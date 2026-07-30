Человек погиб при ударах ВСУ в Запорожской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«За прошедшие сутки в результате террористических атак противника на Запорожскую область пострадали восемь и погиб один человек», – написал он в Max.

Возле села Смирново дрон-камикадзе врезался в легковой автомобиль. Из-за взрыва один пассажир скончался на месте, а второй попал в реанимацию. Осколки также задели проезжавшую мимо машину, ранив еще трех человек.

Удары зафиксировали и в других районах области. В селе Виноградное и поселке Широкий Лан после попадания беспилотников госпитализировали двух местных жителей. Еще два человека получили травмы при атаке на автомобиль во Владимировке.

В Васильевке серьезно пострадал пятиэтажный жилой дом. В здании разрушен фасад и выбиты окна, а на втором этаже начался пожар, однако жильцы уцелели. Губернатор добавил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 июля при ударе украинских войск по туристическим базам в поселке Кирилловка погибли восемь человек.

В середине месяца жертвой атаки вражеского беспилотника на гражданский автомобиль вблизи села Новогоровка стал один мирный житель.

В начале июля в Васильевском округе в результате налета дрона на группу людей пострадали шесть граждан.