Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Сведения о героях СВО включили в новые учебники по русскому языку
Единые государственные пособия для школьников и студентов колледжей пополнились текстами о подвигах защитников Донбасса в ходе СВО, сообщила советник президента, председатель Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
«Хочу обратить ваше внимание на то, что сведения о героях специальной военной операции, о подвигах Донбасса уже включены в подготовленные нами единые государственные учебники по русскому языку», – приводит слова Ямпольской РИА «Новости».
Она добавила, что подобные тексты представлены в изданиях для 10 и 11 классов. Кроме того, тематическая информация появилась в пособиях для учреждений среднего профессионального образования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в обновленные школьные учебники литературы включили современные крылатые выражения.
Президент России Владимир Путин поручил создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из новых регионов.
Власти решили внедрить первые единые учебники по этому предмету с 1 сентября 2027 года.