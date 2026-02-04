  • Новость часаМосква отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Единственный способ эффективно противостоять Трампу

    Один потопленный американский эсминец, одна группа заложников-дипломатов, одни убытки в сотни миллиардов долларов из-за блокады международных торговых путей станут для президента США политической катастрофой.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    4 февраля 2026, 20:56

    Вынесен приговор совершившему покушение на Трампа в 2024 году

    @ Lothar Speer/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в США вынес приговор Райану Руту, который был обвинен в попытке убийства президента Дональда Трампа в 2024 году, пишет USA Today.

    По информации USA Today, Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению, передает РИА «Новости».

    В сентябре 2024 года неподалеку от места, где находился Трамп, произошла стрельба. Трамп подтвердил, что рядом с ним прозвучали выстрелы.

    ФБР назвало инцидент со стрельбой во Флориде вероятной попыткой покушения на Трампа.

    Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом. Он также угрожал насилием в адрес Владимира Путина и Ким Чен Ына.

    3 февраля 2026, 13:12
    Кремль прокомментировал заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти

    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нью-Дейли не делал официальных заявлений о том, что собирается прекращать закупать нефть у России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что индийский премьер Нарендра Моди в ходе беседы с ним «дал согласие прекратить закупки российской нефти».

    В октябре Трамп говорил, что индийская сторона якобы планирует сократить свои закупки нефти в России.

    2 февраля 2026, 03:55
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    4 февраля 2026, 19:29
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    4 февраля 2026, 01:20
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    Трамп: Путин сдержал слово о приостановке ударов по Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сдержал обещание и временно приостановил удары по Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Он сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на все (на любой срок), потому что там очень-очень холодно», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он пояснил, что «речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обратился к Путину с просьбой приостановить на время удары по энергообъектам Украины в связи с сильными морозами. Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля.

    Россия в ночь на вторник возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях происходят массовые отключения тепла и света. Минобороны России сообщило, что в ночь на вторник нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики.

    2 февраля 2026, 01:55
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Сербии Александр Вучич объявил пессимистический прогноз развития ситуации по Ирану и предупредил о чрезвычайно опасном моменте, в котором пребывает весь мир, так как в ближайшие дни могут произойти крупные военные и политические потрясения.

    «Я ожидаю в ближайшие 48 часов удара по Ирану и других важных событий», – сказал он в эфире PinkTV.

    По мнению Вучича, когда в СМИ активно муссируют истории на подобие той, что произошла с Моникой Левински, а сейчас это документы о похождениях Джеффри Эпштейна, принимаются поспешные решения о противоречивых нападениях. Чтобы сместить внимание общественности, работают СМИ с подробностями о скабрёзных историях.

    Президент Сербии считает, что всё, что происходит сейчас, только ускорит некоторые спорные политические решения.

    Несмотря на катастрофические прогнозы он подчеркнул, что Сербия должна оставаться сосредоточенной на собственном развитии и сохранении стабильности. Вучич надеется, что приверженность миру поможет стране в это непростое время.

    Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке, а также о том, что США готовы вести диалог с Ираном по сделке.

    2 февраля 2026, 20:29
    Трамп: Моди согласился прекратить покупать нефть у России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди последний «дал согласие прекратить закупки российской нефти».

    По словам Трампа, Индия «намерена увеличить объемы импорта топлива из Соединенных Штатов и, возможно, Венесуэлы», передает ТАСС.

    «Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение войны с Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть, закупать намного больше (этого сырья) у США и, потенциально, Венесуэлы», – заявил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

    Американский лидер выразил мнение, что такой шаг со стороны Индии поможет приблизить окончание конфликта на Украине.

    В октябре Трамп заявил, что индийская сторона якобы сократит свои закупки российской нефти.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко в ноябре сообщал, что Индия сохранила закупки российской нефти.

    В декабре президент России Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Индии в топливе.

    3 февраля 2026, 10:40
    Bloomberg: Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    Bloomberg: Трамп объявил о создании резерва редкоземов на 12 млрд долларов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В США стартует масштабный проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов для защиты промышленности от перебоев поставок, пишет Bloomberg

    Президент США Дональд Трамп объявил о запуске стратегического резерва критически важных минералов на сумму 12 млрд долларов, чтобы сократить зависимость производителей от редкоземельных металлов из Китая, сообщает Bloomberg.\

    Проект получил название Project Vault. Он объединит 2 млрд долларов частных инвестиций и 10 млрд долларов кредита Экспортно-импортного банка США, что станет крупнейшей сделкой в истории банка.

    Трамп подчеркнул: «Мы не хотим снова переживать то, что было год назад», напоминая о торговых спорах между Вашингтоном и Пекином, когда возникли ограничения на доступ к китайским редкоземельным материалам. По его словам, резерв должен «гарантировать, что американские компании и рабочие никогда не пострадают из-за дефицита». Project Vault будет фокусироваться на таких материалах, как галлий и кобальт, необходимых для производства авиационных двигателей и смартфонов.

    В создании запаса уже согласились участвовать более десяти компаний, в том числе GM, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova и Google. Закупку сырья будут организовывать трейдеры Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group. Проект позволит производителям запасаться необходимыми материалами без необходимости самостоятельно хранить большие объемы сырья.

    Производители смогут заранее определить нужный объем и стоимость закупки, внести предоплату, а при перебоях в поставках – полностью использовать резерв. При этом они обязуются со временем восполнить израсходованные материалы. Такая схема должна защитить отрасль от ценовых колебаний и перебоев с поставками.

    Администрация США уже инвестирует в развитие добычи редкоземельных материалов в стране и заключает соглашения о сотрудничестве с Австралией, Японией и Малайзией. На предстоящем саммите в Вашингтоне ожидаются новые договоренности, в том числе с Евросоюзом, представители которого подтвердили стремление к устойчивому партнерству по критически важным минералам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США захватили редкоземельные элементы, которые необходимы Европе для производства вооружений.

    Китай объявил о снятии запрета на экспорт редкоземельных металлов в США.

    Австралия и США решили совместно добывать редкоземельные металлы.

    2 февраля 2026, 14:27
    Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле

    Mundo: Испанская Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испанская нефтяная компания Repsol получила лицензию США на работу в Венесуэле, пишет Mundo.

    Согласно информации Mundo, Repsol попала под действие генеральной лицензии, выданной Белым домом американским компаниям, поскольку у нее есть дочерняя структура в США – Repsol Trading USA Corporation, передает РИА «Новости».

    Издание также отмечает, что группа конгрессменов-демократов направила руководству Repsol письмо с предупреждением относительно сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа. В письме содержится мнение, что действия администрации Трампа в Венесуэле осуществляются без одобрения Конгресса и необходимой правовой базы.

    Ранее Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы.

    В середине января США совершили первую продажу венесуэльской нефти на 500 млн долларов.

    2 февраля 2026, 03:25
    WP опубликовала шуточные планы Трампа о новых штатах США

    Tекст: Катерина Туманова

    За субботним ужином на банкете клуба «АльфаАльфа» американский президент Дональд Трамп высмеял политических оппонентов, пошутил о скором вторжении в Гренландию и предположил, что может подать в суд на своего недавно выдвинутого кандидатом на пост председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша.

    «Мы не собираемся вторгаться в Гренландию. Мы собираемся купить её. У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может занять 53-е место», – приводит Washington Post (WP) шутки американского лидера.

    Трамп также указал на Кевина Уорша, кандидата на пост следующего председателя ФРС, которому не поздоровится, если он огорчит главу Белого дома.

    «Если он не снизит процентные ставки, я подам на него в суд. Я шучу», – сказал Трамп.

    Трамп в финале вечера пояснил журналистам, что это был вечер шуток и рассказал  о первой леди Мелании и одноимённом документальном фильме «Мелания», который был снят компанией Amazon, основатель которой Джефф Безос является членом клуба Alfalfa Club.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комик Билл Махер сравнил заявления Трампа о Гренландии с испортившей ковер собакой. МИД Дании сообщал в конце января о том, что США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова. При этом премьер-министр Гренландии призвал  готовиться к возможному военному вторжению.


    2 февраля 2026, 00:55
    Axios узнал о готовности США вести диалог с Ираном по сделке

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану по нескольким каналам, что открыта для переговоров по сделке, сообщил Axios высокопоставленный чиновник США.

    «Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи представителя Белого дома Стива Уиткоффа с высокопоставленными иранскими официальными лицами в Анкаре в конце этой недели, сообщили Axios два источника. По их словам, дело движется, делается всё возможное», – сказано в материале Axios.

    Другой американский чиновник подтвердил, что встреча между США и Ираном может состояться на этой неделе в Турции. Три страны, которые работали с администрацией Трампа над соглашением о прекращении огня в секторе Газа, хотят, чтобы переговоры между США и Ираном предотвратили войну в регионе.

    Официальные лица Белого дома заявляют, что Трамп не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и остается открытым для диалога.

    Недавние комментарии Трампа о переговорах не являются блефом, но США не знают, уполномочит ли верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи своих дипломатов заключить сделку, которая может привести к серьезным последствиям.

    Напомним, ранее Трамп отдал приказ о массированном наращивании военной мощи в Персидском заливе, что повышает ставки США через переговоры предотвратить удар по Ирану и более широкую региональную войну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке. Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    3 февраля 2026, 21:14
    Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk
    Сенатор Грэм призвал Трампа передать Украине ракеты Tomahawk
    @ Elizabeth Frantz/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм (в списке террористов и экстремистов в России) обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением поставлять киевскому режиму ракеты Tomahawk.

    Эти ракеты якобы способны стать «переломным фактором в военном плане», заявил Грэм, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что действующие меры давления на Москву не приносят ожидаемого результата. По его словам, попытки подтолкнуть российскую сторону к переговорам пока не работают.

    Грэм также поддержал идею усиления экономических санкций. Он полагает, что Вашингтону и Европе следует нацелиться на покупателей российской нефти.

    В ноябре президент США Дональд Трамп заявлял, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

    2 февраля 2026, 05:12
    Трамп назвал себя способным спасти финансовое положение ООН

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил защитном ООН, отметив, что организация обладает «огромным потенциалом», в том числе миротворческим, и опровергнув возможность закрытия штаб-квартиры в Нью-Йорке.

    «Если бы они пришли к Трампу и сказали ему [о проблеме], я бы заставил всех заплатить, точно так же, как я заставил заплатить НАТО», – сказал Трамп Politico в телефонном интервью.

    Президент США заявил, что один его телефонный звонок приведёт к тому, что страны начнут присылать чеки «в течение нескольких минут». Так глава Белого дома  представил себя как единственного, кто способен стабилизировать финансовую ситуацию ООН.

    Трамп сформулировал  защиту ООН как вопрос долгосрочной глобальной стабильности. Он предположил, что организация незаменима для «урегулирования войн».

    «Когда меня больше не будет рядом, улаживать войны сможет ООН», – заметил Трамп, подчеркнув, что этот институт остаётся необходимой опорой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что Организация Объединенных Наций неправильно расходует средства, предоставляемые Соединенными Штатами. ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов рядом стран, в том числе США, которые являются крупнейшим донором организации. Гутерреш предупредил об угрозе финансового коллапса в ООН из-за неплатежей.

    2 февраля 2026, 10:05
    Трамп решил закрыть Кеннеди-центр на два года
    Трамп решил закрыть Кеннеди-центр на два года
    @ Kevin Wolf/AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Культурное учреждение в Вашингтоне Кеннеди-центр прекратит работу в июле для проведения масштабного ремонта и превращения в «бастион искусства мирового уровня», сообщил президент США Дональд Трамп.

    Трамп намерен закрыть Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди примерно на два года для проведения реконструкции, передает Bloomberg.

    Это решение последовало за переименованием объекта в «Центр Трампа – Кеннеди» и бойкотом со стороны артистов.

    «Я решил, что самый быстрый способ вывести Центр Трампа – Кеннеди на высочайший уровень успеха, красоты и величия – это прекратить развлекательные мероприятия», – написал глава американского государства в соцсетях. По его словам, это позволит провести работы быстрее.

    Ранее политик лично возглавил совет директоров учреждения во время своего второго срока и изменил его название без согласования с законодателями. Многие известные коллективы, включая труппу мюзикла Hamilton, отказались выступать на этой сцене.

    Процесс консервации здания начнется 4 июля. Глава Белого дома отметил, что частичный ремонт при работающем центре затянул бы сроки и снизил качество строительства.

    Напомним, в декабре рождественский джазовый концерт в одном из главных культурных центров Вашингтона отменили после решения переименовать учреждение в «Центр Трампа – Кеннеди».

    3 февраля 2026, 10:37
    AP: Иран ищет способа добиться справедливых переговоров с США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранский президент Масуд Пезешкиан дал указание внешнеполитическому ведомству страны организовать диалог с Вашингтоном, основанный на принципах справедливости и равноправия.

    Глава иранского государства заявил о готовности к диалогу на фоне высокой напряженности в отношениях двух стран, передает Associated Press.

    Политик отметил, что решение принято после просьб дружественных правительств региона ответить на предложение американской стороны.

    «Я поручил министру иностранных дел, при условии наличия подходящей обстановки... добиваться справедливых и равноправных переговоров, руководствуясь принципами достоинства, благоразумия и целесообразности», – написал он в соцсетях.

    Это заявление сигнализирует о поддержке курса на переговоры со стороны верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    По данным агентства, Турция ведет закулисную работу по организации встречи, пока спецпосланник президента США Стив Уиткофф совершает поездку по Ближнему Востоку.

    Советник Хаменеи Али Шамхани допустил, что контакты могут начаться в непрямом формате и касаться исключительно ядерных вопросов. Он исключил возможность передачи обогащенного урана России, подчеркнув, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия, но ожидает ответных шагов.

    Президент США Дональд Трамп ранее включил иранскую ядерную программу в список требований для любых соглашений. Американский лидер выразил желание заключить сделку, но предупредил о негативных последствиях в случае неудачи дипломатических усилий.

    Напомним, в Иране указывали, что могут снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это».

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф называл ключевые требования Вашингтона к Тегерану для разрешения ситуации дипломатическим путем. Также американская сторона намекала на высокую вероятность удара по Ирану.

    Москва называла требования США к Ирану ультиматумом.

    4 февраля 2026, 00:56
    Трамп завершил шатдаун в США

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп подписал законопроект, благодаря которому ключевые органы власти в США вновь получили финансирование.

    Этим Трамп завершил частичный шатдаун (приостановку работы правительства). В результате принятого закона финансирование до 30 сентября получили такие структуры, как Пентагон, минфин и госдепартамент, передает РИА «Новости».

    Министерство внутренней безопасности будет получать средства только до 13 февраля. Вопрос о дальнейшем финансировании этого ведомства остается нерешенным из-за разногласий среди законодателей, связанных с деятельностью службы иммиграционного и таможенного контроля США и массовыми протестами, вызванными этими действиями. Это создает риск очередного частичного шатдауна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей США приняла законопроект для прекращения шатдауна. В субботу в США наступил частичный технический шатдаун, поскольку Сенат одобрил законопроекты о расходах для финансирования большей части правительства. а Палата представителей не успела проголосовать.


    3 февраля 2026, 06:24
    Трамп: Урегулирование на Украине продвигается хорошо

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрешение украинского конфликта продвигается очень хорошо, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

    «У нас все очень хорошо складывается с Украиной и Россией», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что подобное произносит в первый раз.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал, что европейские страны не прекращают попыток вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном.

    Также в Кремле поясняли, что Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим городам на Украине до 1 февраля.

