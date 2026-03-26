В Москве прошла эвакуация и технический осмотр в Доме культуры ГЭС-2

Tекст: Денис Тельманов

В Доме культуры «ГЭС-2» в Москве проводится эвакуация и технический осмотр, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе учреждения.

Ранее сообщение об эвакуации появилось в официальном Telegram-канале «ГЭС-2», где также напомнили посетителям о правилах безопасного выхода из здания. Представитель учреждения заявила: «В здании Дома культуры 'ГЭС-2' проходит эвакуация и технический осмотр».

В пресс-службе подчеркнули, что о дальнейшем режиме работы Дома культуры посетители смогут узнать через официальные каналы «ГЭС-2» в ближайшее время. Дополнительных подробностей о причинах эвакуации пока не приводится.

