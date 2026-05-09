Tекст: Катерина Туманова

«Около 20 военнослужащих 21 омбр ВСУ дезертировали с занимаемых позиций в Запселье. Ранее солдаты 21-й бригады жаловались родственникам, что их отправляют на «верную смерть» – форсировать реку Псёл и изображать присутствие ВСУ в Мирополье», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

На Сумском направлении в Шосткинском районе боевики ВСУ, воспользовавшись режимом прекращения огня, предприняли попытку контратаки. В результате огневого воздействия «Северян» большая часть вражеских штурмовиков была уничтожена, двое солдат ВСУ сдались в плен.

В селе Шатрище Ямпольского района произошла детонация боеприпасов у боевиков ВСУ. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём.

На Харьковском направлении на фоне колоссальных потерь в живой силе командование ВСУ продолжает переводить военнослужащих тыловых подразделений в штурмовые группы, рассказали «Северяне».

На Волчанском направлении ВСУ концентрируют усилия на оборудовании укреплений вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук.

По данным «Северян», строительство инженерных сооружений ведут работники харьковских предприятий ЖКХ и оставшиеся в сёлах мужчины пенсионного возраста.

На Великобурлукском направлении российские военнослужащие продвинулись в районе села Бударки.

