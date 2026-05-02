    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    2 мая 2026, 18:54 • В мире

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится?

    «Улыбаемся и машем». Именно таковой политики придерживались лидеры Евросоюза в отношении Дональда Трампа весь последний год.

    Поняв, что с договориться с главой Белого дома не получится, они решили с ним публично не конфликтовать. На словах соглашаться, называть «папочкой» – и при этом сделать ставку на то, что все радикальные желания Трампа будут погашены американским «глубинным государством» (как это было, например, с таможенными пошлинами). Ну и жить в таком формате как минимум до промежуточных выборов в Конгресс (когда демократы восстановят контроль над Капитолием и Трамп превратится в хромую утку), а как максимум до 2028 года, когда нынешний эксцентричный президент США покинет пост.

    Однако теперь один из лидеров ЕС – канцлер Германии Фридрих Мерц – отказался от этого подхода и перешел в прямую атаку на американского лидера. Сначала Мерц обвинил Трампа в непродуманных действиях против Ирана. «У американцев, очевидно, нет стратегии. Проблема таких конфликтов всегда в том, что в них нужно не просто войти, но и выйти», – говорит он.

    Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты. «Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры или скорее очень искусно избегают переговоров, позволяя американцам приехать в Исламабад, а затем снова уехать без какого-либо результата. Вся страна подвергается унижению со стороны иранского руководства», – заявил канцлер. То есть выставил Трампа еще и дураком.

    Ответ со стороны американского лидера не заставил себя ждать. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает нормальной ситуацию, когда Иран владеет ядерным оружием. Он вообще не понимает, о чем говорит… Неудивительно, что в Германии все так плохо – как в экономическом плане, так и вообще», – заявил президент США. И пригрозил вывести американский контингент из ФРГ. Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных, а также штаб-квартира всей европейской группировки США. Уже обсуждаются планы по выводу из Германии пяти тысяч американских военнослужащих.

    В чем причина смелости всегда осторожного немецкого канцлера?

    «Мерц дерзит Трампу, потому что почувствовал: политические позиции президента США стремительно слабеют.

    Рейтинг Трампа практически каждую неделю пробивает дно. США становятся все менее популярны в Европе, причем даже среди европейских крайне правых, таких как «Альтернатива для Германии» или французское «Национальное объединение». Поражение Орбана лишь подчеркнуло, что дружба с Трампом является для европейских политиков бременем, а не активом», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Однако есть еще две причины. Первая – внутриполитическая. Президент США не случайно упомянул ситуацию в Германии, чья экономика с 2022 года находится в рецессии. Деиндустриализация, потеря внешних рынков (в том числе из-за развязанной США торговой войны) и российских энергоносителей привели к околонулевому экономическому росту.

    В 2026 году ситуация усугубится. Отчасти из-за войны в Иране, а отчасти потому, что Фридрих Мерц запустил масштабный процесс ремилитаризации страны за счет внешнего финансирования (для чего законодательно отменил «долговой тормоз», не позволяющий стране массово занимать на внешних рынках).

    Как следствие, немецкие граждане не в восторге не только от экономической ситуации, но и от своего канцлера. По итогам опроса, проведенного изданием Bild, в списке 20 самых популярных политиков Германии Фридрих Мерц занял почетное 20-е место. И это не только общенациональный тренд – лишь 10% избирателей его собственной партии ХДС/ХСС позитивно относятся к Мерцу. 58% относятся негативно.

    «Рейтинг Мерца в Германии ниже, чем рейтинг Трампа в США. Поэтому он обвиняет Трампа в усугублении экономической ситуации в Германии, Европе и мировой экономике в целом. Пытается фактически спасать свое внутреннее положение, переваливая вину за социально-экономические трудности Германии на других»,

    – объясняет Дмитрий Суслов. Так, на днях в Германии вынуждены были скорректировать прогнозы роста ВВП за 2026 год (с 1 до 0,5%). И в этом виновата, по словам министра финансов ФРГ Ларса Клингбейла, «безответственная война Трампа с Ираном».

    Слова Мерца находят в Германии своего слушателя. «У немцев есть множество поводов для претензий к США. Это и память о «Северном потоке» (к взрывам которых американцы приложили руку), и прослушка Ангелы Меркель, и тарифы Трампа. США ведут себя с европейцами крайне бесцеремонно, и Европа в ответ пытается отвечать хотя бы на уровне риторики», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Достается не только Трампу. Лидеры стремительно теряющей популярность вслед за Мерцем ХДС/ХСС обвиняют в кризисе еще и брюссельскую бюрократию во главе с их собственной коллегой по партии Урсулой фон дер Ляйен. Мол, она не в состоянии эффективно справляться с экономическими вызовами, стоящими перед ЕС, а значит, нужно сокращать бюрократию. Об этом говорил и сам Мерц в ходе январской встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

    Вторая причина атак на Трампа и на Урсулу фон дер Ляйен – внешнеполитическая. Мерц хочет подобрать выброшенную Трампом корону того, что когда-то называлось коллективным Западом.

    «Немецкий канцлер пытается позиционировать себя, как новый лидер коллективного Запада, противостоящий и Трампу, и России одновременно. Тем самым он также вступает в конкуренцию с Урсулой фон дер Ляйен, у которой тоже есть подобные лидерские амбиции»,

    – говорит Дмитрий Суслов. По его словам, о крайне конфликтных отношениях между Мерцем и Урсулой фон дер Ляйен известно уже давно. И сейчас, когда Мерц претендует на новую роль, он в еще большей степени обостряет эту конкуренцию с главой Еврокомиссии. В том числе через обвинения в бюрократизме и неэффективности.

    Именно поэтому Мерц и позиционирует себя как защитника ЕС от Трампа. «Американская политика направлена на подчинение Европы посредством создания энергетической зависимости от США, увеличения американских воинских контингентов в странах ЕС и так далее. Ну и, конечно, посредством создания каскада управляемых кризисов, начиная с ковида и заканчивая ситуацией в Ормузском проливе», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Вопрос лишь в том, сможет ли Мерц ее действительно защитить? С большой долей вероятности – нет. Самостоятельно Германия не потянет противостояние с США.

    Есть два варианта решения этой проблемы. Первый – опереться на Евросоюз в целом. Отказаться от спорной с точки зрения ряда европейских стран претензии Германии на единоличное лидерство в ЕС и консолидировать блок в роли некоего организатора интеграции (что делала Меркель). Однако для этого нужна поддержка Брюсселя, с которым Мерц сейчас поссорился.

    Второй – опереться на внешнего игрока, заинтересованного в стабильности на Европейском континенте и способного активно вложиться в эту стабильность при помощи своей армии, дешевых энергоресурсов и рынка. То есть России, с которой Мерц сейчас поссорился.

    И до тех пор, пока Германия будет конфликтовать с Соединенными Штатами, Брюсселем и Москвой, она не сможет победить ни в одном из этих конфликтов. А Мерц не сможет превратиться из бунтовщика в революционера или лидера. Продолжит колыхаться в конце рейтинговых списков.

    Паслер поручил оказать помощь пытавшемуся прорваться к нему мужчине
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета
    Галустян назвал номера с Рыбалко лучшими в КВН

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится?

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

