«Единая Россия» объявила о новых мерах поддержки волонтеров СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Круглый стол по этой теме прошел в Госдуме под председательством главы Комитета по молодежной политике Артема Метелева с участием сенатора Игоря Кастюкевича, представителей Минобороны, Росгвардии, Русской православной церкви и десятков НКО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Метелев напомнил, что по инициативе Единой России был принят уже ряд законов и многие меры в поддержку волонтеров СВО. Он отметил, что участники гуманитарных миссий теперь защищены гарантиями и имеют право на выплаты при ранениях или несчастных случаях. Кроме того, новый закон, подписанный президентом месяц назад, освобождает волонтеров СВО от уплаты госпошлин за восстановление документов.

С начала 2022 года в Донбасс и в приграничные регионы было отправлено более тысячи гуманитарных миссий, в которых приняли участие почти 12 тыс. волонтеров, а помощь была оказана более 1,5 млн раз. В этом году было организовано 106 миссий, из которых 32 продолжают работу прямо сейчас. Порядок оформления таких миссий упростили, а компенсацию теперь могут получить волонтеры в 12 регионах России.

Кастюкевич добавил, что волонтеры лагерей «Курский рубеж» и «Белгородский рубеж» помогают восстанавливать поврежденное жилье граждан в приграничных районах. По его словам, необходимо выстроить четкий алгоритм работы и интегрировать волонтеров в существующую систему взаимодействия всех служб и ведомств для максимальной пользы.

На круглом столе обсуждалась и проблема подтверждения статуса волонтера: сейчас отсутствует единый механизм выдачи удостоверяющих документов, хотя верификация уже предусмотрена через платформу Добро.рф. В качестве решения Метелев предложил интеграцию платформы с мессенджером MAX, чтобы создать электронные ID волонтеров, обеспечив им удобство, безопасность и юридическое подтверждение статуса. Также участники обсудили критерии оценки волонтерского опыта, подчеркнув, что вклад волонтеров на СВО и в приграничье требует особого подхода и соответствующих индикаторов на платформе.