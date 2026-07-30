В Абхазии из-за ливней обвалился участок дороги к бывшей даче Горбачева

Tекст: Дарья Григоренко

В Управлении капитального строительства республики уточнили, что специалисты уже обследовали место происшествия, передает ТАСС.

«Обвал участка дороги, ведущей к госдаче в Мюссере, произошел в результате ливневых дождей. По поручению премьер-министра Владимира Делба специалисты УКС совместно с сотрудниками госпредприятия «Абхазберегозащита» обследовали обвалившийся накануне участок дороги. Ведется составление проектно-сметной документации, после чего начнутся ремонтно-восстановительные работы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Резиденция была возведена в 1988 году для последнего генсека СССР Михаила Горбачева. В настоящее время объект используется действующим лидером Абхазии и находится на территории Пицундо-Мюссерского заповедника.

Здание располагается в 18 километрах от Гудауты и в восьми километрах от Пицунды. Живописная территория с собственным пляжем привлекает множество отдыхающих и местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля в абхазском Гагрском районе перевернулся внедорожник с российскими туристами.

В сентябре прошлого года Россия и Абхазия подписали соглашение о масштабной реконструкции набережной Сухума.