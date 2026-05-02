Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

Tекст: Геворг Мирзаян

«Улыбаемся и машем». Именно таковой политики придерживались лидеры Евросоюза в отношении Дональда Трампа весь последний год.

Поняв, что с договориться с главой Белого дома не получится, они решили с ним публично не конфликтовать. На словах соглашаться, называть «папочкой» – и при этом сделать ставку на то, что все радикальные желания Трампа будут погашены американским «глубинным государством» (как это было, например, с таможенными пошлинами). Ну и жить в таком формате как минимум до промежуточных выборов в Конгресс (когда демократы восстановят контроль над Капитолием и Трамп превратится в хромую утку), а как максимум до 2028 года, когда нынешний эксцентричный президент США покинет пост.

Однако теперь один из лидеров ЕС – канцлер Германии Фридрих Мерц – отказался от этого подхода и перешел в прямую атаку на американского лидера. Сначала Мерц обвинил Трампа в непродуманных действиях против Ирана. «У американцев, очевидно, нет стратегии. Проблема таких конфликтов всегда в том, что в них нужно не просто войти, но и выйти», – говорит он.

Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты. «Иранцы, очевидно, очень искусно ведут переговоры или скорее очень искусно избегают переговоров, позволяя американцам приехать в Исламабад, а затем снова уехать без какого-либо результата. Вся страна подвергается унижению со стороны иранского руководства», – заявил канцлер. То есть выставил Трампа еще и дураком.

Ответ со стороны американского лидера не заставил себя ждать. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает нормальной ситуацию, когда Иран владеет ядерным оружием. Он вообще не понимает, о чем говорит… Неудивительно, что в Германии все так плохо – как в экономическом плане, так и вообще», – заявил президент США. И пригрозил вывести американский контингент из ФРГ. Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных, а также штаб-квартира всей европейской группировки США. Уже обсуждаются планы по выводу из Германии пяти тысяч американских военнослужащих.

В чем причина смелости всегда осторожного немецкого канцлера?

«Мерц дерзит Трампу, потому что почувствовал: политические позиции президента США стремительно слабеют.

Рейтинг Трампа практически каждую неделю пробивает дно. США становятся все менее популярны в Европе, причем даже среди европейских крайне правых, таких как «Альтернатива для Германии» или французское «Национальное объединение». Поражение Орбана лишь подчеркнуло, что дружба с Трампом является для европейских политиков бременем, а не активом», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Однако есть еще две причины. Первая – внутриполитическая. Президент США не случайно упомянул ситуацию в Германии, чья экономика с 2022 года находится в рецессии. Деиндустриализация, потеря внешних рынков (в том числе из-за развязанной США торговой войны) и российских энергоносителей привели к околонулевому экономическому росту.

В 2026 году ситуация усугубится. Отчасти из-за войны в Иране, а отчасти потому, что Фридрих Мерц запустил масштабный процесс ремилитаризации страны за счет внешнего финансирования (для чего законодательно отменил «долговой тормоз», не позволяющий стране массово занимать на внешних рынках).

Как следствие, немецкие граждане не в восторге не только от экономической ситуации, но и от своего канцлера. По итогам опроса, проведенного изданием Bild, в списке 20 самых популярных политиков Германии Фридрих Мерц занял почетное 20-е место. И это не только общенациональный тренд – лишь 10% избирателей его собственной партии ХДС/ХСС позитивно относятся к Мерцу. 58% относятся негативно.

«Рейтинг Мерца в Германии ниже, чем рейтинг Трампа в США. Поэтому он обвиняет Трампа в усугублении экономической ситуации в Германии, Европе и мировой экономике в целом. Пытается фактически спасать свое внутреннее положение, переваливая вину за социально-экономические трудности Германии на других»,

– объясняет Дмитрий Суслов. Так, на днях в Германии вынуждены были скорректировать прогнозы роста ВВП за 2026 год (с 1 до 0,5%). И в этом виновата, по словам министра финансов ФРГ Ларса Клингбейла, «безответственная война Трампа с Ираном».

Слова Мерца находят в Германии своего слушателя. «У немцев есть множество поводов для претензий к США. Это и память о «Северном потоке» (к взрывам которых американцы приложили руку), и прослушка Ангелы Меркель, и тарифы Трампа. США ведут себя с европейцами крайне бесцеремонно, и Европа в ответ пытается отвечать хотя бы на уровне риторики», – объясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Достается не только Трампу. Лидеры стремительно теряющей популярность вслед за Мерцем ХДС/ХСС обвиняют в кризисе еще и брюссельскую бюрократию во главе с их собственной коллегой по партии Урсулой фон дер Ляйен. Мол, она не в состоянии эффективно справляться с экономическими вызовами, стоящими перед ЕС, а значит, нужно сокращать бюрократию. Об этом говорил и сам Мерц в ходе январской встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Вторая причина атак на Трампа и на Урсулу фон дер Ляйен – внешнеполитическая. Мерц хочет подобрать выброшенную Трампом корону того, что когда-то называлось коллективным Западом.

«Немецкий канцлер пытается позиционировать себя, как новый лидер коллективного Запада, противостоящий и Трампу, и России одновременно. Тем самым он также вступает в конкуренцию с Урсулой фон дер Ляйен, у которой тоже есть подобные лидерские амбиции»,

– говорит Дмитрий Суслов. По его словам, о крайне конфликтных отношениях между Мерцем и Урсулой фон дер Ляйен известно уже давно. И сейчас, когда Мерц претендует на новую роль, он в еще большей степени обостряет эту конкуренцию с главой Еврокомиссии. В том числе через обвинения в бюрократизме и неэффективности.

Именно поэтому Мерц и позиционирует себя как защитника ЕС от Трампа. «Американская политика направлена на подчинение Европы посредством создания энергетической зависимости от США, увеличения американских воинских контингентов в странах ЕС и так далее. Ну и, конечно, посредством создания каскада управляемых кризисов, начиная с ковида и заканчивая ситуацией в Ормузском проливе», – говорит Дмитрий Офицеров-Бельский.

Вопрос лишь в том, сможет ли Мерц ее действительно защитить? С большой долей вероятности – нет. Самостоятельно Германия не потянет противостояние с США.

Есть два варианта решения этой проблемы. Первый – опереться на Евросоюз в целом. Отказаться от спорной с точки зрения ряда европейских стран претензии Германии на единоличное лидерство в ЕС и консолидировать блок в роли некоего организатора интеграции (что делала Меркель). Однако для этого нужна поддержка Брюсселя, с которым Мерц сейчас поссорился.

Второй – опереться на внешнего игрока, заинтересованного в стабильности на Европейском континенте и способного активно вложиться в эту стабильность при помощи своей армии, дешевых энергоресурсов и рынка. То есть России, с которой Мерц сейчас поссорился.

И до тех пор, пока Германия будет конфликтовать с Соединенными Штатами, Брюсселем и Москвой, она не сможет победить ни в одном из этих конфликтов. А Мерц не сможет превратиться из бунтовщика в революционера или лидера. Продолжит колыхаться в конце рейтинговых списков.