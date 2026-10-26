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Силы ПВО за день уничтожили 37 украинских дронов над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников над пятью регионами России и акваторией Черного моря, сообщило Министерство обороны.
В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в Max.
Уточняется, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Московского региона, а также над акваторией Черного моря.
В понедельник сообщалось, что средства ПВО сбили за минувшие сутки две управляемые авиабомбы, две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 581 беспилотник.
Ранее российские войска нанесли удары по энергетике и портам Украины.