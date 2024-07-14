  • Новость часаРоссийские войска освободили Урожайное в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страна НАТО наносит удар по антироссийскому мифу Запада
    Опубликованы видеокадры покушения на Трампа
    Захарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
    Фото раненого Трампа стало интернет-мемом
    Трамп сделал заявление после покушения
    СМИ рассказали о личности стрелявшего в Трампа снайпера
    Эксперт оценил действия охраны во время покушения на Трампа
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    Приближенные экс-замглавы Минобороны Иванова умерли в один день
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

    Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверенно, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.

    29 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Большая геополитика Орбана с «местечковым» отливом

    Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    26 комментариев
    14 июля 2024, 15:06 • Фоторепортаж

    На Дональда Трампа совершено покушение на митинге в Пенсильвании

    На бывшего президента США республиканца Дональда Трампа совершено покушение на митинге в городе Батлер штата Пенсильвания. После выстрелов находившегося на сцене Трампа окружили телохранители. Позднее Трамп сказал, что пуля попала в «верхнюю часть правого уха», он потерял много крови. По оценке экспертов, неудачное покушение фактически сделало Трампа победителем на выборах президента США (фото: REUTERS/Brendan McDermid)

    Трамп прибыл на митинг своих сторонников в городе Батлер штата Пенсильвания с часовым опозданием. Политик вышел в красной кепке с надписью Make America Great Again и быстро отошел от заготовленной речи, попросив выключить телесуфлеры. Трамп указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении количества мигрантов в США за период президентства Байдена, после чего раздались выстрелы (фото: Evan Vucci/AP/ТАСС)

    Трамп прибыл на митинг своих сторонников в городе Батлер штата Пенсильвания с часовым опозданием. Политик вышел в красной кепке с надписью Make America Great Again и быстро отошел от заготовленной речи, попросив выключить телесуфлеры. Трамп указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении количества мигрантов в США за период президентства Байдена, после чего раздались выстрелы (фото: REUTERS/Brendan McDermid)

    После выстрелов Трамп схватился за правую сторону головы и бросился вниз на сцену. Его тут же окружили охранники и телохранители, прикрыв собой политика. Затем на сцену выбежали тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками (фото: Evan Vucci)

    После выстрелов Трамп схватился за правую сторону головы и бросился вниз на сцену. Его тут же окружили охранники и телохранители, прикрыв собой политика. Затем на сцену выбежали тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками (фото: Evan Vucci/EPA/ТАСС)

    После выстрелов Трамп схватился за правую сторону головы и бросился вниз на сцену. Его тут же окружили охранники и телохранители, прикрыв собой политика. Затем на сцену выбежали тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками (фото: Evan Vucci/AP/ТАСС)

    Трамп, когда агенты подняли его и сообщили о крови на голове, дважды потребовал дать ему обуться (фото: REUTERS/Brendan McDermid)

    Увидев, что Трамп встал на ноги, толпа заликовала. Трамп приказал агентам: «Подождите» — и поднял кулак в воздух. «Боритесь! — обратился он к сторонникам. — Боритесь!» Зрители ответили скандированием: «США, США» (фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС)

    Увидев, что Трамп встал на ноги, толпа заликовала. Трамп приказал агентам: «Подождите» — и поднял кулак в воздух. «Боритесь! — обратился он к сторонникам. — Боритесь!» Зрители ответили скандированием: «США, США» (фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС)

    Правоохранительные органы США назвали предполагаемого стрелка Томасом Мэтью Круксом из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Крукс был «нейтрализован» снайперами секретной службы на месте происшествия, его идентифицировали по ДНК, при этом при нем не было никаких документов, но рядом с его телом была обнаружена винтовка AR-15 (фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС)

    Правоохранительные органы США назвали предполагаемого стрелка Томасом Мэтью Круксом из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Крукс был «нейтрализован» снайперами секретной службы на месте происшествия, его идентифицировали по ДНК, при этом при нем не было никаких документов, но рядом с его телом была обнаружена винтовка AR-15 (фото: Anadolu/Reuters)

    ФБР установило личность стрелка — это 20-летний Томас Мэттью Крукс, он действовал в одиночку. Мужчина числился в списках республиканских избирателей, но три года назад сделал небольшое пожертвование демократам. Его ликвидировали снайперы Секретной службы (фото: кадр из видео)

    Опираясь на агентов, Трамп с поднятым вверх кулаком спустился по лестнице и сел в свой внедорожник (фото: REUTERS/Brendan McDermid)

    Силовики попросили присутствующих разойтись. Когда зрители проходили мимо трибун для прессы, некоторые из них обращали свой гнев на журналистов: «Это ваша вина», «Либеральные СМИ ответственны за это!» (фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС)

    В результате стрельбы в Трампа погиб один из присутствовавших на митинге, еще один человек находится в тяжелом состоянии (фото: REUTERS/Brendan McDermid)

    Сторонники Трампа после покушения собрались возле его башни в Нью Йорке (фото: Anadolu/Reuters)

    Главное
    В Кремле осудили покушение на Трампа
    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ
    В Китае начали продавать футболки с Трампом сразу после покушения
    Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости»
    Стало известно о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ в Одессе
    Фигуристка Трусова возобновила профессиональную карьеру
    Москвичей предупредили о грозе с градом и сильном ветре

    Как быстро и резко просядут цены на новостройки

    После отмены массовой льготной ипотеки цены на новостройки уже начали снижаться. Постепенно они могут упасть на целых 40%, и не через два года, а намного быстрее – в течение года. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Однако участники рынка не видят предпосылок для столь резкого снижения цен. Как изменятся рынок новостроек и цены на жилье? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

    Перейти в раздел

    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............