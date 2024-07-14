Выстрел в ухо сделал победу Трампа неизбежной

В покушении на Трампа обвинили атмосферу либеральной нетерпимости

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В субботу днем на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Стрелок произвел несколько выстрелов в стоящего на сцене политика – и был убит сотрудниками Секретной службы.

Трамп сообщил, что получил пулю в «верхнюю часть правого уха», но сейчас с ним «все в порядке». Он вернулся в Ньюарк, штат Нью-Джерси. В результате стрельбы погиб один участник митинга, двое других получили тяжелые ранения. Все трое – взрослые мужчины.

По словам свидетелей, нападавший переходил «с крыши на крышу», прежде чем выстрелить. Здание, с которого велась стрельба, находится примерно в 150 метрах от сцены, сообщает CNN.

Власти установили личность стрелка – это 20-летний Томас Мэтью Крукс. При нем не было никаких документов, поэтому агентам пришлось провести анализ ДНК и получить биометрическое подтверждение.

ФБР сообщило, что Крукс живет в Бетел-Парке в 55 км к югу от Батлера. Крукс окончил среднюю школу в 2022 году. Он был зарегистрирован для участия в выборах как республиканец. Президентские выборы этого года стали бы первыми, на которых он имел право голосовать.

При этом записи Федеральной избирательной комиссии показывают, что в январе 2021 года Крукс перевел 15 долларов проекту Progressive Turnout Project – крупнейшей в США организации по работе с избирателями, занимающейся мобилизацией электората Демпартии.

Бобби Чакон, отставной агент ФБР, выразил удивление, что никто не охранял крышу – «идеальное место» для стрельбы. Стив Мур, отставной специальный агент ФБР, работавший контрснайпером, заявил, что ожидает «радикальных изменений» в процедурах безопасности таких мероприятий.

В команде Трампа заявили, что национальный съезд Республиканской партии пройдет, как и планировалось, в Милуоки, и что они выдвинут Трампа «как смелого и бесстрашного кандидата».

Президент Джо Байден осудил произошедшее. Во время стрельбы он был в Делавэре, где планировал остаться на выходные. Но после покушения он вылетел обратно в Белый дом, чтобы на месте получать информацию от правоохранителей.

Все мировые лидеры выразили поддержку Трампу и указали на недопустимость насилия, в том числе – председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие. В Кремле также заявили, что Россия решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы.

«Если говорить о моих версиях о причастных к покушению, то врагов у Трампа великое множество – как внутренних, так и внешних. С одной стороны, в самих США есть так называемое глубинное государство – вашингтонский истеблишмент», – пояснил Константин Блохин, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.



«Это могут быть даже украинские спецслужбы, учитывая, что Трамп является противником военной помощи Киеву. Но причина покушения может лежать даже вообще за пределами политики. Трамп за всю карьеру накопил немало недоброжелателей, в том числе из-за своего стиля ведения бизнеса», – добавил аналитик.

«Важнее другое: покушение делает почти неизбежной победу Трампа на выборах. Оно будет определять электоральную гонку,

а не предвыборные дебаты или коррупция Хантера Байдена. Покушение превращает Трампа в своеобразную сакральную жертву политической системы США. По крайней мере, такая картинка создается у простого американца, который сидит перед телевизором», – детализировал эксперт.

«Конечно, сейчас напрашиваются исторические параллели с Кеннеди, Рейганом. Но общественно-политический фон у этих покушений совершенно разный. При Кеннеди не было такой поляризации американского общества. Поэтому, если бы покушение на Трампа было успешным, скорее всего, это заставило бы выйти на улицы весь его электорат, причем не с транспарантами, а с оружием», – резюмировал политолог.

В свою очередь Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ, политолог-американист, считает покушение на Трампа сугубо делом рук неуравновешенного одиночки, не связанного ни с какими силами влияния ни внутри США, ни вовне. «Я не думаю, что за этим стоят какие-то спецслужбы. Вряд ли речь идет о каком-то спланированном заговоре», – указал спикер.



«Мне кажется, главная причина – это тема благородного насилия, атмосфера ненависти и культ либеральных одиночек, способных убить потенциального «Гитлера», который начал раскручиваться в американском обществе, особенно – в среде левых активистов, в массовой культуре. Тут можно вспомнить роман Стивена Кинга «Мертвая зона», недавно вышедший фильм «Гражданская война», – напомнил он.

«Лепту внесли и либералы, которые в лице таких людей, как Роберт Кейган, и СМИ вроде Washington Post, говорили, что Трамп – это фашист, диктатор, враг демократии. Атмосфера либеральной нетерпимости, замешанная на культе нетолерантности, рано или поздно должна была сыграть роль, оказав влияние на мозги каких-нибудь не очень здоровых психологически людей, кем, несомненно, был и Крукс», – детализировал аналитик.





«После покушения поддержка Трампа резко вырастет. Наверняка завтра в Висконсине он со своим рваным ухом или перебинтованной головой вызовет овации. Он морально ослабил противников. Я бы сказал: Трамп политик не великий, но фартовый. И если до выборов на него не произойдет более удачного покушения, Трамп, безусловно, выиграет гонку. Других способов остановить его у конкурентов нет», – подчеркнул эксперт.

«Конечно, теории заговора имеют право на жизнь, в том числе, что к этому могли быть причастны демократы или сам Трамп – чтобы усилить свои позиции в президентской гонке. Но в условиях нынешней политической поляризации США, а также учитывая, что у американцев на руках больше пятисот миллионов стволов, это могло быть инициативой одиночки с психическими отклонениями», – подчеркивает американист Малек Дудаков.



«Мы все помним 2017 год, когда точно такой же активист, который помешался на своей ненависти к Трампу и его партии, пришел на бейсбольную площадку в Вирджинии и попытался расстрелять игравших республиканцев. Стрелок на фоне истерики вокруг «Рашагейта» искренне полагал, что республиканцы – это русские агенты. Тогда чудом обошлось без жертв», – напомнил собеседник.

«Произошедшее в любом случае усиливает позиции Трампа. Очевидно, что его ждет волна пожертвований со стороны крупных и мелких спонсоров. Трамп будет представлять себя мучеником за идеи, что у него неплохо получается. Но эта волна быстро схлынет. Через месяц все это забудут, и на повестке будут совсем другие инфоповоды», – спрогнозировал аналитик.

«Покушение должно мотивировать Трампа выбрать себе замену на случай, если с ним что-то случится. Я допускаю, что им станет Джеймс Дэвид Вэнс, сенатор от Огайо, потому что из всего шорт-листа кандидатов он самый близкий к Трампу по взглядам. Если он становится вице-президентом, то покушение на Трампа уже не будет иметь смысла, учитывая, что его место займет даже больший «трампист», чем сам Трамп», – резюмировал Дудаков.