Путин поручил разработать пособия по русскому языку для школьников из новых регионов

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости». Эти материалы должны использоваться в образовательных организациях новых регионов при проведении внеурочных занятий.

В перечне поручений уточняется, что разработкой пособий займутся Министерство просвещения России совместно с советом при президенте РФ, а также исполнительные органы власти указанных регионов. Основная цель инициативы – развитие и поддержка русского языка как государственного и языков народов России.

Поручено подготовить доклад о выполнении этой задачи до 1 сентября 2026 года и последующий – до 1 сентября 2027 года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов, советник президента Елена Ямпольская, руководители ДНР и ЛНР, а также губернаторы Запорожской и Херсонской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил разработать рекомендации для университетов по созданию факультетов русского языка и литературы.