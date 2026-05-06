Пленный рассказал, как попал в ВСУ после вызова полиции

Tекст: Вера Басилая

Украинец Андрей Лыло оказался в плену у бойцов российской группировки «Центр» и рассказал, что попал в ВСУ после того, как сам вызвал полицию.

По словам Лыло, он вернулся с работы, решил провести выходные с другом, но поссорился с ним и вызвал полицию, надеясь, что задержат товарища. Однако правоохранители, проверив его по базе, задержали самого Лыло, а его приятеля не тронули, так как тот не находился в розыске, передает РИА «Новости».

Далее Лыло был направлен в Черниговскую область, где в течение 52 дней проживал в палатках. В этот период ему приходилось участвовать в круговой обороне, отрабатывать бои «один против одного» и регулярно тренироваться в метании гранат. На позициях в середине февраля его блиндаж полностью затопило, и вместе с сослуживцами ему пришлось покинуть укрытие. Один из его товарищей подорвался, а второй был уничтожен FPV-дроном через некоторое время.

Лыло рассказал, что остался один в разрушенном блиндаже, и, не имея возможности укрыться, сдался российским военнослужащим, подняв руки и выйдя на улицу.

«Раз ваши ребята дроном летали, показал, что я сдаюсь, и все. Мне рацию скинули ваши, я по рации пришел к вашим ребятам, сдался», – заявил пленный.

Лыло уверен, что если бы остался на своей позиции один, его бы ликвидировали бойцы ВСУ.

