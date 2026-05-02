В Туапсе убрано почти 95% нефтепродуктов после атаки дронов на НПЗ

Глава округа Бойко: В Туапсе убрано почти 95% нефтепродуктов после атаки дронов

Tекст: Антон Антонов

«Первые дни разлития нефтепродуктов нам немного благоволила погода, потому что волна прибивала это все к берегу. И мы смогли это все локализовать. Мы начали убирать и продолжали это убирать на берегу… Сейчас у нас получилось убрать практически 95% того, что разлилось, локализовать то, что еще где-то находится. Мы мониторим и убираем уже вручную те места, которые мы знаем», – приводит слова Бойко РИА «Новости»

Бойко добавил, что морская спасательная служба подтвердила отсутствие нефтяных пятен на водной глади. Сейчас основные работы сосредоточены на очистке береговой линии. Специалисты также проверяют дикие пляжи по сигналам местных жителей.

Несмотря на введенный с 28 апреля режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, власти не фиксируют ухудшения самочувствия населения. По словам Бойко, аномального всплеска обращений в медицинские учреждения с жалобами на проблемы с дыханием не наблюдается.

Пляж в Туапсе, который очищают от нефтепродуктов, приведут в порядок к 1 июня, сообщил Бойко. Он сообщил, что Курортный «сезон будет». «У нас береговая линия нашего именно округа – порядка 90 км. То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи», – сказал Бойко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Вдоль берега местной реки спасатели выставили боновые заграждения для сбора разлившихся нефтепродуктов.