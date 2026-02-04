Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
Путин поручил разработать пособия по русскому языку для школьников из новых регионов
В ближайшие три года для школьников Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей будут созданы специальные учебные пособия по русскому языку, соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин поручил создать специальные учебные пособия по русскому языку для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости». Эти материалы должны использоваться в образовательных организациях новых регионов при проведении внеурочных занятий.
В перечне поручений уточняется, что разработкой пособий займутся Министерство просвещения России совместно с советом при президенте РФ, а также исполнительные органы власти указанных регионов. Основная цель инициативы – развитие и поддержка русского языка как государственного и языков народов России.
Поручено подготовить доклад о выполнении этой задачи до 1 сентября 2026 года и последующий – до 1 сентября 2027 года. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов, советник президента Елена Ямпольская, руководители ДНР и ЛНР, а также губернаторы Запорожской и Херсонской областей.
