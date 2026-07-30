Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
В Абхазии из-за ливней обвалился участок дороги к бывшей даче Горбачева
Мощные ливни спровоцировали обвал участка дороги, ведущей к бывшей горбачевской государственной даче в поселке Мюссера, сообщили в пресс-службе Управления капстроительства (УКС) Абхазии.
В Управлении капитального строительства республики уточнили, что специалисты уже обследовали место происшествия, передает ТАСС.
«Обвал участка дороги, ведущей к госдаче в Мюссере, произошел в результате ливневых дождей. По поручению премьер-министра Владимира Делба специалисты УКС совместно с сотрудниками госпредприятия «Абхазберегозащита» обследовали обвалившийся накануне участок дороги. Ведется составление проектно-сметной документации, после чего начнутся ремонтно-восстановительные работы», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Резиденция была возведена в 1988 году для последнего генсека СССР Михаила Горбачева. В настоящее время объект используется действующим лидером Абхазии и находится на территории Пицундо-Мюссерского заповедника.
Здание располагается в 18 километрах от Гудауты и в восьми километрах от Пицунды. Живописная территория с собственным пляжем привлекает множество отдыхающих и местных жителей.
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