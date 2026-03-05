  • Новость часаДмитриев: Цена на нефть в 100 долларов неизбежна
    Почему Минфин спровоцировал падение рубля
    Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух венгров
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США отметили собственный «день позора»

    Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    5 марта 2026, 07:58 • Новости дня

    Марочко сообщил о продвижении сил ВС России к Дружковке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы после серии ударов продвинулись к Дружковке под Краматорском Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские силы продвинулись к Дружковке, находящейся под Краматорском в Донецкой Народной Республике, после серии ударов, передает ТАСС. Марочко отметил, что в ходе боевых действий военнослужащие России уничтожили ряд украинских позиций в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР.

    «В ходе активных боевых действий наши военнослужащие уничтожили ряд украинских позиций в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР и приблизились к восточным окраинам Дружковки, сократив расстояние до города до 8,5 км», – заявил Марочко.

    Он также добавил, что в настоящее время силы РФ продолжают расширять зону контроля по флангам ударной группировки, развивая успех после ликвидации позиций противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Риздвянку в Запорожской области. Российские военные освободили Графское в Харьковской области.

    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    4 марта 2026, 11:45 • Новости дня
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    Минтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море, при этом все члены экипажа были благополучно спасены, сообщает Министерство транспорта России.

    Атака на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море была совершена украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта, сообщает в Telegram-канале Минтранс России.

    В ведомстве отметили, что инцидент произошел в международных водах.

    По информации Минтранса, благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Сейчас жизни моряков ничего не угрожает, дополнительные детали о состоянии судна уточняются.

    Минтранс квалифицировал нападение как акт международного терроризма и назвал его грубейшим нарушением норм морского права. В ведомстве подчеркнули, что атака стала возможной «при попустительстве властей ЕС» и не должна остаться без внимания международного сообщества.

    Ранее агентство Reuters опубликовало информацию о пожаре на российском СПГ-танкере «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    До этого беспилотный летательный аппарат атаковал российский танкер Midvolga 2 в акватории Черного моря.

    Турецкое управление мореходства заявило о нападении на танкер Virat в 35 милях от побережья.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    4 марта 2026, 22:27 • Новости дня
    Пентагон назвал выгодным для США усиление обороны Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил, что усиление оборонных возможностей Украины отвечает интересам Вашингтона.

    Заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в защищенности Киева, передает ТАСС.

    «Что касается поддержки Украины, в наших интересах, чтобы Украина была хорошо защищена. <…> Мы сыграли важную роль в разработке программы PURL, которая нужна для продажи американских вооружений в Европу, а затем из Европы на Украину», – сказал чиновник.

    При этом представитель Пентагона уклонился от прямого ответа на вопрос о будущей роли Соединенных Штатов в обеспечении безопасности республики. Колби отметил, что не хотел бы забегать вперед до завершения переговорного процесса. Тем не менее он добавил, что Америка сохранит за собой ключевую функцию в вопросах стабильности Европы в целом.

    Дональд Трамп заявлял, что Североатлантический альянс полностью оплачивает все американское вооружение, которое поставляется на Украину.

    Пентагон призывал страны НАТО нарастить закупки американского оружия для нужд ВСУ в рамках специальной программы.

    Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    СМИ писали, что Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что война на Ближнем Востоке подрывает украинскую систему противовоздушной обороны.

    4 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Кирово-Чепецке утром в среду была зафиксирована атака беспилотников, пострадавших не зарегистрировано, ситуация остается под контролем оперативных служб, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

    Соколов сообщил в своем Telegram-канале, что утром в среду беспилотные летательные аппараты атаковали город Кирово-Чепецк. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет, а на месте продолжают работать представители оперативных служб. Ситуация находится под полным контролем властей региона.

    Губернатор напомнил, что антитеррористическая комиссия Кировской области запретила размещать фото, видео и сообщения о месте падения дронов в социальных сетях, СМИ и других информационных ресурсах. По словам Соколова, этот запрет необходим для обеспечения безопасности жителей, предприятий и организаций. Он также обратился к жителям региона с призывом строго соблюдать данное требование.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Власти Чебоксар перевели школы на дистанционный формат из-за угрозы падения БПЛА.

    МЧС сообщало об опасности атаки беспилотников на Нижнекамск, Елабугу и Набережные Челны в Татарстане.

    5 марта 2026, 02:40 • Новости дня
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева

    Tекст: Катерина Туманова

    Во многих областях Украины жители связывают тяжелую жизненную ситуацию с пребыванием в оккупированном Киевом режиме и обвиняют Владимира Зеленского в предательстве, рассказали в пророссийском подполье.

    «В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве – ненависть к Зеленскому – абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», – рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

    В центре страны, например, в Киеве, Черкассах, Полтаве и Виннице, наблюдается раскол в общественных настроениях. Источник утверждает, что отключения света, холод и мобилизация заставили многих жителей этих городов изменить мнение о власти.

    Примером этого стало видео из Киева, где Зеленскому пожелали «сгореть в крематории», что, по словам информатора, отражает реальное настроение в народе.

    На западе Украины, в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, влияние радикальных националистических групп по-прежнему ощущается, однако и там поступают сообщения о недовольстве.

    Представитель подполья сообщил, что матери мобилизованных солдат проклинают Зеленского и его правительство. Кроме того, даже среди радикалов есть те, кто ненавидит Зеленского за то, что, по их мнению, он намерен уступить территории и не даст победить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним. Военэксперт Марочко сообщал, что ВСУ боятся дефицита снарядов из-за войны против Ирана.

    4 марта 2026, 12:25 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта
    ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складу боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 204 беспилотника.

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 360 беспилотников, 651 ЗРК, 28 014 танков и других бронемашин, 1680 боевых машин РСЗО, 33 616 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 826 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили аэродромы ВСУ, с которых запускали ударные БПЛА.

    До этого Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.


    4 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    ФСБ задержала жителя Крыма за шпионаж для военной разведки Киева

    Крымчанин задержан за передачу координат российских войск украинской разведке

    Tекст: Мария Иванова

    В Крыму задержан мужчина, который через Telegram связывался с украинской разведкой и сообщал ей координаты российских войск и данные о ситуации на полуострове.

    Федеральная служба безопасности задержала в Бахчисарайском районе гражданина России 1988 года рождения, передает ТАСС. Мужчина причастен к передаче разведывательной информации иностранным спецслужбам.

    По данным следствия, подозреваемый через Telegram инициативно вышел на связь с представителем военной разведки Украины. В ЦОС пояснили задачи задержанного: «Для передачи ему сведений о местах дислокации военнослужащих, вооружения и военной техники Вооруженных сил РФ, по которым впоследствии противником наносились удары».

    Агент также информировал кураторов о социально-политической обстановке в регионе для ее дестабилизации. В интернете он призывал к террористической деятельности и критиковал участников спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Феодосии передал украинским спецслужбам сведения об инфраструктуре морского торгового порта.С

    Сотрудники ФСБ ранее задержали крымчанина за сбор информации о военных объектах по заданию СБУ. Молодой человек из Керчи фотографировал средства противовоздушной обороны для иностранных кураторов.

    4 марта 2026, 16:46 • Новости дня
    Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области

    Богомаз сообщил о гибели мирного жителя при атаке села дронами-камикадзе ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки дронов-камикадзе на село Азаровка Стародубского округа Брянской области погиб местный житель, экстренные службы работают на месте происшествия, сообщил глава региона.

    Украинские террористы совершили атаку с использованием дронов-камикадзе на село Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате нападения погиб один мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

    Он выразил соболезнования родным погибшего и пообещал, что семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы, чтобы ликвидировать последствия атаки и оказать помощь пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в среду украинские военные попытались атаковать электропоезд с помощью беспилотников в Брянской области.

    А накануне Вооруженные силы Украины нанесли удар по автомобилю «Газель», который доставлял продукты жителям поселка Витемля Погарского района. В тот же день российские военнослужащие с помощью новейшего комплекса перехвата «Елка» отразили массовый налет украинских беспилотников «Лютый» в регионе.

    В последний раз гибель жителя Брянской области от атак ВСУ фиксировалась 11 февраля, когда при налете украинских дронов погиб сотрудник «Мираторга».

    4 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Польша сообщила о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Шеф полиции Польши Боронь сообщил о массовом употреблении наркотиков в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские власти выразили обеспокоенность возможным наплывом наркозависимых украинских военных после окончания боевых действий, они констатировали массовое употребление синтетического зелья в рядах ВСУ.

    Главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM заявил о массовом употреблении синтетических наркотиков украинскими военными на фронте, передает РИА «Новости». По его словам, уже сейчас фиксируются случаи употребления подобных веществ, и польская полиция должна быть готова к последствиям после окончания боевых действий на Украине.

    Боронь подчеркнул: «Да. По нашей информации, это так», – отвечая на вопрос о масштабах проблемы среди украинских военных.

    Комендант отметил, что ситуация в ВСУ влияет на количество синтетических наркотиков, изымаемых польской полицией, а также на рост числа наркозависимых, с которыми вынуждены работать правоохранители.

    Боронь сообщил, что в Польше ежегодно ликвидируются десятки тонн синтетических наркотиков, большая часть которых употребляется на фронте на Украине. Он рассказал о трудностях во время задержаний, описав случаи с агрессивными и неадекватными людьми после употребления таких веществ.

    Польский чиновник выразил опасения, что после окончания боевых действий наркозависимые украинские военные могут массово прибывать в страну, присоединяться к преступным группировкам или искать своих родственников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латиноамериканские наемники наладили каналы поставки наркотиков в украинскую армию, используя необычные способы маскировки.

    Ранее полиция в Варшаве обнаружила в частном доме 22 граждан Украины, которых удерживали и заставляли работать на наркосеть под угрозой насилия.

    До этого Европол ликвидировал крупную наркосеть под руководством гражданина Украины.

    5 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о гуманитарной катастрофе в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Город Константиновка в ДНР оказался без электричества, газа, воды и мобильной связи, что создало катастрофическую гуманитарную ситуацию для оставшихся мирных жителей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник придерживается излюбленной тактики, прикрываясь  мирными жителями, как живым щитом.

    «В некоторых районах Константиновки, где укрываются в подвальных помещениях мирные граждане, располагаются вооружение и военная техника украинских боевиков. Более того, пункты временной дислокации также находятся в местах, где расположены мирные граждане. <…> Касаемо гуманитарной обстановки, в целом она катастрофическая в Константиновке. Нет никаких благ цивилизации», – сказал Марочко ТАСС.

    Он добавил, что люди постепенно эвакуируются из Константиновки в северо-западном направлении. Те, кто остается, вынуждены прятаться в подвалах, где  лишены элементарных условий для жизни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки. Военный эксперт рассказал о ситуации под Константиновкой в ДНР. Оборона ВСУ в Константиновке рухнула под ударами ВС России.

    4 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 34 украинских БПЛА за четыре часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник вечером за четыре часа были уничтожены десятки украинских беспилотников над Черным морем, Азовским морем и рядом российских регионов.

    Силы противовоздушной обороны России сбили 34 украинских беспилотника самолетного типа за четыре часа, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Операция проходила 4 марта с 16:00 до 20:00 по московскому времени над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

    В Министерстве обороны заявили: «4 марта текущего года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА – над акваторией Черного моря, 5 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 3 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 2 БПЛА – над территорией Краснодарского края и один БПЛА – над территорией Республики Чечня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за одну ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа.

    4 марта 2026, 21:27 • Новости дня
    Эксперт: Ветераны СВО внесут значительный вклад в борьбу с преступностью

    Подполковник МВД Иванников: Боевой опыт поможет участникам СВО в работе в полиции

    Эксперт: Ветераны СВО внесут значительный вклад в борьбу с преступностью
    @ Анна Кричфалушая/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ветераны СВО не только решат проблему дефицита квалицированных кадров в системе МВД, но и усилят борьбу с преступностью и терроризмом. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил Олег Иванников, подполковник запаса МВД. В среду президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил ведомству активнее привлекать участников спецоперации для решения кадровых проблем.

    «Ветераны специальной военной операции будут обеспечены рабочими местами в органах внутренних дел – это полностью соответствует той концепции, которую глава государства высказывал на всех встречах с бойцами», – отметил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД.

    «Служба в органах внутренних дел во все времена считалась достойной профессией. Граждане будут с большим уважением относиться к заслугам полицейского, если ранее он был участником СВО. Поэтому нужно быть готовым к новым кадровым назначениям», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Иванникова, у МВД хватит ресурсов, чтобы подготовить бывших военных к работе в органах внутренних дел, обучить их тонкостям УПК и работы с гражданским населением. «Безусловно, будут задействованы профильные вузы МВД России, а также учебные заведения, которые готовят юристов. Потенциал профессорско-преподавательского состава в России вполне позволяет решить все задачи, которые поставил президент», – отмечает спикер.

    Иванников считает, что бывшие участники СВО пройдут не только переподготовку, «но и станут профессионалами в полном смысле этого слова в вопросах борьбы с преступностью и терроризмом». По его мнению, ветераны спецоперации, которые приходят с пониманием, кто такой враг и что такое Родина, смогут с работающими ныне полицейскими повысить эффективность работы правоохранителей.

    «Каждый сотрудник органов внутренних дел выполняет свои должностные обязанности на том месте, где ему поручено. И совмещение тех, кто прошел СВО, и тех, кто в тылу боролся с преступностью, создаст очень надежный, верный симбиоз и единство. Это позволит еще более эффективно бороться с организованной преступностью, с терроризмом, да и с большинством противоправных проявлений», – добавил эксперт.

    По его словам, «участников СВО ждут в органах внутренних дел и надеются, что своим трудом, своей службой они внесут значительный вклад в дело борьбы с преступностью».

    В среду президент России Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Одной из серьезных проблем министерства, подчеркнул глава государства, «остается существенный некомплект личного состава».

    «Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников – все прекрасно это понимают. Могу сказать, что целый ряд решений на этот счет принят, и они будут гарантированно исполнены, начиная уже с текущего года. Понятно, не хочу здесь вдаваться – каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю: прежде всего об уровне заработной платы», – сказал Путин.

    Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава президент назвал «привлечение на службу ветеранов специальной военной операции». «С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», – подчеркнул глава государства.

    4 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    При атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области ранены три человека

    Три человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль под Григорьевкой в Белгородской области три человека с осколочными ранениями были доставлены в больницу, сообщают власти региона.

    В районе хутора Григорьевка Волоконовского округа беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал гражданский автомобиль, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

    В результате атаки пострадали три мирных жителя: женщина и двое мужчин. Все они получили множественные осколочные ранения разных частей тела. Пострадавших экстренно доставляют в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль, в который попал дрон, полностью уничтожен огнём.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при атаках ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области пострадали два мирных жителя – мужчина и женщина.

    А 23 февраля в Шебекино после атаки украинского дрона на автомобиль четыре мирных жителя пострадали и были госпитализированы. Последний раз жертвы от атак ВСУ в регионе фиксировали 22 февраля, тогда от ударов дронов ВСУ за один день погибли два человека.


    Почему Минфин спровоцировал падение рубля

    Минфин неожиданно отказался продавать валюту и золото для поддержки рубля. Этих операций требовало бюджетное правило. Однако власти намерены изменить это правило, на что они идут только в крайних случаях. Что же случилось и как это повлияет на курс рубля и бюджет? Подробности

    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко

    Удар по Ирану – это на самом деле удар по Китаю. Такая версия популярна среди тех, кто пытается объяснить преображение президента США Дональда Трампа, от которого миротворчества ждали, а он большую войну развязал. Значимость китайского фактора действительно огромна. Но по другим причинам. Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Почему Вашингтон начал стесняться убийства Хаменеи

    Судя по последней риторике американских политиков и утечкам в западных СМИ, Соединенные Штаты перестали выпячивать свою роль в убийстве верховного лидера Ирана. Более того, в Вашингтоне прямо отрекаются от желания уничтожить иранское руководство и перекладывают ответственность на Израиль. Почему такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

