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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

    Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверенно, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.

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    15 июля 2024, 11:18 • Новости дня

    Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка

    Трамп заявил, что избежал смерти от выстрела благодаря чтению статистики по мигрантам

    Трамп объяснил промах покушавшего на него стрелка
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его спасло от смерти от выстрела чтение статистики по мигрантам, сообщило издание The New York Post.

    «Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв», – цитирует Трампа The New York Post.

    По словам Трампа, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу нелегальных иммигрантов, выстрел, который оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку, оказался бы смертельным.

    По его словам, он хотел продолжить общение со сторонниками сразу после покушения, но агенты Секретной службы увели его со сцены, сказав, что оставаться там опасно, и доставили его в больницу.

    Ранее Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества.

    14 июля 2024, 15:29 • Новости дня
    Трамп сделал заявление после покушения

    Трамп после покушения заявил, что нельзя позволить «злу одержать верх»

    Трамп сделал заявление после покушения
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп после покушения на него в своей социальной сети Truth Social заявил, что нужно быть сплоченными и не позволить «злу одержать верх».

    Он также поблагодарил всех за поддержку и заявил, что останется стойким и непоколебимым перед «лицом зла», передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

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    14 июля 2024, 18:36 • Новости дня
    Конгрессмены назвали Байдена виновным в покушении на Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Восемь конгрессменов-республиканцев назвали президента США Джо Байдена виновным в покушении на своего предшественника Дональда Трампа.

    В социальных сетях сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил, что Байден выдвигал тезис о том, что Трамп – «авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой». Конгрессмен считает, именно эта риторика привела к покушению на экс-президента, передает РИА «Новости».

    Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант в соцсетях также указал, что риторика Байдена привела к политическому насилию. Конгрессмен Майк Коллинз написал, что «республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству».

    Республиканец Кит Селф написал, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами Байдена к совершению насилия против Трампа.

    Похоже обвинения высказали Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

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    14 июля 2024, 14:41 • Новости дня
    Эксперт оценил действия охраны во время покушения на Трампа
    Эксперт оценил действия охраны во время покушения на Трампа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга имела ряд ошибок, считает эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов.

    Он рассказал RT, что все возможные огневые точки должны выявляться и контролироваться соответствующей службой. Также он указал, что при просмотре ролика со стрельбой, он не увидел «ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт. То есть человек, нападающий, физически не видел бы потенциальную жертву».

    Фефелов указал на то, что телохранители допустили ряд ошибок после того, как Трамп был ранен. Эксперт назвал подозрительным то, что вначале сотрудники охраны уронили Трампа и «закрыли собственными телами, но после позволили ему встать, чтобы было видно его лицо и голову».

    Экс-офицер армии США Скотт Беннетт в разговоре с RT рассказал, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения в Сети о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа. Он отметил, что «секретная служба была удивительно – если не подозрительно – медленной в защите экс-президента».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

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    14 июля 2024, 21:07 • Новости дня
    Раскрыты детали личности подозреваемого в покушении на Дональда Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывшие одноклассники подозреваемого в нападении на экс-президента США Дональда Трампа рассказали о том, каким был Мэтью Крукс в школе, сообщает телеканал ABC News.

    По данным канала, подозреваемый Крукс казался одиноким и у него не было много друзей. Одноклассники отметили, что никогда не слышали, чтобы подозреваемый обсуждал политику или, в частности, Трампа, передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

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    14 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной

    Американист Блохин: На Трампа могло покушаться «глубинное государство» США

    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    О причастных к покушению на Трампа есть несколько версий, это могли быть «глубинное государство» США, украинские спецслужбы или бизнес-конкуренты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Константин Блохин. Ранее на бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение в штате Пенсильвания.

    «Если говорить о моих версиях о причастных к покушению, то врагов у Трампа великое множество – как внутренних, так и внешних. С одной стороны, в самих США есть так называемое глубинное государство – вашингтонский истеблишмент», – пояснил Константин Блохин, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    «Это могут быть даже украинские спецслужбы, учитывая, что Трамп является противником военной помощи Киеву. Но причина покушения может лежать даже вообще за пределами политики. Трамп за всю карьеру накопил немало недоброжелателей, в том числе из-за своего стиля ведения бизнеса», – добавил аналитик.

    «Важнее другое: покушение делает почти неизбежной победу Трампа на выборах. Оно будет определять электоральную гонку, а не предвыборные дебаты или коррупция Хантера Байдена. Покушение превращает Трампа в своеобразную сакральную жертву политической системы США. По крайней мере, такая картинка создается у простого американца, который сидит перед телевизором», – детализировал эксперт.

    «Конечно, сейчас напрашиваются исторические параллели с Кеннеди, Рейганом. Но ситуации, общественно-политический фон у этих покушений совершенно разный. При Кеннеди не было такой поляризации американского общества. Поэтому, если бы покушение на Трампа было успешным, скорее всего, это заставило бы выйти на улицы весь его электорат, причем не с транспарантами, а с оружием», – резюмировал политолог.

    На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в городе Батлер штата Пенсильвания. После выстрелов находившегося на сцене Трампа окружили телохранители, его правое ухо было окровавлено. Позднее Трамп сказал, что пуля попала в «верхнюю часть правого уха», он потерял много крови, сообщает РИА «Новости».

    Экс-президента уже выписали из медучреждения. Секретная служба ликвидировала стрелка – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания пройдут 22 июля.

    Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию после инцидента и назвал стрельбу «ненормальной». Он заявил: «В Америке нет места такому насилию». Также Байден переговорил по телефону с Трампом. Другие мировые лидеры также выразили сочувствие Трампу и заявили о недопустимости таких происшествий, сообщает The Sun.

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    14 июля 2024, 18:04 • Новости дня
    В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
    В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывные устройства обнаружены в машине подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По словам источников, автомобиль подозреваемого был припаркован рядом с местом проведения митинга в Пенсильвании, передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (9)
    14 июля 2024, 12:21 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о личности стрелявшего в Трампа снайпера
    Американские СМИ рассказали о личности стрелявшего в Трампа снайпера
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Издание The U.S. Sun рассказало подробности о личности стрелявшего в экс-президента США.

    Правоохранительные органы США назвали предполагаемого стрелка Томасом Мэтью Круксом из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

    Как пишет The U.S. Sun, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-парка, штат Пенсильвания, расположился на крыше производственного предприятия неподалеку от места проведения митинга. Позже он был застрелен сотрудниками спецслужбы, которые стреляли в него с крыши другого здания неподалеку. Офицеры заявили, что они выясняют мотивы стрельбы, но подтвердили, что это было покушение на бывшего президента. ФБР установило личность нападавшего.

    Начальник отдела связи ФБР Энтони Гульельми подтвердил, что Крукс был «нейтрализован» агентами секретной службы на месте происшествия, его идентифицировали по о ДНК, при этом при нем не было никаких документов, но рядом с его был обнаружен AR-15.

    На распространяющихся в Интернете фотографиях мужчины, которого считают преступником, видно, что он одет в футболку, на которой размещена ссылка на канал YouTube, посвященный оружию, под названием Demolition Ranch. По данным NBC, на фотографиях он истекает кровью и окружен агентами безопасности.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (2)
    15 июля 2024, 01:20 • Новости дня
    Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США

    Захарова сравнила представителей Секретной службы США на брифинге со «стенкой для штрафных ударов»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла представителей Секретной службы США, которые провели брифинг после того, как на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение.

    Захарова, комментируя в Telegram брифинг Секретной службы, заявила: «Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов».

    Напомним, в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. После этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что руководитель Секретной службы Киберли Читл должна уйти в отставку.

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    15 июля 2024, 04:26 • Новости дня
    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа

    Байден на фоне покушения на Трампа обвинил иностранные государства в попытках «раздуть огонь разногласий» в США

    Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден в обращении к согражданам в связи с совершенным на Дональда Трампа покушением заявил, что «иностранные действующие лица раздувают огонь разногласий» в США.

    Байден заявил, что это делается с целью повлиять на политический процесс в США. По его словам, наблюдается «разгул дезинформации». Он призвал «избавиться от зашоренности, характеризующейся тем», что люди слушают только тех, «с кем соглашаются». Байден подчеркнул необходимость обеспечить единство нации, передает ТАСС.

    Он заявил, что в США «разногласия преодолевают за счет голосования», а не «при помощи пуль». Байден заявил о том, что нужно «снизить» накал политической борьбы в США, «политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств».

    «Нельзя допустить, чтобы подобное насилие стало нормой», – сказал он. По его словам, политика – пространство «для мирных дебатов, отстаивания правосудия и принятия решений во имя демократии и независимости».

    Напомним, Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.

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    14 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    В Кремле осудили покушение на Трампа
    В Кремле осудили покушение на Трампа
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал покушение на экс-президента США и участника новой президентской гонки Дональда Трампа.

    По его словам, Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы, передает ТАСС.

    Песков добавил, что после многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с использованием сначала правовых инструментов, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата было очевидно, что его жизнь находится в опасности.

    Как сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин звонить Трампу, таких планов нет.

    Также Песков выразил соболезнования семье погибшего в результате этой атаки. А также слова сочувствия и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает РИА «Новости».

    «Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая была создана этой администрацией в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», – сказал Песков.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

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    15 июля 2024, 06:20 • Новости дня
    ФБР рассказало о винтовке, из которой стреляли в Трампа

    Спецагент ФБР Роджак сообщил об использовании стрелком винтовки AR-556 для покушения на Трампа

    ФБР рассказало о винтовке, из которой стреляли в Трампа
    @ wikimedia.org/Michael E. Cumpston

    Tекст: Антон Антонов

    Подозреваемый в покушении на экс-президента Дональда Трампа использовал винтовку типа AR-556, которую легально приобрел его отец, сообщил спецагент ФБР Кевин Роджак.

    Роджак сообщил, что семья подозреваемого сотрудничает со следствием. В ФБР также подтвердили, что в машине подозреваемого нашли «подозрительное устройство, которое было изучено взрывотехниками». Также ведомством получен доступ к телефону стрелка, он доставлен в лабораторию ФБР в Куантико, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, Роджак сообщил, что подозреваемый в покушении на бывшего президента «работал в одиночку». Нет указаний на то, что он «принадлежал к какой-либо идеологии» или испытывал «какие-либо проблемы ментального характера». СМИ сообщали, что в машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства.

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    15 июля 2024, 09:07 • Новости дня
    Трамп назвал чудом свое спасение при покушении
    Трамп назвал чудом свое спасение при покушении
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мог погибнуть в результате покушения на митинге, но произошло чудо.

    Как сказал Трамп в интервью газете New York Post, врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом. Он добавил, что должен был погибнуть, передает ТАСС.

    По его словам, Секретная служба США проделала фантастическую работу.

    «Они убили его одним выстрелом», – сказал Трамп.

    Напомним, в субботу днем на митинге в Батлере было совершено покушение на Трампа. Стрелок произвел несколько выстрелов в стоящего на сцене политика – и был ликвидирован сотрудниками секретной службы.

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    14 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Службы безопасности не отреагировали на предупреждения о мужчине с оружием на митинге Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники полиции и Секретной службы США не отреагировали на предупреждения о вооруженном мужчине на митинге экс-президента страны Дональда Трампа, рассказал сторонник республиканца Грэг Смит, который присутствовал на его предвыборном мероприятии в городе Батлер.

    По его словам, он заметил парня, ползавшего по крыше здания рядом с местом митинга с винтовкой, передает ТАСС. Смит добавил, в течение трех-четырех минут пытался предупредить полицейских о наличии угрозы, но те не реагировали.

    При этом он заявил, что сотрудники Секретной службы, располагавшиеся ближе к сцене, где выступал Трамп, не могли видеть злоумышленника из-за «наклона крыши».

    «Почему на всех этих крышах нет Секретной службы? Это небольшое место. Это провал в системе безопасности, 100% провал в безопасности», – добавил очевидец.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

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    15 июля 2024, 00:56 • Новости дня
    Медведев выразил уверенность в победе Трампа на выборах в США

    Tекст: Антон Антонов

    Если экс-президента США Дональда Трампа не убьют, то он одержит победу на выборах главы американского государства, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) Медведев заявил, что Трамп «уже победил», если «его не убьют». При этом зампред Совбеза России сопроводил свое заявление тюремным снимком Трампа, который сделали, когда в 2023 году экс-президент США был формально арестован, передает ТАСС.

    Напомним, на Трампа было совершено покушение на митинге в Пенсильвании. Эксперты считают, что после покушения поддержка Трампа среди избирателей резко вырастет.

    Формальный арест Трампа в тюрьме округа Фултон 24 августа 2023 года продлился около 20 минут.

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    15 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Власти Украины не дали Порошенко встретиться с Трампом

    Партия Порошенко обвинила власти Украины в срыве его поездки в США

    Tекст: Антон Антонов

    Поездка делегации «Европейской солидарности» во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко в США оказалась сорвана из-за украинских властей, заявила партия Порошенко.

    «Европейская солидарность» сообщила, что уведомила Верховную раду о приглашении делегации на «предвыборный Республиканский Национальный конвент в Милуоки» несколько месяцев назад. Однако в парламенте так и не дали «разрешения на выезд», передает РИА «Новости».

    Партия Порошенко заявила, что власти страны «исподтишка заблокировали поездку», это свидетельствует о «наличии уже системных проблем с демократией на Украине». Причем, как заявила «Европейская солидарность», данная проблема «возникла давно».

    Утверждается, что партия Порошенко «сдерживала себя в оценках», поскольку не желала помешать переговорам о вступлении в ЕС и «позициям Украины на саммите НАТО», но сейчас настал момент «признать всю глубину и серьезность проблем с демократией на Украине».

    В «Европейской солидарности» заявили, что о сложившейся ситуации проинформируют партнеров в США, ЕС и НАТО. В рамках поездки делегация собиралась встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом.

    В конце 2023 года Порошенко уже жаловался, что украинские пограничники не выпустили его из страны, несмотря на документы о служебной командировке в Варшаву и Вашингтон.

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    Выстрел в ухо сделал победу Трампа неизбежной

    В Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Главный кандидат в президенты от Республиканской партии США отделался легким ранением в ухо, а стрелок убит. Мнения о мотивации преступника разнятся: кто-то говорит о заказе со стороны «глубинного государства», кто-то – об инсценировке со стороны самого Трампа или мести демократов. Кто может стоять за покушением и какие последствия оно будет иметь для американского общества? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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