Женщина пострадала в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
В результате атаки украинского беспилотника в Шебекинском округе пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В селе Зиборовка беспилотник атаковал частное домовладение. Находившаяся там женщина получила слепые осколочные ранения, а также закрытый перелом руки, сообщил глава региона в «Максе».
Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую во вторую городскую больницу Белгорода. Врачи проведут дополнительное обследование и окажут пациентке необходимое лечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в деревне Чернево Волоколамского округа Московской области в результате атаки БПЛА погиб 77-летний мужчина.