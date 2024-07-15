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    15 июля 2024, 18:02 • В мире

    Охрана Трампа допустила анекдотические ошибки

    Охрана Трампа допустила анекдотические ошибки
    @ Gene J. Puskar/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Вопиющее фиаско». Такими словами специалисты и пресса подводят итоги деятельности Секретной службы США – организации, которая должна была защищать Трампа от любых покушений. Какие именно ошибки допустила охрана, как надо было действовать правильно и почему сами агенты спецслужб признают, что все произошедшее «смахивает на старый анекдот»?

    Едва в Пенсильвании отгремели выстрелы, которые чуть не вывели республиканского кандидата Дональда Трампа из президентской гонки навсегда, как возник вопрос: как такое в принципе стало возможно? Даже неудавшееся покушение является показателем того, что люди, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности крупных политиков и первых лиц государства, не справились со своей работой. Ведь их главная задача заключается в том, чтобы ничего подобного не происходило в принципе.

    Публичное обсуждение проколов служб безопасности не слишком приветствуется. Широко эта тема не обсуждается. Много чего говорили и писали, когда был тяжело ранен писатель Салман Рушди, но мало кто рискнул завести речь о том, что при нормально функционирующей охране не пойми кто не смог бы просто подскочить к нему во время лекции и беспрепятственно нанести ему множество ударов ножом.

    В случае с Трампом нелепость почти аналогичная. Ситуация напоминает плохо продуманную сцену из сериала: некто с винтовкой беспрепятственно сумел забраться на точку в 130 (по другим сведениям, в 150) метрах от выступающего кандидата в президенты и открыл огонь абсолютно без всяких проблем.

    «У Секретной службы США есть одна основная задача – защищать действующих и бывших президентов США, и ее сотрудники потерпели сокрушительное поражение, когда в субботу было совершено покушение на жизнь Дональда Трампа, – пишет Би-би-си. – Прошло 43 года с момента последнего покушения на… президента США, когда Рональд Рейган получил ранение в легкое, но выжил.

    Сегодня американские политики и общественность хотят знать, как потенциальный убийца мог залезть на наблюдательную площадку на крыше, вооружившись винтовкой, и произвести четыре выстрела (по подсчетам «Политико», семь) в сторону трибуны – и все это в месте, которое должно находиться под контролем. Почему предупреждения присутствующих (которые заметили стрелка), очевидно, были проигнорированы или не приняты во внимание?»

    Зрители, которые пришли на митинг, должны были пройти через металлодетекторы, чтобы исключить возможность того, что они пронесут с собой оружие. При этом, как сообщил Би-би-си один очевидец, маневры стрелка, который ползал по крыше, стремясь занять наилучшую позицию, не остались незамеченными.

    Несколько человек сообщили о происходящем полиции. Однако она ничего не предприняла.

    Митинг среди прочих охраняли снайперы, но они открыли огонь по стрелявшему только после того, как он начал стрелять в Трампа. Вероятно, когда неизвестный человек занимает позицию на удобной для стрельбы точке с огнестрельным оружием, это еще не является доказательством того, что он имеет подозрительные намерения. Мало ли, вдруг он решил рассмотреть в прицел, как порхают бабочки.

    И хотя представитель ФБР, которое ведет расследование инцидента, на вопрос о том, имел ли место провал в системе безопасности, ответил, что его команда «не собирается давать такую оценку», пока следствие не закончено, ясно, что провал имел место, причем эпический. Службы, которые должны были выполнять определенную работу, бездействовали либо оказались не на высоте. Когда «Политико» характеризует их работу как «вопиющее фиаско», она недалека от истины.

    Американский конгрессмен Кори Миллс, который сам служил в армии в качестве снайпера, заметил, что для человека с мощной винтовкой не составит проблемы поразить цель с такого расстояния, с какого стрелял в Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс. «На этом здании никого не было… Я считаю, что это серьезное нарушение безопасности», – заявил Миллс. И как бывший снайпер, он публично оценивает то, что Трамп остался жив, как «чудо».

    Бывший охранник Рональда Рейгана Тимоти Маккарти, который был ранен при покушении на президента возле отеля «Хилтон», был изумлен самим фактом того, что стрелок смог беспрепятственно занять такую выгодную позицию для выстрела. «Как этот тип смог забраться на здание? Как такое вообще могло случиться? Я имею в виду, вот ключ ко всему, что произошло. Какие меры были приняты, чтобы этого не случилось?» Похоже, что ответ будет – «никакие», иначе не произошло бы того, что произошло.

    Бывшие агенты Секретной службы, которые согласились поговорить с «Ассошиэйтед Пресс» на условиях анонимности, также настаивают, что Круксу в принципе не должны были дать забраться на крышу.

    Такая ошибка могла произойти либо по вине офицеров на местах, которые пренебрегли своими обязанностями, либо из-за недочета в плане обеспечения безопасности мероприятия.

    Действия агентов после стрельбы также вызывают вопросы. Как пишет «Политико», агенты действовали по отработанному протоколу, суть которого – в случае покушения закрыть собой и эвакуировать того, кого они охраняют. Но во время эвакуации «они дважды открыли толпе его грудь и тело. Это следует расценивать как ошибку, учитывая возможность наличия нескольких стрелков».

    Как заметил бывший военный и глава частной охранной фирмы «Блэкуотер» Эрик Принс, «Служба безопасности допустила ошибку еще на стадии определения периметра безопасности, а уже после стрельбы эвакуация Трампа была проделана неуклюже и сделала его уязвимым для новой атаки». Справедливости ради, впрочем, стоит уточнить, что эвакуируемый не давал просто так увести себя, а на прощание еще хотел показать собравшимся здесь людям, что не даст себя запугать.

    Бывший агент Секретной службы Пол Эклоф в своем интервью каналу ABC попытался вступиться за коллег, настаивая на том, что специфика избирательной кампании имеет свои тонкости. «До тех пор, пока человек не проявит себя как явная угроза, сделать ничего нельзя», – заявил агент. Похоже, что в случае с Трампом получилось именно то, что должно было получиться в результате буквальной реализации этого правила – которое, честно говоря, больше смахивает на старый анекдот. Тот самый, где «когда вас убьют, приходите».

    Оказавшись под перекрестным огнем критики, Секретная служба США вынуждена была принять некоторые меры. В частности, были усилены меры безопасности на съезде республиканцев в Милуоки. Также после покушения на Дональда Трампа была усилена его охрана. Что касается покушения, то власти пообещали, что будет проведена всесторонняя оценка действий всех лиц, которые были ответственны за обеспечение безопасности на рядовой, как тогда представлялось, встрече Трампа с избирателями в мало кому известном пенсильванском городке.

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