

    Лишь два участника списка оказались минимально недружественными, набрав всего по 5 баллов – Тайвань и Багамские Острова (для сравнения, в ноябре таких было шесть).

    Составители рейтинга отметили, что наибольший рост индекса показали страны, усилившие военную помощь Украине – Германия, Дания, Британия и Польша. Также резко увеличилось число правительств, оказывающих максимальное санкционное давление. Если в ноябре только Британия одновременно вводила новые ограничения и поддерживала передачу российских активов Киеву, то в декабре таких стран стало уже 12.

    Более подробно с «Рейтингом недружественных правительств» можно ознакомиться в развернутом аналитическом материале газеты ВЗГЛЯД.

    31 декабря 2025, 15:01 • Новости дня
    Новый год наступил на Чукотке и Камчатке

    Tекст: Мария Иванова

    Жители Камчатки и Чукотки встретили 2026 год первыми в России, отпраздновав это событие красочным фейерверком и ночными гуляниями на главных площадях регионов.

    Празднование нового, 2026 года стартовало в самых восточных регионах России – на Камчатке и Чукотке – на девять часов раньше, чем в Москве, сообщает ТАСС.

    В Петропавловске-Камчатском праздничные мероприятия начались на главной площади города воинской славы в 22.00 по местному времени. Организаторы подготовили насыщенную программу с выступлениями творческих коллективов, конкурсами и интерактивами.

    На центральной площади Петропавловска-Камчатского гостей угощают горячим чаем, здесь же работает фуд-корт. В полночь небо над городом озарил новогодний фейерверк, а праздничная программа продолжается всю ночь.

    В Анадыре жители собрались у окружного Дома народного творчества. В первому часу ночи на главной площади стартовали уличные гулянья с хороводами, играми и встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

    Утром 1 января всех приглашают на массовый забег на 2026 метров, а праздничные события в честь наступления года продолжаются во всех муниципальных образованиях Чукотки.

    31 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    Путин и Си Цзиньпин обменялись новогодними поздравлениями
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись новогодними поздравлениями, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Си Цзиньпин выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Путину и российскому народу.

    «Китай и Россия торжественно отмечают 80-летие победы в Китайской народной войне сопротивления японской агрессии, Великой Отечественной войне Советского Союза и Всемирной антифашистской войне, посылая мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют», – сказано в сообщении Центральное телевидение Китая.

    Уходящий год также ознаменовал собой всеобъемлющее стратегическое партнерство Китая и России, развиваются  политика безвизового режима, строятся энергетические коридоры отмечается в сообщении.

    Господин Си отметил, что в 2026 году отмечается 30-летие установления стратегического координационного партнерства между Китаем и Россией и 25-летие подписания Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией. В 2026-2027 годах обе страны проведут «Год образования Китай-Россия». В этой связи Китай готов продолжать с Россией тесное сотрудничество и развивать двусторонние контакты по международным вопросам.

    В сообщении также указано, что президент России Путин передал председателю Си Цзиньпину сердечные поздравления и пожелал китайскому народу счастья и крепкого здоровья.

    Путин отметил, что Россия и Китай активно расширяли экономическое и торговое сотрудничество в уходящем году, в следующем г обе страны совместно запустят «Год образования России и Китая». Он выразил готовность продолжать тесные контакты с председателем Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил  лидера США Дональда Трампа с Новым годом и отправил праздничные поздравления лидерам зарубежных государств. Также российский президент поздравил Ким Чен Ына и Си Цзиньпина с наступающим Новым годом.

    1 января 2026, 17:27 • Новости дня
    Глава МВД Бельгии сообщил о хаосе в Брюсселе и нападении на полицию в Новый год

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр внутренних дел Бельгии признал, что в Брюсселе в новогоднюю ночь банды устроили массовые беспорядки и атаковали сотрудников полиции.

    Как передает РИА «Новости», глава МВД Бельгии Бернар Кантен в социальной сети X назвал виновников беспорядков в Брюсселе вандалами и заявил, что они должны быть строго наказаны, их место – дома, под арестом, а не на улицах.

    В его сообщении отмечается: «Вандалы, которые сеяли хаос или нападали на тех, кто нас защищает, должны быть строго наказаны. Их место – дома, под домашним арестом, а не на наших улицах, где они портят праздник».

    По информации Le Soir, ссылающейся на полицию и пожарную службу, целые группы злоумышленников поджигали автомобили и имущество города, использовали фейерверки против экстренных служб, а также повредили городское оборудование.

    В результате этих беспорядков три сотрудника полиции получили ранения, а более 70 человек были задержаны.

    Ранее ситуация с безопасностью в столице стала предметом обсуждения в бельгийском правительстве. Министр обороны Тео Франкен еще в октябре называл ситуацию драматичной, а в декабре анонсировал ввод военнослужащих для совместного патрулирования улиц Брюсселя, железнодорожных объектов и охраны синагог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тысячи пассажиров в Краснодарском крае оказались заблокированы в поездах из-за сильного снегопада, где некоторые провели более 10 часов без электричества и горячей еды.

    Жители Благовещенска наблюдали масштабный фейерверк над Амуром, который был запущен городом Хэйхэ на Новый год.

    31 декабря 2025, 23:07 • Новости дня
    В русском магазине в Германии впервые появились холодец и оливье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В канун Нового года в одном из магазинов немецкого города Эссен впервые начали продавать холодец, а также готовые салаты оливье и селедку под шубой.

    Покупатели отмечают, что именно в период праздничных приготовлений спрос на традиционные для России блюда значительно возрастает, передает РИА «Новости».

    Особенно востребованными становятся такие ингредиенты, как майонез и слабосоленая сельдь.

    Ассортимент традиционных продуктов для русской кухни в магазинах Германии обычно формируется за счет поставок из стран СНГ, в частности из Казахстана, Прибалтики и Грузии.

    На полках также можно встретить и российские товары, среди которых выделяют чипсы со вкусом краба. Такая продукция популярна у жителей России, но считается редкостью в Европе.

    Россияне, проживающие в Германии, проявляют интерес к характерным для родины блюдам и продуктам. Традиция готовить национальные «домашние» блюда сохраняет актуальность среди эмигрантов во время праздников.

    Ранее сообщалось, что самым частым выбором у содержащихся в следственных изоляторах столицы к Новому году стал салат «селедка под шубой».

