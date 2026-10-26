Победа Лулы в Бразилии послужит становлению многополярного мира

Tекст: Анастасия Куликова

Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии, набрав 51,79% голосов. Его соперник сенатор Флавио Болсонару получил 48,21% голосов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны (TSE). Явка достигла 80,78%: в голосовании приняли участие более 128,2 млн человек.

Согласно итоговым результатам, Лулу да Силву поддержали 64,26 млн избирателей, а Болсонару – 59,83 млн. Разрыв между кандидатами составил около 4,43 млн голосов. Таким образом, Лула да Силва стал первым в современной истории Бразилии политиком, которому удалось победить на президентских выборах после отставания в первом туре.

Флавио Болсонару, как некогда и его отец экс-президент Жаир Болсонару, отказался признать свое поражение и сообщил о намерении добиваться аннулирования результатов голосования. Он обвинил Верховный федеральный суд (выполняет обязанности ЦИК) в изменении правил проведения выборов. Поводом для этого стало решение о продлении работы избирательных участков на два часа.

«Я не приму того, что правила игры были изменены в очередной раз друзьями Лулы в Верховном федеральном суде. Так что многое еще предстоит прояснить, прежде чем Бразилия просто признает эту грязную уловку, которая имела место на этих выборах. Я не откажусь от своей Бразилии», – подчеркнул сенатор.

Между тем, лидеры Латинской Америки поздравили Лулу да Силву с переизбранием. Так, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Бразилия может рассчитывать на Кубу в деле укрепления единства и интеграции стран региона. «Да здравствует демократия, победил народ Бразилии. Поздравления, президент Лула!» – написала в свою очередь президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Поздравительную телеграмму направил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что итоги голосования подтвердили признание гражданами лидерских качеств Лулы да Силвы и поддержку его курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, защиту ее суверенитета и национальных интересов на международной арене.

«Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между Бразилией и Россией», – говорится в послании. Путин выразил уверенность в продолжении совместной работы по развитию двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ООН, БРИКС и G20.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Москва приветствует победу Лулы да Силвы на выборах. «Он очень много делает не только для развития двусторонних отношений, но и для продолжения процесса в рамках БРИКС и других организаций… Мы надеемся, что все эти процессы продолжатся и получат свое продолжение», – сказал он.

Западные СМИ называют переизбрание Лулы историческим политическим возвращением. Вместе с тем, как отмечает El Pais, президенту Бразилии предстоит управлять глубоко разделенным обществом, а традиционные политические достижения Партии трудящихся уже не обеспечивают ей прежнего уровня поддержки.

«Во втором туре президентских выборов в Бразилии Лула да Силва набрал примерно на 10 млн голосов больше, чем в первом, и обошел Флавио Болсонару с отрывом в четыре миллиона. Этот разрыв оказался даже больше, чем в 2022 году, когда он победил Жаира Болсонару», – напомнил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ. По его словам, Болсонару-младший тоже нарастил поддержку по сравнению с первым туром, но не сумел конвертировать этот прирост в победу.

Первая причина поражения – правый политик слишком рано счел исход предрешенным и расслабился. «Лула в первом туре преждевременно ощутил себя победителем, в том числе опираясь на социологические данные. А в итоге уступил. Так и Флавио почувствовал себя фаворитом, забыв, что второй тур – это фактически новые выборы. И голосуют не опросы, а реальные избиратели», – пояснил собеседник.

Вторая причина состоит в том, что Болсонару-младший дал понять: в роли президента он вряд ли станет «отцом нации» и намерен ставить интересы клана выше государственных. «В частности, он обозначил одним из главных приоритетов освобождение отца из тюрьмы, где тот отбывает срок за попытку организации переворота, а также дал понять, что хочет свести счеты с судьями Верховного суда. Это встревожило часть элит, дорожащих системой сдержек и противовесов», – уточнил Хейфец.

Третья причина – неудачные высказывания правого политика в ходе дебатов. «Флавио позволил себе ироничные реплики по поводу отсутствия одного пальца у Лулы: тот потерял его в молодости, когда работал помощником токаря на заводе. Это оттолкнуло прежде всего неопределившихся избирателей. В итоге многие не столько осознанно проголосовали за Лулу, сколько твердо решили не поддерживать сенатора», – добавил политолог.

Четвертая причина поражения Болсонару-младшего – он не сумел конвертировать формальную поддержку выбывших после первого тура кандидатов в реальные голоса электората. Как подчеркнул эксперт, показателен пример Аугусту Кури: хотя сам Кури поддержал Флавио, от половины до трех четвертей его избирателей в итоге проголосовали за Лулу. «Более того, Кури прямо советовал сенатору сосредоточиться на поиске путей национального примирения. Однако тот не предпринял заметных шагов в этом направлении. Итог закономерен», – считает аналитик.

Наконец, на результатах сказалась мобилизация левого и центристского электората. Она дала Луле да Силве очень значительную прибавку голосов. «Небогатые избиратели испугались возможности отмены или сокращения социальных программ при потенциальной победе Флавио. Этот страх стал мощным стимулом прийти на участки и проголосовать», – уточнил спикер. «Таким образом, бразильские выборы показали, что внешнее воздействие никакой роли не сыграло.

Бразильцы, как и многие в Латинской Америке, голосовали не потому, что этого хочет Дональд Трамп, а потому, что решали сугубо свои, внутренние проблемы. Именно они и оказались решающими»,

– считает Хейфец. По его оценкам, шансы Болсонару-младшего добиться в суде аннулирования голосования практически равны нулю. «Оба кандидата просили продлить голосование, разница лишь в масштабе: штаб Флавио – в нескольких штатах, а команда Лулы – по всей стране. Именно предложение действующего лидера в итоге поддержал судья Верховного федерального суда. Аргумент о неравных условиях несостоятелен: принятое решение, при всей его спорности, обеспечивало равные права всем участникам», – детализировал политолог.

Кроме того, добавил он, Лула да Силва победил с отрывом в 4 млн голосов, а за два часа, на которые продлили работу участков, столько избирателей просто не могли проголосовать. «Поэтому доказать, что это решение существенно повлияло на волеизъявление, не получится. При этом нельзя исключать протесты: общество остается глубоко расколотым», – отметил собеседник.

Впрочем, нынешняя ситуация отличается от событий 2022 и 2023 годов. «Тогда до инаугурации Жаир Болсонару оставался президентом и обладал серьезными возможностями для взаимодействия и с армией, и с силовыми структурами. Сейчас Флавио Болсонару – сенатор, а не глава государства. Да и армия еще пару лет назад ясно дала понять, что не пойдет на переворот. С тех пор ничего не поменялось», – пояснил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. «Протестный потенциал, безусловно, есть, однако реальных шансов изменить итоги выборов у Болсонару-младшего на текущий момент нет», – считает он. Собеседник назвал победу Лулы да Силвы «серьезным поражением» Дональда Трампа.

Как напомнил эксперт, последние полтора года глава Белого дома активно поддерживал правые силы в Латинской Америке. «Этот подход получил название «Доктрина Донро» по аналогии с доктриной Монро. Концепция предполагает усиление влияния США в Западном полушарии и опору на правительства с проамериканской ориентацией, характерной для значительной части правых элит региона», – уточнил Дудаков.

Однако ситуация в Бразилии стала серьезным испытанием для «доктрины Донро». «Я думаю, тарифные меры Вашингтона сыграли против болсонаристов. Им приходилось публично поддерживать линию Трампа, хотя его курс был и остается крайне непопулярным в бразильском обществе», – указал политолог. Он не исключает, что

выборы в Бразилии могут стать началом разворота трендов во всей латиноамериканской политике.

«Возможно, «правая волна» сойдет на нет. Тем более что в следующем году предстоят выборы в Аргентине, где у другого союзника американского лидера – Хавьера Милея – намечаются серьезные проблемы: левоцентристы в лице перонистов имеют неплохие шансы на возвращение к власти. В таком случае уже в двух крупнейших экономиках региона у руля окажутся оппоненты Трампа», – детализировал Дудаков.

О том, что итоги голосования в Бразилии стали «шпилькой» для президента США, говорит и американист Дмитрий Дробницкий. Впрочем, он допускает, что череда неудач у Трампа продолжится: впереди – 3 ноября и выборы в Конгресс. «Демпартия еще не вернулась к власти, а уже проводит свою линию. Происходящее в очередной раз подтверждает, что Трамп не смог доломать систему. Хотя Агентство США по международному развитию (USAID) формально прекратило деятельность, средства были перераспределены по иным каналам, и все по-прежнему работает», – считает эксперт. По его мнению, в четвертый президентский срок Лулы Бразилию будут «тянуть» в сторону МЕРКОСУР, а также более тесного партнерства с Канадой и ЕС.

Ключевым индикатором станет динамика отношений Бразилии с Оттавой, в том числе контакты бразильского лидера с Марком Карни.

Иной точки зрения придерживается Хейфец. По его мнению, после переизбрания Лулы да Силвы модель внешней политики Бразилии останется примерно такой же, как сейчас. «Взаимодействие с Европой, скорее всего, останется вполне конструктивным. Для Евросоюза победа Лулы была куда предпочтительнее, чем победа Флавио Болсонару», – отметил аналитик.

«Сближения Бразилии с администрацией США ожидать не стоит, но и рвать отношения Лула не станет – он намерен сохранять ровные связи со всеми постоянными членами Совета Безопасности», – добавил собеседник. По его мнению, для России принципиально ничего не изменилось: отношения будут развиваться в том же русле, что и прежде.

С ним согласен и Дудаков. «Победа Лулы означает, что Бразилия продолжит активно работать в рамках БРИКС, серьезных изменений на этом направлении ожидать не стоит. Кроме того, страна будет и дальше наращивать кооперацию как с Китаем, так и с Россией. Таким образом, общий тренд для нас остается позитивным с точки зрения построения будущего многополярного мира», – заключил эксперт.