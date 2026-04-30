Дмитриев назвал слова Трампа «черной меткой» для Мерца

«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование

Tекст: Вера Басилая

Регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлена и завершится 14 мая, сообщается на сайте партии. На сайте PG.ER.RU уже зарегистрированы более 4 тыс. претендентов.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что конкурс превышает девять человек на место, а поток желающих не снижается.

«Мы решили продлить сроки и дать большему количеству желающих возможность попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России», – заявил Якушев.

Среди подавших заявки 12% составляют участники спецоперации на Украине, треть – женщины, каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый четвертый – действующий депутат.

Председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин подчеркнул, что на праймериз идут те, кто готов к честной политической борьбе, и всех участников объединяет стремление работать на результат и нести ответственность перед людьми.

Регистрация избирателей для участия в голосовании продолжается до 29 мая, в системе уже зарегистрированы 4,3 млн человек.

Самая высокая активность среди избирателей отмечается в Московской, Свердловской, Ростовской областях, Башкирии и Краснодарском крае, а по доле зарегистрированных лидируют Ямал, Коми, Оренбургская и Волгоградская области, а также Карачаево-Черкесская Республика.