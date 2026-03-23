ВСУ ударили дронами по пассажирскому автобусу в Брянской области
При атаке ВСУ дронами на автобус в Брянской области пострадали три человека
В результате атаки ВСУ дронами-камикадзе по селу Демьянки пострадали три человека, которых срочно доставили в больницу для оказания помощи, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.
ВСУ нанесли удар дронами-камикадзе по селу Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области. Целью атаки стал пассажирский автобус, находившийся в населенном пункте, сообщил в Max Богомаз.
В результате целенаправленного удара были ранены водитель и два пассажира автобуса. По словам главы региона Александра Богомаза, водитель, несмотря на полученные травмы, сумел самостоятельно вывести транспортное средство в безопасную зону, чтобы избежать повторной атаки.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в результате артиллерийского обстрела поселка Белая Березка в Брянской области пострадали две женщины. В ходе обстрела также были повреждены три многоквартирных дома.
До этого в селе Поздняшовка Севского района в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА пострадала местная жительница.