Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.3 комментария
СК: Уснувший водитель устроил ДТП с детьми-хоккеистами в Татарстане
Заснувший водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, стал причиной аварии в Татарстане, в которой пострадали сразу несколько участников детской хоккейной команды, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Мужчина за рулем иномарки Ford Focus, по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Ford. В салоне находились участники детской хоккейной команды, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Подозреваемый уснул за рулем.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и оказании небезопасных услуг. Ход расследования взят под контроль прокуратурой республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе в Лаишевском районе иномарка врезалась в автобус с детской хоккейной командой.
В середине июля в республике уснувший за рулем мужчина опрокинул в кювет междугородний пассажирский автобус.
В декабре прошлого года двое игроков молодежной хоккейной команды попали в больницу из-за аварии под Кировом.