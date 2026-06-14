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Протесты против саммита G7 в Женеве переросли в погромы
Массовое шествие противников «Большой семерки» в Швейцарии вылилось в уличные беспорядки: радикалы забросали правоохранителей стеклянными бутылками и сожгли автомобиль Tesla.
Несколько тысяч человек вышли на улицы швейцарского города, выражая недовольство проведением саммита G7 во французском Эвиане, передает РИА «Новости». Толпа направилась от парка Мон-Репо к штаб-квартире ООН и дворцу Уилсон. В рядах протестующих находились феминистки и антиглобалисты.
«Весь мир ненавидит «Большую Семерку», – скандировали участники акции. Также собравшиеся через мегафоны обвиняли политиков в фашизме, требовали остановить действия Израиля в отношении Палестины и призывали США прекратить давление на Кубу.
Мирный марш быстро перерос в агрессию, когда радикально настроенные граждане начали крушить рекламные щиты и переворачивать мусорные баки. Хулиганы подожгли автомобиль Tesla, из-за чего центр заволокло густым черным дымом. Возле вокзала агрессивная толпа стала забрасывать стеклянными бутылками сотрудников правопорядка.
Для подавления бунта к месту прибыли моторизованные наряды полиции. Силовики перекрыли кордонами проход на левый берег Женевского озера и главный мост Пон Монблан. На фоне угрозы вандализма местные рестораны, магазины и отели заранее забаррикадировали витрины деревянными щитами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, активистки движения Femen повредили бензопилой памятник перед штаб-квартирой ООН в Женеве.
Радикалы на акции в поддержку Палестины в Риме подожгли полицейскую машину.
Демонстранты в США и Европе организовали массовые протесты у дилерских центров компании Tesla.