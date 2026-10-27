Каковы драйверы и вызовы российской экономики

Экономике России нужен новый инвестиционный цикл

Tекст: Ольга Самофалова

В первом квартале 2026 года ситуация в российской экономике была тяжелой. ВВП страны упал на 0,3% - впервые с начала 2023 года. Однако уже со второго квартала дела пошли в гору.

В итоге экономика России за восемь месяцев 2026 года выросла на 0,6%, следует из сообщения российского правительства. Промышленное производство за этот период сохранилось на уровне прошлого года, а выпуск в обрабатывающем секторе вырос на 0,4%, машиностроительный комплекс остается основным драйвером экономики и показывает рост на 6%.

По данным кабмина, реальные зарплаты в России продолжают расти, и за семь месяцев выросли на 6%. Потребительский спрос продолжает поддерживать российскую экономику. При этом, безработица остается на исторически низком уровне в 2,2%.

«Машиностроение – одна из ключевых отраслей, обеспечивающих устойчивость российской промышленности, еще с 2022 года. Оно включает в себя, во-первых, производство ОПК, который в условиях проведения СВО является безусловным драйвером развития промышленности и экономики страны в целом, во-вторых, транспортное машиностроение – одну из ключевых отраслей импортозамещения последних лет», - говорит Дмитрий Землянский, директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии.

В целом обрабатывающая промышленность растет, но скромно. Потому что на другом «полюсе» - резкое снижение нефтепереработки, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». Официальная статистика по нефтепродуктам не публикуется по закону, но косвенную оценку может дать сокращение производства кокса и нефтепродуктов на 10,3% год к году, что может быть следствием повреждений и вынужденных ремонтов НПЗ из-за атак БПЛА, говорит эксперт.

«Среди других, наиболее заметно снизивших выпуск отраслей – отрасли, связанные со строительством, где давление связано с высокими рыночными процентными ставками по ипотеке. Металлургическое производство упало на 5,2%, выпуск стройматериалов – на 4,7%. Правда, ситуация в металлургии и строительстве в последние месяцы несколько улучшилась», - отмечает Беленькая.

Кроме того, на 4,4% сократилось производство напитков. На выпуск алкогольных напитков негативно повлияло повышение акцизов, рост издержек и более сдержанный спрос, говорит эксперт. В минусе с начала года также производство одежды, химическая промышленность, деревообработка. «В целом на ситуации с промышленностью сказываются длительный период жесткой ДКП, повышение налоговой нагрузки, рост издержек из-за ГСМ, логистики, оплаты труда, сокращение инвестиционного спроса (особенно в начале года), а также атаки на промышленную инфраструктуру», - поясняет Беленькая.

При этом, реальные зарплаты продолжают существенно расти. «Причина роста зарплат - дефицит кадров. Безработица держится на уровне 2,3%,и компаниям приходится повышать зарплаты. Но необходимо отметить , что тренд затухает. Летом рост реальных зарплат опустился до 3–3,5%», - говорит Алексей Грищенко, профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.

При этом, ЦБ постоянно отмечает существенный разрыв с темпами роста производительности труда. Впрочем, со второго квартала динамика зарплат начала заметно замедляться. В итоге за 7 месяцев 2026 года рост зарплат в номинальном выражении замедлился до 12,2% год к году (против 14,7% за 7 месяцев 2025 года.).

«Замедление роста зарплат происходит на фоне постепенного охлаждения экономики и, соответственно, спроса на рынке труда. Однако ситуация дефицита трудовых ресурсов в ряде отраслей сохраняется, а межотраслевая мобильность остается невысокой.

Предложение труда в экономике остается ограниченным: занятость сохраняется на максимальных значениях, а компании, сокращая найм новых сотрудников, стараются избегать увольнений, при необходимости предпочитая переводить сотрудников в режим неполной занятости», - говорит Беленькая.

«Из важных трендов: потребление сильнее, чем ждали. Минэкономразвития поднял прогноз роста розницы с 0,8% до 4,6%. При этом, наблюдается глубокий провал в инвестициях. Ожидается падение на 5-6% по итогам года. Промышленность в целом может впервые уйти в минус по итогам года. Если это произойдет, то это будет первый спад с 2020 года. С другой стороны, обострение в Персидском заливе в феврале–марте подняло цены и частично закрыло провал доходов бюджета. Рубль в этом году крепче ожиданий. Минэк ждет в среднем 79,5 рубля за доллар вместо 81,5. Важно выделить также российскую фарму: производство лекарств выросло на 13,9%. Это лидер среди отраслей», - говорит Грищенко.

«Состояние российской экономики по-прежнему лучше всего характеризуется словом «охлаждение». Темпы экономического роста продолжают замедляться. Главный вызов в том, что в конце 2025 - начале 2026 годов к общему охлаждению добавился реальный спад инвестиционной активности. Многие крупные проекты завершены, а реализацию новых бизнес откладывает, во-первых, на фоне сохраняющейся высокой ключевой ставки, во-вторых, в условиях неопределенности внутреннего спроса и геополитических рисков, в-третьих, при сохраняющемся дефиците кадров, который сильно давит на затраты.

С одной стороны, прекратила расширяться география охлаждения – ситуация в регионах стабилизировалась. С другой стороны, все больше регионов демонстрируют отрицательную динамику инвестиций, ухудшение ситуации в строительной отрасли. Перезапуск инвестиционного цикла – это главный вызов 2026-2027 годов»,

- говорит Землянский.

По итогам 2026 года экономисты ждут небольшой рост экономики. Грищенко указывает на имеющийся риск даже уйти в стагнацию. «Рост обеспечивает все еще высокий уровень потребления населения. При этом, в начале года картина была мрачнее. ВВП в первом квартале упал на 0,3% — впервые с начала 2023 года, и тогда все заговорили о рецессии. Затем второй квартал дал прирост в 1,3%», - говорит Грищенко. По итогам года ожидаем роста экономики на 0,4-0,8%, инфляцию к концу года 7-7,5%, заключает Беленькая.