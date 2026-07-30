Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Мирный житель погиб при ночном ударе ВСУ по Запорожской области
В результате ночного обстрела частного сектора в Запорожской области смертельные ранения получил местный житель, также зафиксированы разрушения жилых домов и инфраструктуры, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
Украинские вооруженные формирования совершили нападение на город Каменка-Днепровская, сообщил Балицкий в Max.
«В результате ночной атаки противника на частный сектор города Каменка-Днепровская повреждены дома и линии коммуникаций. Один человек погиб», – заявил глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки Запорожская область подверглась массированным обстрелам со стороны украинских войск.
В начале июля атака ВСУ на село Зеленый Гай унесла жизнь одного мирного жителя.
В мае в Каменке-Днепровской от целенаправленного удара вражеского беспилотника погиб 15-летний подросток.