Куренков заявил о недобросовестном выполнении бизнесом работ по разминированию

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, в настоящее время к этим задачам привлекаются специалисты МЧС, Минобороны, Росгвардии, а также сотрудники частных организаций, передает ТАСС.

Куренков отметил, что на практике случаются ситуации, когда коммерческие подрядчики ограничиваются поиском и складированием взрывоопасных предметов, после чего отправляют заявку в МЧС на их уничтожение.

«При этом на практике имеются случаи недобросовестного выполнения коммерческими организациями задач по разминированию. Например, такие коммерческие подрядчики проводят поиск взрывоопасных предметов, осуществляют их складирование, а затем подают заявку к нам в МЧС России для их уничтожения», – заявил глава МЧС.

По мнению Куренкова, некоторые коммерческие организации проводят обследование территорий, которые ранее уже были разминированы пиротехническими подразделениями МЧС. Он подчеркнул, что такие случаи требуют дополнительного контроля и тщательной проверки качества работы подрядчиков.

Ранее Куренков сообщил, что МЧС России в течение трех лет планирует увеличить численность своих пиротехнических подразделений в пять раз для разминирования освобожденных и приграничных территорий, а также создать в центральном аппарате Управление противоминной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях появятся новые подразделения разминирования МЧС.

МЧС России намерено организовать единую систему подготовки саперов с централизованным учетом очищенных территорий.