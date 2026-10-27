  • Новость часаРоссийские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Для массированных ударов по Украине выбран удачный момент
    Бюджетные места в вузах на 2027 год отдадут инженерам, медикам и педагогам
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей
    Военный эксперт сообщил о повреждении ТЭЦ-6 в Киеве
    Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Как бороться с медвежьей напастью

    История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.

    13 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева СВО вернула России настоящее кино

    Трагедия Донбасса, трудные победы русского оружия, отчаяние и героизм донецкого ополчения – все это буквально требовало своего кино. Этого же требовали и зрители. И вот тут российский кинематограф наконец стал просыпаться.

    0 комментариев
    27 октября 2026, 08:46 • Экономика

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    Экономике России нужен новый инвестиционный цикл

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики
    @ Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    После первого провального квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года?

    В первом квартале 2026 года ситуация в российской экономике была тяжелой. ВВП страны упал на 0,3% - впервые с начала 2023 года. Однако уже со второго квартала дела пошли в гору.

    В итоге экономика России за восемь месяцев 2026 года выросла на 0,6%, следует из сообщения российского правительства. Промышленное производство за этот период сохранилось на уровне прошлого года, а выпуск в обрабатывающем секторе вырос на 0,4%, машиностроительный комплекс остается основным драйвером экономики и показывает рост на 6%.

    По данным кабмина, реальные зарплаты в России продолжают расти, и за семь месяцев выросли на 6%. Потребительский спрос продолжает поддерживать российскую экономику. При этом, безработица остается на исторически низком уровне в 2,2%.

    «Машиностроение – одна из ключевых отраслей, обеспечивающих устойчивость российской промышленности, еще с 2022 года. Оно включает в себя, во-первых, производство ОПК, который в условиях проведения СВО является безусловным драйвером развития промышленности и экономики страны в целом, во-вторых, транспортное машиностроение – одну из ключевых отраслей импортозамещения последних лет», - говорит Дмитрий Землянский, директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии.

    В целом обрабатывающая промышленность растет, но скромно. Потому что на другом «полюсе» - резкое снижение нефтепереработки, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Официальная статистика по нефтепродуктам не публикуется по закону, но косвенную оценку может дать сокращение производства кокса и нефтепродуктов на 10,3% год к году, что может быть следствием повреждений и вынужденных ремонтов НПЗ из-за атак БПЛА, говорит эксперт.

    «Среди других, наиболее заметно снизивших выпуск отраслей – отрасли, связанные со строительством, где давление связано с высокими рыночными процентными ставками по ипотеке. Металлургическое производство упало на 5,2%, выпуск стройматериалов – на 4,7%. Правда, ситуация в металлургии и строительстве в последние месяцы несколько улучшилась», - отмечает Беленькая.

    Кроме того, на 4,4% сократилось производство напитков. На выпуск алкогольных напитков негативно повлияло повышение акцизов, рост издержек и более сдержанный спрос, говорит эксперт. В минусе с начала года также производство одежды, химическая промышленность, деревообработка. «В целом на ситуации с промышленностью сказываются длительный период жесткой ДКП, повышение налоговой нагрузки, рост издержек из-за ГСМ, логистики, оплаты труда, сокращение инвестиционного спроса (особенно в начале года), а также атаки на промышленную инфраструктуру», - поясняет Беленькая.

    При этом, реальные зарплаты продолжают существенно расти. «Причина роста зарплат - дефицит кадров. Безработица держится на уровне 2,3%,и компаниям приходится повышать зарплаты. Но необходимо отметить , что тренд затухает. Летом рост реальных зарплат опустился до 3–3,5%», - говорит Алексей Грищенко, профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.

    При этом, ЦБ постоянно отмечает существенный разрыв с темпами роста производительности труда. Впрочем, со второго квартала динамика зарплат начала заметно замедляться. В итоге за 7 месяцев 2026 года рост зарплат в номинальном выражении замедлился до 12,2% год к году (против 14,7% за 7 месяцев 2025 года.).

    «Замедление роста зарплат происходит на фоне постепенного охлаждения экономики и, соответственно, спроса на рынке труда. Однако ситуация дефицита трудовых ресурсов в ряде отраслей сохраняется, а межотраслевая мобильность остается невысокой.

    Предложение труда в экономике остается ограниченным: занятость сохраняется на максимальных значениях, а компании, сокращая найм новых сотрудников, стараются избегать увольнений, при необходимости предпочитая переводить сотрудников в режим неполной занятости», - говорит Беленькая.

    «Из важных трендов: потребление сильнее, чем ждали. Минэкономразвития поднял прогноз роста розницы с 0,8% до 4,6%. При этом, наблюдается глубокий провал в инвестициях. Ожидается падение на 5-6% по итогам года. Промышленность в целом может впервые уйти в минус по итогам года. Если это произойдет, то это будет первый спад с 2020 года. С другой стороны, обострение в Персидском заливе в феврале–марте подняло цены и частично закрыло провал доходов бюджета. Рубль в этом году крепче ожиданий. Минэк ждет в среднем 79,5 рубля за доллар вместо 81,5. Важно выделить также российскую фарму: производство лекарств выросло на 13,9%. Это лидер среди отраслей», - говорит Грищенко.

    «Состояние российской экономики по-прежнему лучше всего характеризуется словом «охлаждение». Темпы экономического роста продолжают замедляться. Главный вызов в том, что в конце 2025 - начале 2026 годов к общему охлаждению добавился реальный спад инвестиционной активности. Многие крупные проекты завершены, а реализацию новых бизнес откладывает, во-первых, на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки, во-вторых, в условиях неопределенности внутреннего спроса и геополитических рисков, в-третьих, при сохраняющемся дефиците кадров, который сильно давит на затраты.

    С одной стороны, прекратила расширяться география охлаждения – ситуация в регионах стабилизировалась. С другой стороны, все больше регионов демонстрируют отрицательную динамику инвестиций, ухудшение ситуации в строительной отрасли. Перезапуск инвестиционного цикла – это главный вызов 2026-2027 годов»,

    - говорит Землянский.

    По итогам 2026 года экономисты ждут небольшой рост экономики. Грищенко указывает на имеющийся риск даже уйти в стагнацию. «Рост обеспечивает все еще высокий уровень потребления населения. При этом, в начале года картина была мрачнее. ВВП в первом квартале упал на 0,3% — впервые с начала 2023 года, и тогда все заговорили о рецессии. Затем второй квартал дал прирост в 1,3%», - говорит Грищенко. По итогам года ожидаем роста экономики на 0,4-0,8%, инфляцию к концу года 7-7,5%, заключает Беленькая.

    Главное
    Захарова обвинила Киев в стремлении создать зону заражения на ЗАЭС
    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    Минобороны раскрыло детали освобождения Общего в Запорожской области
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА
    Газета ВЗГЛЯД заняла четвертое место в рейтинге цитируемости интернет-СМИ
    Киркоров признался в ненависти к пению под фонограмму

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После первого провального квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира

    Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, опередив Флавио Болсонару вопреки всем прогнозам. Проигравший кандидат намерен оспорить результаты, однако эксперты считают такой исход маловероятным. По их мнению, победа Лулы стала ударом по стратегии США в Латинской Америке и позволит Бразилии продолжить сотрудничество с Россией в рамках БРИКС. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    • Во Франции репетируют свержение Ле Пен

      В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации