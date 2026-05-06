  Над Россией за ночь поразили 53 БПЛА ВСУ
    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    На западе Москвы байкер насмерть сбил актрису Ксению Добромилову
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области
    Пентагон заявил о готовности Трампа возобновить боевые действия против Ирана
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Швеция объявила о создании собственной внешней разведки
    Иран опроверг атаки на ОАЭ
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Перемирие между США и Ираном оказалось всем в тягость

    Для Ирана статус-кво опаснее – препятствуя вывозу иранской нефти, США осуществляют постепенное удушение экономики страны. Трампу отступить сейчас тоже очень трудно – ставка поднялась.

    6 мая 2026, 06:27 • Новости дня

    Бойцы «Запада» разместили портреты прадедов на технике перед 9 Мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Пион» группировки войск «Запад» в Харьковской области в рамках акции «Бессмертный полк» разместил на боевой машине портреты прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ.

    Расчеты самоходных артиллерийских установок «Пион» группировки войск «Запад» в Харьковской области установили на своих машинах портреты прадедов-участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк», передает ТАСС. Орудийный командир с позывным Ёж отметил: «За рубежом наши соотечественники, как мне кажется, также поддерживают акцию, потому что у них такие же предки, как и у нас. Хороший пример, наши прадеды вдохновляют нас продолжать то, что делали они».

    После размещения портретов артиллеристы приступили к боевым задачам и уничтожили технику и живую силу подразделений ВСУ в Харьковской области. Акция, по словам военных, укрепляет связь поколений и поддерживает боевой дух личного состава.

    К всероссийской акции присоединились также автоинспекторы группировки «Центр», разместившие фотографии своих дедов–героев войны в кабинах бронеавтомобилей «Тигр». В Минобороны подчеркнули, что этот символический шаг еще раз демонстрирует преемственность поколений среди военнослужащих.

    Кроме того, артиллеристы 35-й мотострелковой бригады, находящиеся на добропольском направлении, также поддержали акцию и поместили в башнях своих боевых машин фотографии своих предков. Все участники отмечают важность памяти о героизме предшественников и считают это важной частью воинского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерист группировки войск «Запад» с позывным «Еж» заявил о планах тысяч бойцов на передовой присоединиться к акции «Бессмертный полк».

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе боевых действий в Харьковской области.

    В зоне спецоперации бойцы группировки «Центр» разместили портреты своих родственников-фронтовиков на боевых машинах в рамках акции «Бессмертный полк».

    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    @ Marek Ladzinski/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    5 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    @ dsns

    Tекст: Вера Басилая

    Минувшей ночью российские военные поразили объекты энергетики, железнодорожные станции и промышленные предприятия в нескольких регионах Украины, сообщают военкоры с места событий.

    Взрывы прозвучали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Сумской и Запорожской областях, сообщил военкор Евгений Поддубный. Целями атак стали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.

    В Днепропетровской области поражены склады промышленного кластера «Метинвест» и железнодорожная станция, сообщили «Военкоры Русской Весны». В Вышгородском районе под Киевом после попадания вспыхнул сильный пожар на территории промышленного предприятия. Удары также пришлись по промзоне в Запорожье.

    В районе полтавской Машевки огневое поражение нанесено комплексу по переработке газа и газового конденсата. Из-за этого в регионе начались проблемы с подачей топлива. Кроме того, в Харьковской области уничтожен железнодорожный состав, а в Одессе повреждена портовая инфраструктура.

    Во вторник в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич заявил о повреждении местного промышленного предприятия и железнодорожной инфраструктуры.

    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    5 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска берут в малое кольцо населенный пункт Константиновка в ДНР, рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Кимаковский рассказал, что российские войска берут населённый пункт Константиновка в Донецкой Народной Республике в малое кольцо, замыкая окружение украинских сил, передает ТАСС.

    По словам Кимаковского, сейчас самые ожесточённые боевые действия идут именно в Константиновке. «Идет такое малое кольцо вокруг Константиновки на замыкании», – отметил он, добавив, что после освобождения Ильинки и Длинной Балки российские силы выравнивают фронт на северном направлении.

    Кимаковский также сообщил, что продвижение продолжается на север, а линия соприкосновения российских и украинских сил смещается на запад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия создала полукольцо протяженностью 16 км вокруг Константиновки и поставила группировку ВСУ под угрозу полного окружения.

    Российские подразделения на юго-западе Константиновки усилили давление на противника.

    Российские дроноводы и артиллеристы взяли под огневой контроль все подходы к Константиновке в ДНР.

    5 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами масштабной атаки беспилотников по Чебоксарам стали двое мирных жителей, еще 34 человека получили различные травмы, включая одного ребенка, повреждено 28 многоквартирных домов, сообщают власти республики.

    Два человека погибли в результате самой масштабной атаки беспилотников по Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев в своем канале на платформе Мах.

    «Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», – написал он.

    Еще 34 человека получили ранения, в том числе один ребенок. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, а оставшимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, сообщил Николаев, подчеркнув, что медицинский персонал работает в усиленном режиме.

    Основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых живут 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции, их жителям предложено переселиться в подготовленные общежития и три пункта временного размещения, где организовано питание, предоставлены медикаменты и работают психологи.

    В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, решение о котором принято на заседании оперативного штаба. Это позволит оперативно мобилизовать ресурсы для быстрой помощи пострадавшим. Глава Чувашии заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших и пострадавших, этот вопрос находится на его особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на Чебоксары 5 мая трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Позже глава Чувашии заявил о повторных ударах по городу. После этого в Чебоксарах открыли пункты временного размещения, более 700 человек обратились за помощью.

    5 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области беспилотник атаковал трактор во время работы в поле, погиб тракторист, сообщают власти региона.

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал трактор, работавший в поле. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В районе села Лаптевка Ракитянского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. Погиб тракторист. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем его родным и близким», – написал глава региона.

    Ранее во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика одиннадцати лет. В этот же день украинский беспилотник убил мирную жительницу Шебекино.

    А накануне атаки ВСУ на Белгородскую область привели к гибели одного мирного жителя и ранениям семи человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан».


    5 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    @ Isabella Bonotto/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины. В то же время, украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Максим Григорьев.

    «Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне – очередной гуманный жест со стороны российского руководства», – считает Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Он усомнился, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая.

    «Это связано с тем, что Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь», – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания».

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    5 мая 2026, 09:27 • Новости дня
    Эксперт Христофору спрогнозировал падение Киева в случае удара по параду 9 мая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне грозит обернуться падением Киева и капитуляцией Украины, такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

    Христофору заявил, что угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая может привести к падению Киева и капитуляции Украины, передает РИА «Новости».

    В эфире своего YouTube-канала он заявил: «Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?».

    Эксперт подчеркнул, что подобные заявления не делают Зеленского более привлекательным для европейских партнеров. По его оценке, подобная риторика только приближает эскалацию конфликта и может иметь необратимые последствия для украинского руководства.

    Христофору также отметил, что международному сообществу стоит призвать Зеленского к дипломатии и не допустить, чтобы беспилотные летательные аппараты были использованы против Москвы 9 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал Украине и Владимиру Зеленскому серьезный и кратный ответ в случае попытки удара по параду Победы в Москве 9 мая.

    Минобороны России предупредило о нанесении ответного массированного ракетного удара по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы 9 мая в Москве.

    5 мая 2026, 22:55 • Новости дня
    Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на Крым

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские беспилотники атакуют территорию Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

    По его словам, отражением налета занимаются системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. «На Крым идет атака вражеских БПЛА», – подчеркнул руководитель региона в своем заявлении в «Максе».

    Он также призвал местных жителей не поддаваться панике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты четыре беспилотника. БПЛА вооруженных сил Украины попал в многоквартирный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

    5 мая 2026, 08:36 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    В столице Чувашии зафиксировали новые удары по одному из зданий города, экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    Повторные атаки зафиксированы по зданию в Чебоксарах. сообщил Олег Николаев в своем канале на платформе Мах.

    «Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку – зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем», – заявил глава региона.

    Николаев подчеркнул, что реальная опасность сохраняется, и призвал жителей по возможности оставаться в безопасных местах, строго следуя официальным рекомендациям. Он также предупредил об опасности приближения к обломкам беспилотников, посоветовав немедленно звонить по номеру 112 при их обнаружении. Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ, в результате которой пострадали три человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на столицу Чувашии пострадали три мирных жителя.

    Во время предыдущей атаки дронов власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации.

    Тогда повреждения получили пятнадцать различных зданий.

    6 мая 2026, 01:28 • Новости дня
    Наступил срок объявленного Зеленским режима тишины

    Tекст: Антон Антонов

    Режим тишины, о котором ранее объявил глава киевского режима Владимир Зеленский, вступает в силу с полуночи 6 мая.

    Зеленский говорил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая. Министерство обороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Эксперты усомнились в готовности украинских властей соблюдать условия прекращения огня.

    5 мая 2026, 16:59 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Современные поколения, по мнению зампреда Совбеза, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, сохраняют традиции предков, участвуя в спецоперации и развивая сильную, независимую Россию.

    Россия является сильной, независимой и свободной страной, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, нынешние поколения продолжают дело поколения победителей, отдавая дань памяти и уважения своим предкам.

    «Поколение победителей – это родные, близкие нам люди. Мы их дети, внуки, теперь уже и правнуки. Мы стараемся хранить память в семейных традициях, но самое главное, что мы продолжаем их дело и живем в своей стране, которую мы любим и которая является сильной, независимой и свободной», – заявил Медведев.

    Он также подчеркнул, что Россия продолжает дело героев Великой Отечественной войны, в том числе сражаясь в ходе специальной военной операции. По его словам, потомки поколения победителей трудятся на благо Родины и принимают участие в судьбоносных событиях современной истории.

    «Мы трудимся на благо своей Родины и сражаемся в рамках специальной военной операции. То, что было здесь в годы Великой Отечественной войны, продолжается и в сегодняшней жизни», – отметил Медведев.

    Ранее Дмитрий Медведев поделился списком своих любимых фильмов, которые традиционно смотрит 9 мая. Также Медведев заявил, что поддержка семьи – стратегическое направление и важнейший приоритет при работе с бюджетом страны.

    Кроме того, заместитель председателя Совбеза назвал помощь людям главной задачей Народной программы партии «Единая Россия».


    5 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два человека получили ранения при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Льгове Курской области, повреждено оборудование, сообщают власти региона.

    Беспилотник ВСУ атаковал заправочную станцию в городе Льгове Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. В результате нападения пострадали два человека и было повреждено заправочное оборудование.

    «У 30-летнего мужчины минно-взрывная травма, ранения рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма. Также ранен начальник пожарной части. У 44-летнего мужчины осколочные ранения ног», – сообщил Хинштейн.

    Пострадавшим срочно оказали медицинскую помощь в Льговской центральной районной больнице. Сейчас их на скорой доставляют в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения.

    Ранее в субботу украинский беспилотник подорвал трактор в селе Октябрьское Курской области, в результате чего был ранен местный житель.

    В тот же день беспилотник атаковал автомобиль с семьей из Белгородской области, пострадали три человека. А 1 мая беспилотник ВСУ оставил ряд районов Курской области без телевещания.


    5 мая 2026, 18:42 • Новости дня
    ВСУ ранили пять человек при ударе «Градом» по поселку в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поселок Белая Березка в Брянской области подвергся обстрелу, в результате которого пострадали пять мирных жителей, включая одного ребенка, сообщили власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. В результате атаки пострадали пять мирных жителей, включая одного ребенка.

    Губернатор сообщил: «Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района».

    Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Богомаза, в результате обстрела произошло несколько возгораний и повреждений, в том числе многоквартирного и частных жилых домов.

    Сейчас продолжается уточнение информации о разрушениях и последствиях удара. Местные власти контролируют ситуацию и оказывают помощь пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атаки украинских беспилотников-камикадзе на село Демьянки в Брянской области получили ранения водитель и работник почтового отделения.

    Также в понедельник при обстреле села Бровничи из систем залпового огня и последующей атаке дронов пострадали семеро сотрудников агропромышленного холдинга «Мираторг». Кроме того, 4 мая водитель грузового автомобиля получил ранения после атаки украинского беспилотника на поселок Сенчуры Суземского района Брянской области.

    5 мая 2026, 23:22 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, уничтожено 12 дронов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По предварительным данным, БПЛА уничтожены в районе Верхнесадового и Северной стороны. «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сказано в сообщении Развожаева в «Максе».

    «Напоминаю, что по решению оперативного штаба, мы изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги. Теперь он звучит три раза и затем прекращается», – подчеркнул Развожаев.

    Глава города также обратил внимание жителей на то, что прекращение сигнала сирены не означает отмены опасности. Он призвал горожан сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях до появления официальных сообщений об отбое воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники атакуют территорию Крыма. БПЛА вооруженных сил Украины попал в многоквартирный жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре.

    5 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки двух беспилотников ВСУ на Белгород пострадали женщина и мальчик 11 лет, повреждены автомобили и инфраструктура города, сообщают власти региона.

    Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранены два мирных жителя – женщина и мальчик 11 лет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил: «Мальчика с осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочным ранением ноги – в городскую больницу № 2 г. Белгорода».

    Помимо пострадавших, на месте атаки повреждены три легковых автомобиля. От удара второго беспилотника зафиксированы повреждения на одном из инфраструктурных объектов города.

    Все оперативные службы находятся на месте происшествия и продолжают работу. Власти уточняют информацию о последствиях случившегося.

    Ранее во вторник в Шебекино беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом, были повреждены фасад и остекление здания, а также частично разрушена квартира на третьем этаже. В этот же день в результате атаки украинского беспилотника мирная жительница Шебекино погибла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате атак со стороны ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще семь человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан», получили ранения.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации