Зря к сегодняшним передвижениям венгерского премьера Киев – Москва – Пекин – США относятся скептически. Да, мира на Украине он, конечно, не добьется, а вот новую конфигурацию смыслов и повесток выстроить способен вполне.0 комментариев
Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка
Трамп заявил, что избежал смерти от выстрела благодаря чтению статистики по мигрантам
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его спасло от смерти от выстрела чтение статистики по мигрантам, сообщило издание The New York Post.
«Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв», – цитирует Трампа The New York Post.
По словам Трампа, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу нелегальных иммигрантов, выстрел, который оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку, оказался бы смертельным.
По его словам, он хотел продолжить общение со сторонниками сразу после покушения, но агенты Секретной службы увели его со сцены, сказав, что оставаться там опасно, и доставили его в больницу.
Ранее Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.