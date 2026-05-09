«Северяне» рассказали, как солдаты ВСУ спасаются от смерти дезертирством
Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили о многократных нарушениях перемирия украинскими боевиками, которые продолжали хаотичные удары дронами и артиллерией, а те, кому не хватало сил на это – дезертировали или сдавались в плен.
«Около 20 военнослужащих 21 омбр ВСУ дезертировали с занимаемых позиций в Запселье. Ранее солдаты 21-й бригады жаловались родственникам, что их отправляют на «верную смерть» – форсировать реку Псёл и изображать присутствие ВСУ в Мирополье», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
На Сумском направлении в Шосткинском районе боевики ВСУ, воспользовавшись режимом прекращения огня, предприняли попытку контратаки. В результате огневого воздействия «Северян» большая часть вражеских штурмовиков была уничтожена, двое солдат ВСУ сдались в плен.
В селе Шатрище Ямпольского района произошла детонация боеприпасов у боевиков ВСУ. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём.
На Харьковском направлении на фоне колоссальных потерь в живой силе командование ВСУ продолжает переводить военнослужащих тыловых подразделений в штурмовые группы, рассказали «Северяне».
На Волчанском направлении ВСУ концентрируют усилия на оборудовании укреплений вдоль автодороги, соединяющей Старый Салтов и Великий Бурлук.
По данным «Северян», строительство инженерных сооружений ведут работники харьковских предприятий ЖКХ и оставшиеся в сёлах мужчины пенсионного возраста.
На Великобурлукском направлении российские военнослужащие продвинулись в районе села Бударки.
