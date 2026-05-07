Tекст: Ольга Иванова

Призывы европейских лидеров игнорировать мероприятия в Москве по случаю 9 Мая обусловлены тем, что для них эта дата символизирует проигрыш, передает ТАСС. Такую точку зрения высказал председатель сербского «Движения социалистов» Александр Вулин. Политический деятель считает подобную позицию Брюсселя вполне закономерной.

«Для нас это День Победы, для них – день поражения. С уходом Британии из Европейского союза ЕС стал клубом стран, каждая из которых, буквально каждая, имела как минимум одно подразделение под Сталинградом. Они были побеждены 9 мая, и логично, что они не хотят, чтобы этот день отмечался, и не хотят, чтобы Сербия, как страна-кандидат на членство в ЕС, была на стороне победителей», – сказал Вулин.

Бывший вице-премьер добавил, что место Белграда находится среди победителей, отмечающих разгром нацизма. Предстоящие памятные мероприятия в российской столице должны послужить напоминанием о реальной роли европейских государств в событиях Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия выразила надежду на отказ президента Сербии Александра Вучича от поездки в Москву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Евросоюза проявлением европейского нацизма.