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    30 июля 2026, 14:55 • В мире

    Трамп отказал в главном не только Зеленскому

    Трамп отказал в главном не только Зеленскому
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В число стран, где премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху не рады, вошли США. Как и Владимир Зеленский, Биби попытался выдать свой визит в Вашингтон и переговоры с президентом Дональдом Трампом за значительный успех, даже за прорыв. На самом деле Трамп отказал обоим просителям в том, что для них наиболее значимо.

    Приняв с разницей в несколько минут гостей с Украины и из Израиля обычно словоохотливый Трамп стал сухим и скучным. Для описания обеих встреч – с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаньяху – он нашел всего одну фразу: «обсуждалось много вопросов, все прошло очень хорошо».

    Учитывая быстротечность событий и настрой президента США, ни первое, ни второе утверждение не похожи на правду.

    Двоих одной национальности свел в Вашингтоне покойный сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов). Как клиентелла ВПК, русофоб и «христианский сионист», он вкалывал для того, чтобы США напали на Иран и обеспечивали Украину всем необходимым для войны с Россией. На его похороны в закрытом гробу, которые почему-то готовились две с половиной недели, слетелись «ястребы» с разных частей света, но грусть Зеленского и Нетаньяху связана не только с потерей лоббиста, чья странная смерть дала им повод напроситься на незапланированный и важный разговор с Трампом. Они грустили, потому что президент США не хотел их видеть.

    Антипатия к Зеленскому стара и понятна: надоел. Опять будет ныть и просить того, чего нынешний президент США давать не хочет (например, новых мер давления на Россию) или даже не может (например, противоракеты, запас которых истощился из-за войны с Ираном).

    А вот с премьером Израиля раньше жили душа в душу, как шерочка с машерочкой, пока тот вместе с Грэмом не уговорил напасть на Иран, где США завязли. В день начала операции сенатор, согласно свидетельствам, праздновал: «ура, мы сделали это!». Теперь замолчал навсегда, а разгребать будут уже без него и, скорее всего, и без Нетаньяху, чье положение у трампова трона теперь даже хуже, чем у Зеленского.

    Украинца по крайней мере не гоняют. А Нетаньяху несколько недель назад был «добавлен в игнор» за самоуправство в Ливане и тщетно пытался выйти с Трампом на связь, о чем писали и американские, и израильские СМИ. Смертью Грэма он воспользовался, чтобы все-таки пробиться к телу, и так впоследствии суетился, будто от этого зависела его жизнь.

    «Я провел отличную встречу с президентом Трампом… Одна из лучших встреч с президентом США, нашим другом Дональдом Трампом», – тараторил израильский премьер. Все для того, чтобы убедить своих, будто он не утратил связи с Вашингтоном.

    На самом деле утратил. Нетаньяху нужно было возобновление войны в Иране, – и она действительно возобновилась в силу инерции и очевидности тупика, в котором оказался Вашингтон. Но при принятии решений по конфликту с Тегераном мнение израильского премьера демонстративно не учитывается.

    Причина этого – не личные обиды Трампа на неуправляемого «ястреба» Нетаньяху, точнее, не только они. Израильский премьер стал воистину токсичным персонажем в США. Это уже за рамками «нравится» и «не нравится»: по опросу The Economist/YouGov,

    49% американцев выступают за то, чтобы Нетаньяху арестовать, а против только 27%.

    Самого Биби вряд ли хоть чуточку волнует отношение к нему американцев в массе, но решения Белого дома и для него, и для Израиля жизненно важны. И нет никаких признаков того, что израильскому гостю удалось переубедить Трампа насчет двух решений, которые израильтянам резко не нравятся – о поддержке атомной программы саудитов и о продаже Турции истребителей F-35. Хозяин белого дома любит продавать на миллиарды, а наследный принц саудитов Мухаммеда стал его главным ближневосточным любимчиком после того, как этот статут потерял Биби.

    Но следующий президент США, кем бы он ни был, будет относиться к Израилю гораздо хуже, особенно если демократ, а с остальным миром (лишь за некоторыми исключениями) Нетаньяху тоже успел испортить отношения как вздорный и фанатичный милитарист.

    Израильтяне сами осознают, что им сейчас нужен «козел отпущения», чтоб снизить накал страстей, а Биби на эту роль подходит исключительно. Парламентские выборы в октябре он наверняка проиграет, а потом запросто может попасть тюрьму, – уголовные дела имеются, а в Израиле сажать высокопоставленных политиков умеют и любят (а в случае Нетаньяху желающих особенно много). Эдакой «хромой утке» Трамп после всего, что между ними было, не особо настроен помогать, благо у него осенью свои парламентские выборы – тоже наверняка провальные и с горой сопутствующих проблем.

    Может показаться, что на этом фоне Зеленский, будучи зрелым диктатором, устроился лучше всех. Выборы ему по определению не грозят – ни президентские, ни парламентские. Большинство Верховной раде заморожено. На Украине нет ни чиновника, который смог бы предъявить уголовные обвинения, ни оппозиции, способной отстранить его от власти, тогда как даже Трампу в случае разгромного поражения республиканцев на ноябрьских выборах грозит импичмент.

    Пока президента США и премьера Израиля на все лады полощут национальные СМИ, включая даже политически близкие, на Украине нелояльным журналистам угрожают отправкой на фронт, а в случае, где это неисполнимо, шантажируют отправкой на фронт родственников.

    С американскими СМИ Киев тоже научился работать и знает, в какое окошко занести. Вояж Зеленского в США сопровождался серией явно заказных материалов об успехах визитеров: криворожец, мол, совершил невозможное, – убедил Америку, что может выиграть войну (такой ненатурально залихватский тон выбрало, к примеру, обычно рассудительное издание Politico).

    Это призвано оттенить (и для некоторых оттеняет), что Зеленский не договорился ни о чем новом и в Киев вернется без гостинцев. Получился абсолютно пустой визит, отсылающий к туманным перспективам будущего. К осени на Украину приедут или не приедут вашингтонские переговорщики. К зиме у Трампа появится возможность вводить тарифы против покупателей энергоресурсов РФ, но не факт, что он ей воспользуется. А года через три и никак не раньше Украина сможет или не сможет производить противоракеты к «Пэтриотам» по американской лицензии.    

    Зеленскому не получил на руки вообще ничего, что помогло бы Украине пережить грядущую зиму, про которую он сам говорит как про беспримерно тяжелую. Больше всего ему были нужны те самые ракеты к «Пэтриотам» - и он знал количество, «хотя бы 300». Но и в том случае, если бы Трамп вдруг возлюбил его как сына, миссия невыполнима. По подсчетам Центра стратегических и международных исследований,

    у Пентагона осталось только 750-830 противоракет

    или в два с половиной раза меньше, чем до начала войны с Ираном, – и никто не знает, сколько еще понадобится.

    Как следствие, перспективы у криворожца все-таки более мрачные, чем у Нетаньяху. Тот всего лишь проиграет выборы, лишь в крайнем случае – сядет, а для Израиля усиление Турции и ядерные амбиции саудитов несут долговременную угрозу.

    Зима же близко. И по сути Вашингтон просто предложил Киеву и лично Зеленскому как-то продержаться без новых мер поддержки в условиях, когда Россия разозлилась и, расширив номенклатуру целей, ведет Украину к инфраструктурному коллапсу.

    * Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

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