Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка

Трамп заявил, что избежал смерти от выстрела благодаря чтению статистики по мигрантам

Tекст: Вера Басилая

«Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв», – цитирует Трампа The New York Post.

По словам Трампа, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу нелегальных иммигрантов, выстрел, который оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку, оказался бы смертельным.

По его словам, он хотел продолжить общение со сторонниками сразу после покушения, но агенты Секретной службы увели его со сцены, сказав, что оставаться там опасно, и доставили его в больницу.

Ранее Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.

Газета ВЗГЛЯД писала, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.