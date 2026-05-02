Боевиков из подразделения «Волки Да Винчи» задержали на Украине за похищение

Полиция Украины задержала боевиков из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи»
Боевики подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» задержаны в Днепропетровской области Украины после того, как избили и похитили местного жителя после отказа продать им спиртные напитки в ночное время, следует из сообщения местной полиции.
По данным полиции, задержаны трое мужчин 38, 25 и 24 лет. Они приехали с оружием к местному магазину, где находились охранница и ее знакомый. Из-за отказа продать спиртное военные спровоцировали конфликт, переросший в драку с 20-летним молодым человеком, передает ТАСС.
Нападавшие жестоко избили потерпевшего, погрузили его в бессознательном состоянии в автомобиль и скрылись. Перед отъездом они несколько раз выстрелили из автоматов по зданию, повредив фасад и спровоцировав пожар. Правоохранители обнаружили пострадавшего без сознания, сейчас он находится в больнице. Скрывавшихся в соседнем населенном пункте подозреваемых удалось задержать. Представители батальона «Волки Да Винчи» инициировали внутреннее расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, широкая огласка ситуации произошла 2 мая благодаря местным средствам массовой информации. При этом изначально правоохранители не торопились привлекать виновных к ответственности.