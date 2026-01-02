Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».31 комментарий
В новогоднюю ночь в Берлине пострадали 35 правоохранителей
В Берлине в новогоднюю ночь были задержаны около 430 человек, а число происшествий, потребовавших вмешательства полиции, превысило 2,3 тыс. случаев, 35 сотрудников правоохранительных органов пострадали, сообщается в отчете берлинской полиции.
Двое полицейских были госпитализированы. Из общего числа пострадавших 22 получили травмы из-за пиротехники, передает ТАСС.
Свыше 3,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов были привлечены дополнительно для обеспечения порядка, также были задействованы полицейские из других земель Германии.
Начато около 800 предварительных расследований по фактам нарушений законов об оружии и взрывчатке, нападений на полицейских, оказания сопротивления, поджогов и других правонарушений. 14 человек были взяты под стражу для предотвращения дальнейших нарушений.
В Моабите 500 человек устроили беспорядки на улице. «Нападения с использованием пиротехники были настолько масштабными, что сотрудники берлинской пожарной службы не смогли потушить огонь», – говорится в сообщении.
Указывается, что потребовалось «применение водометов для тушения огня, а также решительное вмешательство полиции, включая целенаправленные задержания и применение силы».
В разных районах города зафиксированы случаи массовых атак на полицию бутылками, камнями и петардами. Полиция также зафиксировала 47 возгораний транспортных средств, среди которых были мотоциклы и скутеры.
В Дрездене около 50 неизвестных в масках атаковали камнями проезжающий трамвай и подожгли баррикаду, сообщила местная полиция, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции в новогоднюю ночь сожгли более 800 машин, особенно пострадали департаменты Нижний Рейн и Рона. В Италии после празднования Нового года госпитализировали 54 человека с серьезными травмами, из них 68 несовершеннолетних получили ранения. В Брюсселе банды в новогоднюю ночь устроили массовые беспорядки и атаковали полицейских.