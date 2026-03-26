Мирный житель ранен при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

Мирный житель получил ранение при обстреле ВСУ поселка в Брянской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

ВСУ нанесли артиллерийский удар по поселку Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил в своем канале в Мах, что в результате атаки пострадал мирный житель.

Пострадавший мужчина был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы, уточнил губернатор.

Ранее в ночь на четверг жительница Брянской области погибла при атаке дронов ВСУ на село Зерново.

До этого две женщины пострадали 23 марта в результате артиллерийского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области. В тот же день еще три человека пострадали из-за атаки ВСУ дронами-камикадзе по селу Демьянки, их доставили в больницу.