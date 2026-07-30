СК: Уснувший водитель устроил ДТП с детьми-хоккеистами в Татарстане

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина за рулем иномарки Ford Focus, по предварительным сведениям, выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Ford. В салоне находились участники детской хоккейной команды, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Подозреваемый уснул за рулем.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и оказании небезопасных услуг. Ход расследования взят под контроль прокуратурой республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе в Лаишевском районе иномарка врезалась в автобус с детской хоккейной командой.

В середине июля в республике уснувший за рулем мужчина опрокинул в кювет междугородний пассажирский автобус.

В декабре прошлого года двое игроков молодежной хоккейной команды попали в больницу из-за аварии под Кировом.