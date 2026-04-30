В Забайкалье двух заключенных осудили за подготовку вооруженного побега

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заключенные, находившиеся под стражей в СИЗО-1 УФСИН по Забайкальскому краю, получили приговоры за подготовку к побегу, указали в пресс-службе, передает ТАСС.

Суд установил, что мужчины планировали захват заложников и нападение на сотрудников учреждения, используя самодельное оружие.

В 2024 году Алиев и Иванников вступили в преступный сговор на совершение побега из-под стражи. Для осуществления задуманного они провели тщательную разведку, изучив расположение камер и графики дежурств охраны, а также изготовили заточки и ножи.

План злоумышленников был вовремя раскрыт сотрудниками правоохранительных органов. Выяснилось, что один из осужденных также занимался пропагандой терроризма среди сокамерников. В итоге суд назначил Алиеву 20 лет лишения свободы, а Иванникову – 17 лет, при этом первые пять лет оба проведут в тюрьме.

В феврале 2026 года сотрудники ФСБ вскрыли законспирированную ячейку террористов в исправительном учреждении Забайкальского края.