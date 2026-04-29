Путин поддержал решение Трампа о продлении перемирия вокруг Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин положительно оценил решение президента США Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. В ходе обсуждения ситуации в Персидском заливе Путин отметил, что этот шаг позволит дать шанс переговорам и окажет содействие стабилизации обстановки, передает ТАСС.

Ушаков подчеркнул: «Отдельное внимание президенты уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Ранее Путин проводил телефонные переговоры с Трампом 9 марта по инициативе американской стороны, которые длились около часа. После разговора с Путиным Трамп заявил о временном снятии части санкций.



