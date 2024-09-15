Стрельба произошла рядом с Трампом

Трамп оказался в районе перестрелки во Флориде

Tекст: Антон Антонов

Чунг сообщил, что стрельба произошла «неподалеку» от Трампа. «Президент Трамп находится в безопасности», – приводит слова Чунга РИА «Новости».

Член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на Трампа якобы была совершена «очередная попытка покушения». «Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», – заявила она. Тейлор-Грин также сообщила, что Трамп «цел и невредим», передает ТАСС.

Однако New York Post пишет, что перестрелку устроили два человека, они целились друг в друга, политик не был целью стрелявших. Стрельба произошла рядом с гольф-клубом в Палм-Бич (штат Флорида), когда Трамп его покидал.

Источники издания в правоохранительных органах подчеркнули, что Трампу «не угрожала никакая опасность», а сам район, где произошло происшествие, печально известен высоким уровнем преступности.

В свою очередь, сын экс-президента США Дональд Трамп – младший заявил: «Это снова происходит. Стрельба на поля для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. По данным местных правоохранительных органов, в кустах был обнаружен автомат АК-47». По его словам, «подозреваемый задержан».

Секретная служба США сообщила, что «совместно с аппаратом шерифа округа Палм-Бич расследует связанное с безопасностью происшествие, касающееся бывшего президента Дональда Трампа». Секретная служба подтвердила, что «бывший президент в безопасности».

В июле в ходе предвыборного митинга на Трампа было совершено покушение. Пуля задела ухо бывшего президента. В США покушение на Трампа назвали самым большим провалом Секретной службы.