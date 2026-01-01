Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
Глава МВД Бельгии сообщил о хаосе в Брюсселе и нападении на полицию в Новый год
Министр внутренних дел Бельгии признал, что в Брюсселе в новогоднюю ночь банды устроили массовые беспорядки и атаковали сотрудников полиции.
Как передает РИА «Новости», глава МВД Бельгии Бернар Кантен в социальной сети X назвал виновников беспорядков в Брюсселе вандалами и заявил, что они должны быть строго наказаны, их место – дома, под арестом, а не на улицах.
В его сообщении отмечается: «Вандалы, которые сеяли хаос или нападали на тех, кто нас защищает, должны быть строго наказаны. Их место – дома, под домашним арестом, а не на наших улицах, где они портят праздник».
По информации Le Soir, ссылающейся на полицию и пожарную службу, целые группы злоумышленников поджигали автомобили и имущество города, использовали фейерверки против экстренных служб, а также повредили городское оборудование.
В результате этих беспорядков три сотрудника полиции получили ранения, а более 70 человек были задержаны.
Ранее ситуация с безопасностью в столице стала предметом обсуждения в бельгийском правительстве. Министр обороны Тео Франкен еще в октябре называл ситуацию драматичной, а в декабре анонсировал ввод военнослужащих для совместного патрулирования улиц Брюсселя, железнодорожных объектов и охраны синагог.
Как писала газета ВЗГЛЯД, тысячи пассажиров в Краснодарском крае оказались заблокированы в поездах из-за сильного снегопада, где некоторые провели более 10 часов без электричества и горячей еды.
Жители Благовещенска наблюдали масштабный фейерверк над Амуром, который был запущен городом Хэйхэ на Новый год.