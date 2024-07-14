На Дональда Трампа совершено покушение на митинге в Пенсильвании

На бывшего президента США республиканца Дональда Трампа совершено покушение на митинге в городе Батлер штата Пенсильвания. После выстрелов находившегося на сцене Трампа окружили телохранители. Позднее Трамп сказал, что пуля попала в «верхнюю часть правого уха», он потерял много крови. По оценке экспертов, неудачное покушение фактически сделало Трампа победителем на выборах президента США (фото: REUTERS/Brendan McDermid)

Трамп прибыл на митинг своих сторонников в городе Батлер штата Пенсильвания с часовым опозданием. Политик вышел в красной кепке с надписью Make America Great Again и быстро отошел от заготовленной речи, попросив выключить телесуфлеры. Трамп указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении количества мигрантов в США за период президентства Байдена, после чего раздались выстрелы (фото: Evan Vucci/AP/ТАСС)

Трамп прибыл на митинг своих сторонников в городе Батлер штата Пенсильвания с часовым опозданием. Политик вышел в красной кепке с надписью Make America Great Again и быстро отошел от заготовленной речи, попросив выключить телесуфлеры. Трамп указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении количества мигрантов в США за период президентства Байдена, после чего раздались выстрелы (фото: REUTERS/Brendan McDermid)

После выстрелов Трамп схватился за правую сторону головы и бросился вниз на сцену. Его тут же окружили охранники и телохранители, прикрыв собой политика. Затем на сцену выбежали тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками (фото: Evan Vucci)

После выстрелов Трамп схватился за правую сторону головы и бросился вниз на сцену. Его тут же окружили охранники и телохранители, прикрыв собой политика. Затем на сцену выбежали тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками (фото: Evan Vucci/EPA/ТАСС)

После выстрелов Трамп схватился за правую сторону головы и бросился вниз на сцену. Его тут же окружили охранники и телохранители, прикрыв собой политика. Затем на сцену выбежали тяжело экипированные мужчины в бронежилетах, шлемах и со штурмовыми винтовками (фото: Evan Vucci/AP/ТАСС)

Трамп, когда агенты подняли его и сообщили о крови на голове, дважды потребовал дать ему обуться (фото: REUTERS/Brendan McDermid)

Увидев, что Трамп встал на ноги, толпа заликовала. Трамп приказал агентам: «Подождите» — и поднял кулак в воздух. «Боритесь! — обратился он к сторонникам. — Боритесь!» Зрители ответили скандированием: «США, США» (фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС)

Увидев, что Трамп встал на ноги, толпа заликовала. Трамп приказал агентам: «Подождите» — и поднял кулак в воздух. «Боритесь! — обратился он к сторонникам. — Боритесь!» Зрители ответили скандированием: «США, США» (фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС)

Правоохранительные органы США назвали предполагаемого стрелка Томасом Мэтью Круксом из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Крукс был «нейтрализован» снайперами секретной службы на месте происшествия, его идентифицировали по ДНК, при этом при нем не было никаких документов, но рядом с его телом была обнаружена винтовка AR-15 (фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС)

Правоохранительные органы США назвали предполагаемого стрелка Томасом Мэтью Круксом из Бетел-Парка, штат Пенсильвания. Крукс был «нейтрализован» снайперами секретной службы на месте происшествия, его идентифицировали по ДНК, при этом при нем не было никаких документов, но рядом с его телом была обнаружена винтовка AR-15 (фото: Anadolu/Reuters)

ФБР установило личность стрелка — это 20-летний Томас Мэттью Крукс, он действовал в одиночку. Мужчина числился в списках республиканских избирателей, но три года назад сделал небольшое пожертвование демократам. Его ликвидировали снайперы Секретной службы (фото: кадр из видео)

Опираясь на агентов, Трамп с поднятым вверх кулаком спустился по лестнице и сел в свой внедорожник (фото: REUTERS/Brendan McDermid)

Силовики попросили присутствующих разойтись. Когда зрители проходили мимо трибун для прессы, некоторые из них обращали свой гнев на журналистов: «Это ваша вина», «Либеральные СМИ ответственны за это!» (фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС)

В результате стрельбы в Трампа погиб один из присутствовавших на митинге, еще один человек находится в тяжелом состоянии (фото: REUTERS/Brendan McDermid)